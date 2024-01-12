В ночь с 11 на 12 января объединённые силы США и Великобритании нанесли серию ракетных ударов по территории Йемена.

Иван Шилов ИА Регнум

С американской стороны в операции приняли участие корабли и подлодки, входящие в эскадру американских ВМС в Красном море, самолёты с баз ВВС США на Ближнем Востоке и авиационная группировка авианосца «Дуайт Эйзенхауэр».

Со стороны Великобритании были задействованы четыре многоцелевых истребителя с базы «Акортири» на Кипре и один самолёт-заправщик.

Вашингтон заявил: атака на Йемен стала ответом на продолжающиеся случаи агрессии против гражданских судов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

В отличие, например, от «пробирки Пауэлла», в данном случае казус белли (повод к войне) был не вымышленным.

Что предшествовало атаке

В октябре военно-религиозное шиитское движение «Ансар Алла» («Сторонники Аллаха», члены которого также известны как хуситы), которое с 2015-го де-факто является правительством в северной части Йемена, объявило о начале морской операции в поддержку Палестины.

Официально было заявлено о том, что любые суда, следующие и в Израиль, и из Израиля, а также принадлежащие израильским гражданам, становятся военной целью.

В дальнейшем атаки были расширены на суда, зарегистрированные в странах, так или иначе поддержавших действия Израиля в секторе Газа.

В ноябре хуситы захватили судно «Galaxy Leader», которое было отбуксировано в порт Ходейда.

Применение противокорабельных ракет и беспилотников против гражданских кораблей, а также рейды ВМС хуситов поставили под угрозу судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе — естественной водной артерии, через которую суда следуют по маршруту из Индийского океана через Суэцкий канал в Средиземное море и обратно.

США сформировали коалицию по борьбе с хуситами. В итоге в операции, получившей название «Защитник процветания», принимают участие десять стран.

Однако до поры Штаты воздерживались от прямого военного противостояния, ограничиваясь сопровождением гражданских судов и уничтожением беспилотников, запущенных с территории Йемена.

Ситуация резко обострилась в ночь с 8 на 9 января, когда хуситы предприняли масштабную комбинированную атаку, направленную непосредственно на военные корабли международной эскадры.

Англо-американские силы сбили 18 дронов-камикадзе, две противокорабельные крылатые и одну противокорабельную баллистическую ракеты.

По информации британских СМИ, после атаки Вашингтон и Лондон начали планировать совместную атаку против хуситов.

Промежуточные итоги

В общей сложности по территории Йемена было выпущено около ста боеприпасов. По словам главы Центрального командования Воздушных сил США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, в результате удара было поражено более 60 целей в 16 местах расположения военных сил хуситов.

Американские ВВС использовали широкую номенклатуру авиационных боеприпасов. Также в операции были задействованы носители крылатых ракет Tomahawk. Британские ВВС использовали арсенал бомб Paveway IV с GPS/лазерным наведением.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Бомба Paveway IV была принята на вооружение британских ВВС в 2008 году. Де-факто речь идёт об американских авиационных бомбах Mark 82 массой 227 кг, оснащённых комплексом управления, лазерной системой наведения и аппаратурой, позволяющей преодолевать помехи, созданные комплексами радиоэлектронной борьбы.

Но, несмотря на масштабы атаки, её итоги весьма сомнительны. Командование военного крыла хуситов сообщило о 73 атаках, целями которых стали объекты в Сане, провинциях Саада, Таиз, Хадджа и Ходейда.

В результате этих атак погибло пять военнослужащих, еще шесть получили ранения. Также хуситы заявили, что атаки существенно не повлияли на их военный потенциал.

Чем ответят хуситы

И похоже, что США действительно не имеют ресурсов для того, чтобы подавить хуситов, сказал ИА Регнум военный эксперт и автор ряда публикаций по военно-политической ситуации на Ближнем Востоке Юрий Лямин.

«Удары кардинально ситуацию не изменят, только сделают обстановку ещё более напряжённой и опасной», — отметил Юрий Лямин.

Он считает: хуситы, по всей видимости, в ответ будут предпринимать новые атаки против кораблей США и Великобритании с помощью дронов и ракет, только ответ будет более мощным, чем все предыдущие атаки.

Эксперт напомнил, что хуситы находятся в состоянии перманентной войны с 2015 года.

Гражданская война, начавшаяся после того, как группировка захватила власть в стране, быстро переросла в международный конфликт.

