В ночь с 11 на 12 января международная коалиция в составе США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов напала на Йемен. Американцы с союзниками нанесли более сотни ударов крылатыми ракетами по базам и иным объектам северойеменского движения «Ансар Алла» (которое чаще называют хуситами).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Президент Джо Байден заявил, что удары были абсолютно легитимными и являлись, по сути, самозащитой. Они стали «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая первое в истории использование противокорабельных баллистических ракет», — подчеркнул Байден.

По его словам, «эти нападения поставили под угрозу личный состав США, гражданских моряков и наших партнёров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Байден указал, что 27 нападений хуситов на корабли затронули интересы 50 стран и поставили под угрозу жизни моряков из 20 государств. Две тысячи кораблей вынуждены были отказаться от прохода через Красное море и поплыли в обход — а это лишние тысячи морских миль и недели задержек.

При этом в Вашингтоне дали понять, что удары носят «вразумляющий» характер. И если хуситы не прекратят нападения на суда, то удары эти продолжатся. «Я без колебаний предприму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободы международной торговли, если это будет необходимо», — резюмировал глава Белого дома.

Однако на самом деле ситуация с ударами по Йемену несколько сложнее. И, вопреки победным реляциям из Вашингтона, создает для него целый набор проблем. В какой-то степени даже загоняет в капкан.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Так, попытки превратить хуситов в некое подобие сомалийских пиратов (которые захватывали все гражданские корабли ради выкупа) выглядят неубедительно. По крайней мере в глазах абсолютного большинства мирового сообщества.

«Эта история началась не в Йемене, а в Палестине. Блокирование Красного моря для кораблей, идущих из Израиля или в Израиль, — это реакция на геноцид палестинцев в секторе Газа», — выразил мнение в комментарии ИА Регнум журналист-международник Аббас Джума.

Именно поэтому хуситы много раз говорили (и доказывали делом), что не будут трогать суда, не имеющие отношения к Израилю. И если судовладельцы от греха подальше решили пускать все свои суда в обход Красного моря — это их личное решение, за которое хуситы не должны отвечать.

Поэтому, когда Соединенные Штаты говорят о защите судоходства, они на самом деле защищают Израиль. Причем не израильскую экономику, а именно израильскую политику в Газе. «Любое участие в агрессии против Йемена — это косвенная поддержка действий Израиля в Палестине. По крайней мере так это будет воспринимать арабо-мусульманская улица», — подчёркивает Джума.

Плохо для имиджа

И именно это является одной из причин того, почему ни одна из стран Ближнего Востока (кроме маленького Бахрейна, недавно установившего дипотношения с Израилем) не поддержала американскую коалицию.

Не поддержали даже Саудовская Аравия и ОАЭ, воюющие против хуситов в Йемене.

Ближневосточные монархи не хотят подрывать собственную легитимность, а также усиливать авторитет Ирана (который поддерживает хуситов) не только на Ближнем Востоке, но и среди своих собственных граждан. Поэтому они и остались в стороне — даже несмотря на союз с США и собственное враждебное отношение к хуситам.

Собственно, эта самая враждебность стала еще одной причиной скептического отношения к операции — ведь вражда породила печальный опыт.

«С 2015 года КСА и ОАЭ вели в Йемене военную операцию, надеясь разгромить йеменских хуситов. Однако вплоть до сегодняшнего дня регулярным войскам обоих государств не удалось справиться с неправительственными вооруженными группировками, в результате чего страны начали с хуситами переговоры», — сказала ИА Регнум политолог, востоковед Елена Супонина.

И большинство экспертов не сомневаются, что хуситы выстоят и против американской агрессии. Причин их стойкости несколько. Это и география с демографией.

«У хуситов есть старые советские вооружения. Они неофициально получают помощь от Ирана — их союзника», — поясняет Супонина.

Но главное, отмечает она, — в том, что они знают местность (а там сложный горный рельеф) и их поддерживают местные племена. Поэтому с ними очень сложно справиться».

На пользу йеменцам идёт и накапливавшийся поколениями боевой опыт, и правильный выбор друзей.

Йеменцы — воинственный и религиозный народ, долгие годы находящийся в состоянии войны. Их постоянно бомбят, они смогли адаптироваться к этому аду и заручиться всеобъемлющей поддержкой Ирана, отмечает Супонина.

Шииты-хуситы — «знаковая часть иранской Оси Сопротивления, в этом секрет их стойкости», указывает Джума.

«Возможности Сопротивления, помноженные на силу духа и несгибаемость самих хуситов, готовность жертвовать собой, бесстрашие, идеологическая преданность и неистовуая веру в Бога — вот что позволяет им выстаивать там, где другие организации давно бы сдались», — говорит Аббас Джума.

Собственно, хуситы и тут сдаваться не намерены — они уже заявили, что будут продолжать атаковать корабли, идущие в Израиль и из Израиля. А вдобавок не обделят вниманием и американские корабли — в отместку за нынешний удар.

«Маленькой и победоносной» не будет

И вот тут возникает самый неприятный момент для Соединенных Штатов. Дело в том, что Вашингтон, по мнению американских журналистов, надеялся на маленькую победоносную войну. Во-первых, ради внутриполитических рейтингов.

«Удары произошли в крайне важный с политической точки зрения момент для разворачивающейся предвыборной кампании Байдена. В ситуации, когда республиканцы жесточайшим образом критикуют его лидерские качества и внешнеполитическую деятельность», — отмечает CNN.

По мнению издания, США ударили по Йемену аккурат после того, как кандидаты в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и Рон Десантис раскритиковали Байдена за то, что он крайне медлителен в вопросах защиты сил и интересов США на Ближнем Востоке.

Во-вторых, ради поддержания международного реноме.

«Требования Белого дома о прекращении атак хуситов были проигнорированы. На кону стояло доверие к мощи США в регионе, после чего возникла необходимость продемонстрировать некую форму сдерживания», — поясняет CNN.

Сейчас же получается, что хуситы, отказываясь сдаваться, втягивают американцев в полномасштабную войну, от которой Байден уже не сможет отвертеться (иначе продемонстрирует свою слабость как американскому электорату, так и внешним союзникам).

При этом к полноценной войне с упёртыми хуситами, которым нечего терять, кроме своего клочка пустыни и гор, Вашингтон не готов. Ни ментально, ни политически, ни в военном плане. Особенно в том случае, если хуситам будет помогать Иран.

«Тегеран обеспечит йеменцев оружием и возможностями адекватно отвечать», — уверен Аббас Джума. Тегеран, а также другие игроки, которые захотят наказать Соединённые Штаты за совершенные американцами преступления в других регионах.

Собственно, для России попадание Соединённых Штатов в йеменский капкан несёт целый ряд выгод.

Во-первых, еще большая изоляция Вашингтона.

Во-вторых, для войны с хуситами и защиты своих кораблей и баз (а хуситы уже заявили, что их тоже вниманием не обделят) американцам нужно множество систем ПВО и ракет к ним. То есть тех типов вооружений, которые сейчас умоляет поставить ему киевский режим (чью ПВО российские ракеты и дроны планомерно выбивают).

Американцы уже заявили, что временно прекращают поставки вооружений Украине. «Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — цитирует ТАСС слова представителя Белого дома Джона Кирби.