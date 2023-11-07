Российские следователи продолжают охоту за «продавцами воздуха» или «инфоцыганами» — так в народе называются блогеры, которые занимаются не только рекламой в интернете, но и продают различные курсы по личному успеху.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

Правда, вплоть до сегодняшнего дня претензии правоохранителей касались в основном вопросов неуплаты налогов — на этом были взяты, в частности, Елена Блиновская (собравшая с населения в 2022 году около 600 миллионов рублей), а также Валерия Чекалина, она же Лерчек (чей доход составил примерно 1 миллиард). Сейчас же следственные органы обратили внимание на одного из главных представителей этого бизнеса в России — Аяза Шабутдинова. В 2021 году только официальная прибыль компаний, где он является учредителем, достигла 430 миллионов рублей. В 2022 году его заработок составил 600 миллионов.

3 ноября (когда он вернулся в Россию из-за рубежа) Шабутдинов был арестован. С одной стороны, условия в московском СИЗО-7, куда поместили «инфоцыгана», можно назвать едва ли не VIP — Шабутдинова содержат в камере с телевизором и холодильником. Обвиняемый читает книги Эриха Марии Ремарка из библиотеки изолятора. Отвечая на вопрос о морально-психологическом состоянии, говорит, что «держится».

Но, с другой стороны, в сравнении с «коллегами по цеху», за Аяза взялись более чем серьёзно. Это, во-первых, касается жёсткости суда при назначении меры пресечения. Во-вторых, это статья, по которой обвиняют Шабутдинова.

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении столичной прокуратуры от 4 ноября.

До этого медийно известных «инфоцыган» не помещали в изолятор — им либо выписывали штраф, либо отправляли под домашний арест. Однако Шабутдинова (несмотря на просьбы отпустить его под залог) судья отправил под арест до 16 декабря.

«Почему человека, которому вменяют сумму в 4 млн рублей, сажают на полтора месяца в СИЗО (а как мы знаем, эти продлёнки потом могут длиться годами), а не под «домашку» или подписку о невыезде? — показательно возмущается блогер Ксения Собчак. — Он никого не убил, не избил и не изнасиловал. Очевидно, не представляет реальной опасности для окружающих. Я считаю, что СИЗО — это очень жёстко для такой статьи».

С точки зрения следствия здесь вопрос не в опасности для окружающих, а в возможностях обвиняемого сбежать. «Шабутдинов имеет, кроме российского, гражданство Сент-Люсии, а также открытые визы США, Италии и ОАЭ. При обыске у него найдено удостоверение резидента ОАЭ, оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что он имеет недвижимость в ОАЭ, — пояснил следователь. — Он не зарегистрировался, как того требует закон, активно меняет места жительства, что свидетельствует о его возможности скрыться от следствия». И суд, назначая максимально жёсткую меру пресечения, согласился со следствием.

Возможно, согласился потому, что Шабутдинова (по крайней мере, пока) обвиняют отнюдь не в неуплате налогов, где при самом худшем раскладе можно сесть на срок до 5 лет. Как уже говорилось выше, дело возбуждено по части 4 статьи 159 — а за особо крупное мошенничество в составе орггруппы можно отправиться в тюрьму на 10 лет.

«Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр»… из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — говорится в официальном заявлении столичной прокуратуры.

Говоря проще, блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

«Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности», — указывают прокуроры. Дав тем самым понять, что причиной возбуждения дела стало именно обращение указанных восьмерых пострадавших (одна из которых — Дарья Калистратова, заплатившая пресловутые 1,9 миллиона — уже жалуется на преследование со стороны фанатов Шабутдинова), общий ущерб для которых составил 4 миллиона рублей.

Ирония в том, что если суд согласится с версией прокуратуры и подведет предложенное описание действий под статью 159 ч. 4, то получится крайне интересный прецедент. Ведь прокуроры описали, по сути, принцип работы каждого «инфоцыгана» в России.

Все эти бизнес-коучи точно так же продают курсы и вебинары, где обещают три короба — а граждане, «убежденные в высокой результативности», платят бешеные деньги. И если Шабутдинова посадят, то, соответственно, под угрозой посадки окажутся и все остальные «инфоцыгане». И им придется либо жить с риском посадки, либо отказываться от «тренинговой» части своего бизнеса. А это, на минуточку, рынок, где крутятся миллиарды рублей.

Неудивительно, что участники или интересанты этого бизнеса крайне не заинтересованы в том, чтобы Шабутдинов получил срок. В поддержку блогера уже высказались многие медийные лица. «В моем кругу много тех, кто знает Аяза с лучшей стороны, кому он помог. Кто сейчас за него активно заступается», — говорит известный российский бизнесмен Игорь Рыбаков (известный не только как промышленник, но и как автор видеороликов с названиями типа «Секрет миллиардера: как быстро заработать деньги»).

«Есть очень много людей, в том числе и моих знакомых, которые говорят, что Аяз им помог: научил, вдохновил, мотивировал», — заявила Ксения Собчак.

Другие указывают вину самих покупателей «курсов» Шабутдинова.

«Да, в онлайн-образовании и коучинге есть продавцы воздуха. Они вредят и потребителям, и авторам качественного продукта. Но покупать курсы по миллионерскому мышлению, а потом подавать иск за то, что ты в одночасье не стал миллионером, — тоже странно. Как и требовать закрыть в СИЗО всех, кто тебе не нравится или не делает людей богатыми по щелчку пальца», — пишет руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По мнению политика, нужно просто отрегулировать этот бизнес. «Правда в том, что на рынке онлайн-образования нужен порядок. Поэтому к нам еще в прошлом месяце обратились лидеры отрасли онлайн-образования. В конце ноября мы проведем в Госдуме круглый стол по регулированию рынка. Определим критерии качественных курсов и установим понятные правила игры», — продолжает Алексей Нечаев.

Но открытым остаётся вопрос о том, как это сделать. В стране всегда найдутся отчаявшиеся люди, которые в погоне за быстрым успехом будут готовы отдать деньги продавцам воздуха — будь то гадалка на вокзале или «инфоцыган» в интернете. И, возможно, единственным способом отрегулировать такой рынок будет его закрытие.