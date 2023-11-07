Российские следователи продолжают охоту за «продавцами воздуха» или «инфоцыганами» — так в народе называются блогеры, которые занимаются не только рекламой в интернете, но и продают различные курсы по личному успеху.

Сергей Фадеичев/ТАСС
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

Правда, вплоть до сегодняшнего дня претензии правоохранителей касались в основном вопросов неуплаты налогов — на этом были взяты, в частности, Елена Блиновская (собравшая с населения в 2022 году около 600 миллионов рублей), а также Валерия Чекалина, она же Лерчек (чей доход составил примерно 1 миллиард). Сейчас же следственные органы обратили внимание на одного из главных представителей этого бизнеса в России — Аяза Шабутдинова. В 2021 году только официальная прибыль компаний, где он является учредителем, достигла 430 миллионов рублей. В 2022 году его заработок составил 600 миллионов.

3 ноября (когда он вернулся в Россию из-за рубежа) Шабутдинов был арестован. С одной стороны, условия в московском СИЗО-7, куда поместили «инфоцыгана», можно назвать едва ли не VIP — Шабутдинова содержат в камере с телевизором и холодильником. Обвиняемый читает книги Эриха Марии Ремарка из библиотеки изолятора. Отвечая на вопрос о морально-психологическом состоянии, говорит, что «держится».

Но, с другой стороны, в сравнении с «коллегами по цеху», за Аяза взялись более чем серьёзно. Это, во-первых, касается жёсткости суда при назначении меры пресечения. Во-вторых, это статья, по которой обвиняют Шабутдинова.

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении столичной прокуратуры от 4 ноября.

До этого медийно известных «инфоцыган» не помещали в изолятор — им либо выписывали штраф, либо отправляли под домашний арест. Однако Шабутдинова (несмотря на просьбы отпустить его под залог) судья отправил под арест до 16 декабря.

«Почему человека, которому вменяют сумму в 4 млн рублей, сажают на полтора месяца в СИЗО (а как мы знаем, эти продлёнки потом могут длиться годами), а не под «домашку» или подписку о невыезде? — показательно возмущается блогер Ксения Собчак. — Он никого не убил, не избил и не изнасиловал. Очевидно, не представляет реальной опасности для окружающих. Я считаю, что СИЗО — это очень жёстко для такой статьи».

С точки зрения следствия здесь вопрос не в опасности для окружающих, а в возможностях обвиняемого сбежать. «Шабутдинов имеет, кроме российского, гражданство Сент-Люсии, а также открытые визы США, Италии и ОАЭ. При обыске у него найдено удостоверение резидента ОАЭ, оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что он имеет недвижимость в ОАЭ,пояснил следователь. — Он не зарегистрировался, как того требует закон, активно меняет места жительства, что свидетельствует о его возможности скрыться от следствия». И суд, назначая максимально жёсткую меру пресечения, согласился со следствием.

Возможно, согласился потому, что Шабутдинова (по крайней мере, пока) обвиняют отнюдь не в неуплате налогов, где при самом худшем раскладе можно сесть на срок до 5 лет. Как уже говорилось выше, дело возбуждено по части 4 статьи 159 — а за особо крупное мошенничество в составе орггруппы можно отправиться в тюрьму на 10 лет.

«Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр»… из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — говорится в официальном заявлении столичной прокуратуры.

Говоря проще, блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

«Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности»,указывают прокуроры. Дав тем самым понять, что причиной возбуждения дела стало именно обращение указанных восьмерых пострадавших (одна из которых — Дарья Калистратова, заплатившая пресловутые 1,9 миллиона — уже жалуется на преследование со стороны фанатов Шабутдинова), общий ущерб для которых составил 4 миллиона рублей.

Ирония в том, что если суд согласится с версией прокуратуры и подведет предложенное описание действий под статью 159 ч. 4, то получится крайне интересный прецедент. Ведь прокуроры описали, по сути, принцип работы каждого «инфоцыгана» в России.

Все эти бизнес-коучи точно так же продают курсы и вебинары, где обещают три короба — а граждане, «убежденные в высокой результативности», платят бешеные деньги. И если Шабутдинова посадят, то, соответственно, под угрозой посадки окажутся и все остальные «инфоцыгане». И им придется либо жить с риском посадки, либо отказываться от «тренинговой» части своего бизнеса. А это, на минуточку, рынок, где крутятся миллиарды рублей.

Неудивительно, что участники или интересанты этого бизнеса крайне не заинтересованы в том, чтобы Шабутдинов получил срок. В поддержку блогера уже высказались многие медийные лица. «В моем кругу много тех, кто знает Аяза с лучшей стороны, кому он помог. Кто сейчас за него активно заступается»,говорит известный российский бизнесмен Игорь Рыбаков (известный не только как промышленник, но и как автор видеороликов с названиями типа «Секрет миллиардера: как быстро заработать деньги»).

«Есть очень много людей, в том числе и моих знакомых, которые говорят, что Аяз им помог: научил, вдохновил, мотивировал»,заявила Ксения Собчак.

Другие указывают вину самих покупателей «курсов» Шабутдинова.

«Да, в онлайн-образовании и коучинге есть продавцы воздуха. Они вредят и потребителям, и авторам качественного продукта. Но покупать курсы по миллионерскому мышлению, а потом подавать иск за то, что ты в одночасье не стал миллионером, — тоже странно. Как и требовать закрыть в СИЗО всех, кто тебе не нравится или не делает людей богатыми по щелчку пальца», — пишет руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По мнению политика, нужно просто отрегулировать этот бизнес. «Правда в том, что на рынке онлайн-образования нужен порядок. Поэтому к нам еще в прошлом месяце обратились лидеры отрасли онлайн-образования. В конце ноября мы проведем в Госдуме круглый стол по регулированию рынка. Определим критерии качественных курсов и установим понятные правила игры»,продолжает Алексей Нечаев.

Но открытым остаётся вопрос о том, как это сделать. В стране всегда найдутся отчаявшиеся люди, которые в погоне за быстрым успехом будут готовы отдать деньги продавцам воздуха — будь то гадалка на вокзале или «инфоцыган» в интернете. И, возможно, единственным способом отрегулировать такой рынок будет его закрытие.