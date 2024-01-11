Только мы успели привыкнуть к обилию услуг различных астрологов, гадателей на картах Таро и прочих экстрасенсов, так появились некие родологи. Они обещают решить ваши проблемы путем исправления грехов предков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Родовую программу» и «родовые паттерны», из-за которых вам не везёт в любви или деньгах, предлагается выправлять за деньги, порой даже не малые. ИА Регнум попыталось разобраться в новом веянии.

Из информации на многочисленных сайтах, которые предлагают «родологические» услуги, можно вывести краткую доктрину: жизнь человека определяет «родовая генетическая память» — некоторые события, как негативные, так и счастливые, оставляют свой отпечаток на «ДНК рода» (этот тезис сам по себе заставляет усомниться в научности метода). Из-за этого отпечатка у потомков снова и снова повторяются определенные проблемы.

О том, что клиенту на роду написано быть богатым и счастливым либо, наоборот, терпеть неудачи, может сообщить любая гадалка.

Максим Богодвид / РИА Новости

Но, по утверждению родологов, они основывают свои методы на наработках в области генетики, психогенетики (науки о наследовании психофизиологических свойств), психологии, антропологии. И, что неудивительно, эзотерики с «психодуховными практиками».

Но смысл примерно тот же — «на роду написано». Например, девушка не может выйти замуж и создать семью, потому что у прабабушки случилось некое травмирующее событие с замужеством, которое повлияло на то, что впоследствии и мама, и бабушка пережили развод (вдовство), и это травмирующее событие передается из поколения в поколение.

У бизнесмена не ладятся отношения с налоговой и буквально «сыпется» все его дело, значит, проблема может крыться в раскулаченных крестьянах, которые были предками предпринимателя.

Во сколько обойдётся «родовая травматология»

Специалисты по «программам рода» стали активно продвигать свои услуги еще в 2020 году (первый «ковидный» год вообще сопровождался бумом на рынке прикладного оккультизма), преимущественно в соцсетях. Но сейчас популярность просто взлетела.

Одна из наиболее популярных родологов, экономист по первому образованию — Ксения Мосунова. Согласно постам в ее соцсетях, ранее она владела салоном красоты, но позже переключилась с исправления внешности на разборы травм рода.

За персональную консультацию Ксения, как она сама признается, берет от полутора миллиона рублей, а за групповую — от 350 тысяч.

Свою деятельность она называет родологией-ансестологией. Последний термин (от английского ancestor — «предок») — изобретение самой Ксении. С её слов, это междисциплинарное направление, которое изучает родовые связи с предками на стыке математики, физики, биологии и генной инженерии.

По схеме Лапидуса

На деле же, судя по перечню услуг на родологических сайтах, работа с клиентом подразумевает рисование генограммы по методу Макголдрика-Герсона, также именуемой схемой Лапидуса. По сути, это обычное генеалогическое древо с указанием, кто из дедушек или дядьев развёлся или, например, умер от инсульта в раннем возрасте.

Далее, как говорится на одном из ресурсов, «снимаем сильные напряжения, мирим предков, снимаем запреты, проклятья, делаем медитации» в течение, например, пяти или десяти сессий.

«После первой встречи с клиентом и обсуждения его проблемы стараемся понять, были ли в роду какие-то серьезные потрясения, о которых знает сам человек», — говорит ИА Регнум выпускница «Института современной психологии и родологии» Мария, которая является «практикующим родологом-ансестологом».

Далее идет работа с его датой рождения и датами его близких, настолько далеко, насколько клиент знает своих прабабушек и прадедушек. «После делается математический анализ, изучая который, мы понимаем, подтверждаются или нет какие-либо негативные программы, причем вплоть до седьмого колена», — так собеседница описала примерный принцип работы, подчеркивая, что у всех родологов методы разные.

Как же исправить «запечатанную негативную программу»? «Мы идем в родовую работу и уже по нашему методу при помощи специальных практик убираем эти программы на уровне бессознательного. Такая работа может занимать от 30 до 100 дней», — сказала Мария.

Не инфоцыгане, а дипломированные специалисты

Для Мосуновой и её коллег, похоже, худшее оскорбление — сравнение со специалистами по «картам желаний» и «визуализации целей», которые сулят быстрое превращение в миллионера или перспективную невесту того же миллионера. Проще говоря — им претит сравнение с инфоцыганами и другими «продавцами успеха».

«Меня сравнивают сЕленой Блиновской, хотя я ни одного марафона в своей жизни не провела. Всегда говорю, что нет никакой магии, а есть работа с психикой, с убеждениями, с семейной историей», — так реагирует на критику Мосунова в своих соцсетях.

Кроме того, можно пройти обучение на родолога в Институте современной психологии и родологии, который основала сама Мосунова. Минобразования Московской области выдало лицензию это учебному заведению.

В институте студенты занимаются изучением новой «науки» ансестологии. Впрочем родологию придумала не Мосунова, и корни у этого явления не совсем в России.

Генеалогия «науки о предках»

«Еще Берт Хеллингер сформулировал Законы Рода — правила функционирования семейных систем. Которые действуют на каждого из нас независимо, знаем мы о них — или нет», — пишет на своем сайте поведенческий психолог из Набережных Челнов Елена Ольхович.

Немецкий психотерапевт, бывший пастор Берт Хеллингер (1925–2019 гг.), если быть точным, создал в начале 1990-х так называемый метод семейных расстановок. Автор утверждал, что всего за один сеанс «расстановки» (психодрамы или ролевой игры, в которой клиента, его живых родственников и умерших предков изображают заместители) можно вскрыть ранее неизвестные пациенту проблемы в «семейной динамике», которые копились несколько поколений.