Объединённые силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в течение семи лет вели боевые действия против «Ансар Алла», но так и не смогли добиться решающего перелома. В то же время группировка имеет огромный опыт борьбы с противником, обладающим тотальным превосходством в воздухе.

Хотя хуситы не располагают современной ПВО, они имеют богатый опыт по маскировке своих военных объектов и ракет от вероятного противника. Поэтому не исключено, что большая часть арсенала повстанцев была укрыта накануне англо-американской атаки и действительно не пострадала.

А значит, хуситы могут не только продолжать свои атаки, но и расширять их географию.

«Нападайте на него, как он бы напал на вас»

Накануне англо-американской операции медиакрыло хуситов опубликовало видеоролик с предостережением в адрес вероятных агрессоров. На видео запечатлён пуск десятков дронов-камикадзе, готовых к нанесению удара. Ролик также сопровождается коранической цитатой «Если кто нападёт на вас — отвечайте ему подобно его действиям».

Позднее официальный представитель военного крыла хуситов Яхья Сари выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил готовность наносить удары по военным объектам агрессоров.

По оценке экспертов, приоритетной целью для повстанцев останется международная эскадра в Красном море. Однако в распоряжении хуситов имеются баллистические ракеты, способные наносить удары на расстояние в тысячи километров, что серьёзно расширяет их возможности.

В числе целей, которые могут быть атакованы повстанцами, называется крупнейшая авиабаза ВВС США в регионе «Аль-Дафра», расположенная на территории ОАЭ.

Часть самолётов, задействованных в атаке на Йемен, взлетела именно с этого аэродрома. Здесь также базируются самолёты радиоэлектронной разведки, самолёты-заправщики и другая техника.

В январе 2022 года хуситы нанесли комбинированный удар с использованием ракет и дронов-камикадзе, которые сумели преодолеть защиту ПВО и поразили аэропорт Абу-Даби.

То есть хуситы располагают необходимыми ресурсами и опытом для нанесения «удара возмездия».

В арсенале повстанцев имеются боеприпасы, способные достичь американских военных баз. В сентябре 2023 года хуситы продемонстрировали баллистические ракеты Aqeel с отделяемой боевой частью, крылатые ракеты Quds-4. Оба типа вооружений способны поражать цели на расстоянии от двух до двух с половиной тысяч километров.

Также хуситы используют дроны-камикадзе Wa’id-2 — копию иранских дронов Shahed-136 с дальностью поражения до 2500 км.

Под атаку может попасть и база ВВС США «Эль-Удейд» на территории Катара и другие военные объекты.

Сомнительные перспективы

Можно констатировать, что англо-американская атака была скорее демонстрацией, чем реальной попыткой повлиять на ситуацию в Красном море.

Де-факто у США и союзников нет ни желания, ни возможности нанести хуситам сколько-нибудь серьёзный урон. Изменить ситуацию могли бы полномасштабная интервенция сил НАТО в Йемен и последующий военный разгром хуситов «на земле», однако крайне маловероятно, что Вашингтон пойдёт на это в сложившихся геополитических реалиях.

«Сухопутной операции США я не ожидаю. У США нет для этого в регионе достаточных сил, как и желания отвлекать их из числа тех сил, что у них должны сдерживать Китай и Россию», — отмечает Юрий Лямин.

Аналогичной точки зрения придерживается большинство западных и арабоязычных экспертов.

Для Соединенных Штатов решительная победа в такой войне потребует огромных военных, дипломатических и экономических затрат, отмечает Washington Post. Тем более что администрация Байдена не намерена втягивать страну в еще один конфликт на Ближнем Востоке накануне президентских выборов.

С другой стороны, для хуситов втягивание США в долгосрочный конфликт может стать поводом для консолидации населения Йемена и утверждения своего контроля над частью территории страны. В то время как США не имеют ресурсов для разгрома группировки хуситов.

«Хуситы фактически выиграли это противостояние в тот же день, когда они его начали», — заявил старший научный сотрудник Центра стратегических исследований в Сане Абдулгани аль-Ириани в комментарии катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

С другой стороны, Вашингтон не сможет спокойно наблюдать за тем, как хуситы оказывают влияние на мировую торговлю, и будет вынужден продолжать ограниченные боевые действия и точечные удары без какой-либо надежды на существенный успех.

Во что это обойдётся США и каким будет ответ хуситов, станет известно в ближайшее время. Однако похоже, что Штаты постепенно начали втягиваться в очередной ближневосточный конфликт без шанса на быструю победу и без возможности отступления.