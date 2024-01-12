Хаос с блокированием трибуны Верховной рады Украины был приметой прошлых лет, когда в ходу еще была многопартийность и допускались разные мнения. Поэтому шум, поднятый вокруг попыток вынести на голосование постановление об отставке нардепа Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по обороне, выглядел как минимум необычно. Хотя по большому счету это технический вопрос, внесли-проголосовали, да-нет.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако Марьяна, получившая неофициальный позывной «Безумная», продолжает оставаться центром большого скандала. Но это не является следствием её характера: просто активная девушка стала главным действующим лицом в большой политической игре, нацеленной на скорый раздел власти. Формально в украинском парламенте пять партийных фракций и ещё две депутатские группы. Однако уже незримо сложились две большие партии, в которые в основном и растасовались все остальные.

В общем-то и судьба скандального законопроекта о «сверхмобилизации» связана с электоральным эффектом, которого хотят избежать обе стороны, при этом одинаково заинтересованные в дополнительном призыве граждан. А схватка за Марьяну — первая проба пера в грядущем сражении.

Ход королевой

Своё прозвище, придуманное хейтерами, народный депутат Безумная получила за систематические информатаки на главкома Валерия Залужного и его соратников. В рамках непрекращающейся войны с командованием ВСУ она буквально на днях раскритиковала командующего 10 армейским корпусом Василия Зубанича, которого называет ответственным за неудачное летнее контрнаступление и за потери, которые понесла украинская армия.

«Сколько стоит государству ненаказанный генерал-мясник? Циничные цифры. 100 убитых — полтора млрд грн соцвыплат на 15 млн грн. А если 1000? Это становится намного реалистичнее сейчас. 1000 жизней, 1000 миров, 1000 слез. А для государства это 15 миллиардов социальных выплат, которые будут выплачиваться не один год. Я не считаю деньги, которые были потрачены на оборудование, оружие, еду, транспорт и т.д.»,— пишет Безуглая, немедленно названная комментаторами «тварью, которая работает на врага».

Такая оценка марьяниной правды и стала причиной попыток убрать её с поста заместителя главы комитета. Причем инициаторами постановления являются члены Комитета по нацбезопасности и его глава — нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Завитневич. То есть однопартиец скандалистки. В пояснительной записке говорится, что Безуглую хотят отозвать с должности из-за «обстоятельств, исключающих исполнение ею своих обязанностей». Хотя даже в случае отставки она всё равно останется членом комитета.

Как пояснил по данному поводу председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко (тоже «Слуга народа»), свобода выражения взглядов «предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит». Другие коллеги по фракции высказываются куда менее дипломатично, а среди тех, кто непосредственно внес постановление, был еще один «слуга». А вот глава фракции Давид Арахамия был против, как и председатель ВР Стефанчук, поэтому депутаты блокировали трибуну и в итоге заседание было закрыто. Причем, как утверждают некоторые, спикер отказался ставить вопрос на голосование по команде из Офиса президента. А случай, когда оппозиция так яро отстаивала кадровое решение коалиции, в истории нынешнего созыва произошел впервые.

В итоге непростое решение все равно было принято: Марьяна Безуглая заявила о выходе из фракции и партии «Слуга народа». «Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину»,— написала она на своей странице в соцсети и решительно пояснила, что без радикальных изменений существование парламента будет «тоталитарным болезненным угасанием», а ВСУ «превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво на фронте».

Таким образом, можно констатировать несколько фактов. Первый: партия «Слуга народа» утратила былое единство и этот проект будет слит как исчерпавший себя. Второй: в парламенте сложились условная «партия Ермака — Зеленского» и «партия Залужного», впервые попробовавшая показать зубы. Третье: Безумная приняла роль классического трикстера, чья задача — топить Залужного, не подставляя под удар Зеленского, которого она продолжает поддерживать.

Схватка под ковром

В политическом статусе для самой Марьяны мало что меняется. Она по-прежнему народный депутат, и сделать с этим ничего нельзя, поскольку избрали её как мажоритарщика от Оболонского района Киева. Сфера интересов никак не меняется, амплуа вполне сложилось, а идейная платформа тянет на целую депутатскую группу (хотя для компании пока вряд ли найдутся такие же смельчаки).

Депутатка бьет по больному, утверждая, что без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления в ней реального контроля коррупция в ВСУ станет рекордной на фоне других ведомств. Оборонно-промышленный комплекс не потянет миссию развития экономики и безопасности страны. «Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!» Придите же ко мне все, кто не боится.

При наличии конкретных персоналий, с которыми связаны вопиющие примеры воровства и неудач на фронте, этого достаточного для дальнейшего развития. Здесь, как уже объясняло ИА Регнум, лежит главный интерес Зеленского: максимально утопить генерала Залужного, который рассматривается как главный конкурент, способный забрать у «зеленых» власть. Только теперь это персональный проект «самых патриотичных патриотов», за всё сказанное дальше отвечает лично Марьяна, которой, как предполагают наши собеседники в Киеве, предложено место в будущей новой партии президента.

Точно так же на неё переложена центральная инициатива по внесению изменений в кабминовский законопроект о мобилизации. В своём предположении мы ошиблись: всё же власть не захотела брать на себя такую ответственность и связывать драконовские меры со своим именем, принимая шокировавший общество вариант в первом чтении. При этом и значительное смягчение норм нового закона все равно будет формально принадлежать не президенту, хотя давление по поводу его скорейшего принятия оказывается им непосредственно — в этом мы оказались правы. Так что доработка займет минимум времени.

А вот все те, кто решительно осуждает критику в адрес Залужного и его генералов как недопустимое «расшатывание лодки во время войны», теперь кучкуются в другой, тоже пока не оформившейся партии. В неё входит и часть «Слуги народа», и «Голос», и порошенковская «Евросолидарность», и люди Юлии Тимошенко. Кстати, последние двое, считавшиеся чуть ли не политическими трупами, снова появились на первых местах в рейтингах цитируемости. Явный признак того, что запахло выборами.

Блокирование трибуны и агрессия в отношении Марьяны — первый акт «партии Залужного», попытка вышибить раздражитель максимально неприятным способом, но что важнее — проверить свои силы. Кто на самом деле контролирует парламент: военные или «ОПэшечка».

«Именно этим обусловлена острота технического, с точки зрения формальностей, вопроса. Самый простой способ для Залужного стать президентом — получить контроль над парламентом, чтобы его избрали премьер-министром, а нужного депутата поставить главой Верховной рады и исполняющим обязанности президента. К весне «партия Залужного» уже может доминировать, тогда власть столкнется с политическим кризисом и необходимостью идти на уступки», — считает украинский политолог Руслан Бортник.

В итоге этой схватки голосование провалилось, однако ОП пришлось уступить, и очень серьезно. Ведь в итоге стало понятно, что даже поддержка Офиса не дает возможности безнаказанно критиковать главкома в парламенте. А популярность его так высока, что острая критика раздражает общество и прямо бьет по рейтингам власти. И совсем не факт, что в конце этого пути Марьяна Безумная войдет в какой-то политпроект. Её ставка с высокой степенью вероятности может оказаться проигрышной, и нынешнюю принципиальность, надежно прикрытую сверху, в случае проигрыша партии Зеленского депутатке не простят, как и её шефу.