Коррупция для Украины — это святое, любой процесс и любая инициатива там рассматриваются прежде всего с точки зрения выгоды всех причастных. А в условиях, когда из-за падения экономики и резкого обнищания населения кормовая база уменьшилась, основные деньги аккумулируются вокруг армии. Их распорядителем, так сказать, главным хозяйственником является министерство обороны, которое не прекращает барахтаться в череде скандалов по поводу наглого воровства.

Иван Шилов ИА Регнум

Никакие увещевания и стоны о том, что «во время войны» нужно быть предельно честным и аскетичным, не способны повлиять на тех, кто имеет доступ к закромам родины. Так, ярким метеоритом недавно блеснул полковник Сил логистики ВСУ Александр Козловский, которого подозревают в организации «семейного бизнеса» на закупках продуктов для военных.

Свою успешную деятельность этот достойный офицер начал в драматические для Украины мартовские дни 2022 года, когда Киев жил в тревоге и слышал канонаду на ближних окраинах. Нужно было помогать отечеству, поэтому ряд компаний получал деньги от министерства обороны и в затем перечисляли их фирме жены Козловского. В целом до июня прошлого года туда ушло 172 млн гривен, которые по большей части просто снимались со счетов женой, тестем и тёщей даже без попыток как-то имитировать выполнение подряда.

На честно нажитые доходы настоящий украинский полковник приобрел 47 земельных участков в шести областях центральной Украины, элитную квартиру в Киеве, машину для дочки. Даже хотел купить на аукционе Фонда госимущества протезный завод в Хмельницком, предвидя у такого производства большое будущее. Но прийти к окончательному успеху помешало Государственное бюро расследований, у которого случился натуральный шок, когда всё вскрылось. Впрочем, обыски у Козловского прошли еще в сентябре прошлого года, но по состоянию на январь 2024-го он так и не арестован.

Естественно, все это происходило на фоне непрекращающихся призывов к населению активнее донатить на ВСУ.

Сладость, которую источают минобороновские подряды, довела до ручки даже опытного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков МОУ. В порыве отчаяния по поводу ускользающей «темы» он предложил сотруднику ГБР взятку в полмиллиона долларов. Которые исправно принес наличными в киевский ресторан и прогремел на всю страну, заодно подставив под гнев общественности свою семью.

Игоря можно по-человечески понять: бороться было за что. Несколько месяцев назад бюро начало расследование по факту «сделок с закупками одежды и белья для ВСУ», которые, по данным следствия, и должен был поставлять львовский бизнесмен. Подконтрольные ему компании выиграли 23 тендера на 1,5 миллиарда гривен (более $38 млн) Только вот оборонные заказы должны были выполнять компании, которые ранее занимались строительством и не имели производственных, складских и других возможностей, чтобы изготавливать и хранить вещи для нужд военных.

В результате шесть контрактов не выполнены полностью, восемь договоров — с опозданием от 3 до 5 месяцев, а по меньшей мере по семи товар попал на склады воинских частей в небольшом количестве и по завышенным ценам. Использовать его по назначению впоследствии оказалось невозможно. Зато деньги освоены полностью.

В итоге имущество Гринкевича было арестовано, почему он и пытался «решить вопрос» за скромную, в общем-то, сумму. За что и был отправлен под стражу с возможностью внесения залога в сумму порядка 429 млн гривен (около $11 млн) Столько отдавать жадный деляга уже не захотел. И вот тут началось самое интересное. Быстро выяснилось, что на самого бизнесмена ни одна из компаний не оформлена, зато среди бенефициаров находились его жена и дочь (они успели из них выйти), а одна фирма записана на сына, Романа.

Роман Гринкевич, конечно же, имеет отличие как почетный волонтер (как и положено, у семьи имелся благотворительный фонд) и в этом качестве благополучно выехал за границу. Вместе со своей любимой, юной художницей Соней Морозюк, они тусили в Венеции, где и обручились. Девушка хвасталась в соцсетях обручальным кольцом «Graff» — эта же фирма продала колечко за $1,5 млн для Мелании Трамп. Потом следствие нашло у нее две непонятно как купленные квартиры (а всего на семью их было 17 плюс 7 объектов нежилой недвижимости).

Но самое интересное, что приступ невероятной активности у художницы начался именно с 2022 года. Неожиданно появились коллаборации с брендами, ТРЦ, телевизионными шоу, звездами и разными организациями. Ее пиарили вообще все — от певца Монатика и повара Клопотенко до актера и ведущего Юрия Горбунова. А выставка Морозюк «Мазня» целиком и полностью проинвестирована Романом Гринкевичем. Она также пыталась рисовать муралы в Киеве, но получила очень много негативных отзывов. Зато Соне заказывали картину для самого Зеленского.