Многие коллеги считали метод Хеллингера спорным или даже антинаучным из-за «простоты, скорости» и иррациональности решения проблем. Но родология пошла дальше — коль скоро там уже речь идёт о мистическом «воздействии на генотип» и о чём-то вроде кармы.

Российские родологи опираются в своей работе на книги основателей течения Ларисы и Валерия Докучаевых из Екатеринбурга, которые называют себя «профессиональными родологами». При этом пара является членами Профессиональной психотерапевтической лиги, а сама Лариса называет себя лично президентом международной лиги родологов. Чета совместно написала труды на родологическую тематику: «Закон Рода», «Генетический транс», «Семейная энциклопедия Истоки», «Наследники Рода: рок или благословение», «Основы родологии», «Наследие предков. Обретение силы Рода».

Вместе с тем свою книгу «Закон Рода» Докучаевы называют не иначе, как научно-методическим пособием для психологов, медиков, соцработников, хотя непосредственно родология не признана официальной наукой.

В списке партнеров их сайта указаны такие организации, как Общественная палата РФ и Свердловской области, информагентство ТАСС и саморегулируемая организация Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов». На деле же на сайте просто даны гиперссылки на порталы тех же ОП РФ и ТАСС.

«Это уже шарлатанство»

Психологи же не видят в родологах своих коллег. Само то, что все без исключения проблемы человека объясняются «наследством предков», уже вызывает серьёзные сомнения, сказал ИА Регнум психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Тимофей Калинин.

Главное отличие от психологической работы — будь то психоанализ по Фрейду, гештальтпсихология или другие направления — в кажущейся простоте. Ведь психолог предлагает клиенту много и усердно работать над собой, то родолог говорит: надо просто принять, что «во всем виноваты предки», провести небольшое количество неких «практик», и готово, заметил собеседник.

Родологов можно было бы «подверстать» под понятие семейной психотерапии, если бы не два но. Во-первых, «запечатанные негативные программы» и другая наукообразная терминология никак не соотносятся с понятийным аппаратом психологии. Во-вторых, если психотерапия — это рациональная работа с бессознательным, то методы родологов сами по себе иррациональны.

«Если бы они подавали себя как эзотерическое учение или духовные практики, то в этом не было бы ничего такого, — поясняет Калинин. — Если людям помогает, им нравится это, то это нормально. Это не надо заглушать. Но когда они претендуют на научность, то это уже шарлатанство».

Сами родологи (в том числе наша собеседница Мария) подчёркивают: если к ним обращается человек с медицинской проблемой, они не пытаются подменить врачей. «Мы разве что можем найти эту болезнь в роду и выявить, откуда она идёт, а потом проработать, чтобы она не прогрессировала и не передавалась дальше. Но опять же — сначала к врачу», — добавила выпускница Института современной психологии и родологии.

Но проблема в том, что клиенты обращаются к родологам не как к гадалкам или медиумам, а как к носителям некоего научного или врачебного знания.

И здесь возникает вопрос: можно ли (и нужно ли) привлекать «снимающих родовые проблемы» за шарлатанство.

Распродажа надежды

Лицензированные родологи-ансестологи заключают договор-оферту с клиентом, в котором обозначен перечень услуг. Кроме того, специалисты регистрируются в обязательном порядке либо как самозанятые, либо как ИП в зависимости от количества клиентов и платят налоги, резюмировала Мария.

Прецедентов в судебной практике относительно разбирательств с родологами не было. Но также мало дел в РФ по обращению к различным астрологам и тарологам, пояснил ИА Регнум адвокат московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов.

«Это всё сложно доказать. То есть человек обращается к ним с определенным вопросом или проблемой, которую они должны решить или передать информацию. И тут сложно сказать, что вы были обмануты. Это фактически продажа надежды», — заметил Мурадов.

В последнее время законодатели поднимают вопрос о запрете деятельности таких людей, как астрологи, гадалки, нумерологи, но пока это все стоит на месте, добавил собеседник.

Единственное что можно проверить, на осуществление какой образовательной деятельности была выдана лицензия Институту (!) современной психологии и родологии. Ведь такой науки — родологии — в России официально нет. И вряд ли появится, ведь родология по сути — что-то вроде составления гороскопов, слегка закамуфлированных под популярную психологию, замечает собеседник.

«Возможно лицензия выдана на какой-то иной вид образовательных услуг, но под видом этой лицензии преподается совершенно другое. Вам предоставляют какую-то бумагу-диплом, которую можно сделать через принтер… Мое мнение: это фикция», — указывает Мурадов.

Второй момент: чета Докучаевых, основавших родологический институт, указывает, что партнер учреждения — Общественная палата РФ, что явно не соответствует действительности, заметил собеседник.

Всё-таки правоохранительные органы должны дать квалификацию их действиям и тщательно проверить все лицензии, добавил юрист.

Привлечь родологов за незаконное занятие медицинской практикой (ст. 235 УК) не получится, т. к. их услуги не медицинские. Более тонкий вопрос: можно ли считать их деятельность мошенничеством (то есть «хищением путём обмана или злоупотребления доверием», ст. 159 УК).

«Они говорят: заплатите, и мы решим проблему, которая у вас в роду лет этак четыреста назад произошла. Проверить выполнение таких «услуг» невозможно, а на психологическом уровне человеку внушается, что проблема решена. Вот тут уже можно сказать, что это мошенничество», — заметил Мурадов.

Впрочем, дипломированный «специалист» может сказать, что и сам верит в свою теорию и действовал совершенно искренне.

В конечном счёте всё упирается в вопрос к законодателям: как запретить либо упорядочить работу рынка «оккультных услуг», к которым относится и родология, резюмирует собеседник.