«Моя картинка у президента, но я, к сожалению, не могу выставить ее фотографию. Заказали на подарок. Там одно слово «Поборемо». И когда у меня это заказали, и ты понимаешь, что это будет у нашего президента… Это просто невероятно! Он будет видеть, и она будет его вдохновлять»,— рассказывала девушка. Мы можем только предполагать, но вполне вероятно, что выход на личную дружбу с президентом вполне мог быть связан и со всей бизнес-схемой, которая, несомненно, требовала высокого покровительства.

В любом случае заработанные на коррупционных подрядах минобороны деньги Рома вкладывал в Соню, ее творчество и успех. «Вместо дронов для ВСУ покупались часы, вместо тепловизоров — украшения Cartier, вместо пикапов — новые тачки для невесты», — написал по этому поводу возмущенный журналист. Естественно, на Морозюк тут же вылилась волна такого хейта, которую умеет генерировать только украинское общество. Бедняга даже объявила, что готова разойтись с любимым, если обвинения окажутся правдивыми.

Гринкевичи, конечно, всё отрицают, но все бывшие друзья, гревшиеся вокруг их фонда, уже публично отвернулись от бывших успешных людей.

Но ведь это просто один из множества примеров — начиная с легендарных яиц для армии, законтрактованных при прошлом министре обороны Алексее Резникове по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена около 7 гривен. Картошку тогда заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн. Украинка Татьяна Глиняная, работавшая как поставщик продуктов питания для ВСУ, впоследствии оказалась владелицей четырех гостиниц в курортном городе Сплит (Хорватия). В этом статусе она начала появляться на этих объектах только в 2022 году. А Резников просто покинул свой пост безо всяких последствий — посадили его зама.

Как пояснила советник заместителя министра обороны, член Общественного антикоррупционного совета Дана Яровая, случилась вся эта гадость из-за того, что «министерство обороны Украины в рамках постановления № 169 Кабинета министров Украины осуществляло закупки без применения конкурентной процедуры. То есть все создавалось не в системе «Прозорро», а в прямых договорах». И в свете этих событий Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Счетная палата настойчиво рекомендовали Минобороны «убрать коррупционные риски» в сфере закупок. Среди основных причин распространенности коррупции названо отсутствие действенного контроля за целевым использованием поставщиками бюджетных средств, полученных в качестве предоплаты. Большинство из них получают деньги по договорам на счета в коммерческих банках, поэтому далее вольны тратить их по своему желанию. Однако вносить изменения в регулирующие постановления Кабмина что-то никто не спешит.

Новый министр Рустем Умеров комментирует постоянные скандалы так: мы тут все очищаем от скверны, все происходящее — результат изменений в работе министерства, мы работаем, а система сопротивляется. По его словам, уже полноценно смог заработать внутренний аудит минобороны и обновленная Генеральная инспекция ведомства, которые обнаружили за последние четыре месяца более 10 миллиардов (!) нарушений, которые были совершены ранее.

Плюс новая метла ввела систему госзакупок по стандартам НАТО. «Уже есть конкретные результаты. За четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам приблизительно 3,5 миллиарда гривен. Это ориентировочно 20 процентов от запланированной суммы на закупки»,— рассказал Умеров.

Только уже 8 января 2024 года СБУ вручены новые обвинения по растратам миллиарда гривен при покупке бронежилетов. По данным следствия, подозреваемые в период действия военного положения приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч бронежилетов, «которые по своему качественному состоянию и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии». Но это еще не всё: утверждается, что броники были куплены у компании-нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ.

Таким образом, главным врагом украинцев на их пути к оглушительной победе над Россией и светлому будущему в ЕС являются они сами. Чтобы ни происходило в стране и в мире, какие бы тяжелые времена не наступили для народа, традицию воровать из бюджета не может отменить буквально ничто. И не стоит думать, что усилия ГБР, НАПК и стандарты НАТО что-то изменят. Антикоррупционные органы Украины созданы американцами и находятся под их контролем. Успех по борьбе с коррупцией должен быть продемонстрирован на фоне возмущения правящих кругов США непрозрачным расходованием выделенных средств, однако ежемесячные откаты это всё же не отменяет.

Все достигнутые успехи, как нетрудно заметить, связаны с покинувшей минобороны командой Резникова. Следовательно, команда Умерова, показательно наказав негодяев, просто берет те же схемы под свой контроль. А значит, населению нужно еще поднапрячься и собрать немного больше пожертвований на ВСУ.