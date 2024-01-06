На Урале продолжает развиваться «многонациональная» история, связанная с избиением одноклассниками 11-летней школьницы. В субботу днем появилась информация, что председатель СК России Александр Бастрыкин взял резонансное дело под личный контроль, поручив не только провести полное и объективное расследование произошедшего, но и разобраться в деятельности чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказывало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года братья-пятиклассники из семьи азербайджанских мигрантов, К. и Р., устроили «разборки» с другими учениками школы №56. К. и Р. сперва нанесли удар в лицо мальчику, а затем сбили девочку с ног ударом в висок и начали жестоко бить ногами.

Помимо самого вопиющего факта того, что два крепких подростка умышленно причинили тяжкий вред здоровью малолетней хрупкой девочки, стало известно о том, что мать К. и Р., по имени Фергана, снимала избиение школьницы на камеру. А также — по некоторым данным — непосредственно участвовала в конфликте, нанося удары.

В результате девочка С. была госпитализирована, по предварительным данным, ее здоровью был причинен тяжкий вред — она получила закрытую черепно-мозговую травму и тупою травму живота.

Удивление и возмущение вызвала удивительная терпимость нижнетагильских официальных лиц в отношении агрессоров. Здесь и неторопливая реакция официальных лиц и правоохранительных органов, и даже официальные заявления, идущие в разрез с фактами. Например, несмотря на то, что случившееся — далеко не первая выходка К. и Р. в отношении одноклассников (они были переведены в школу №56 из другого учебного заведения после того, как стали инициаторами многочисленных конфликтов), официально сообщалось, что ранее жалоб на их поведение не поступало.

Серьезной причиной для беспокойства стало заявление Фаруха Мирзоева, которого называют лидером свердловских диаспор, выступившего с заявлением: если братья виновны, диаспора не будет их покрывать, а подростки ответят перед законом. Возник вопрос — а каким образом диаспора собирается кого-то защищать или наказывать и почему кто-то решил, что суду Российской Федерации может потребоваться помощь или одобрение диаспор?

УИУ РАНХиГС Official Фарух Мирзоев

Процесс пошел

Тем не менее, когда случай получил резонанс уже на федеральном уровне, шестеренки механизма, наконец, закрутились. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, было организовано проведение процессуальной проверки качества работы местных ответственных лиц по статье 293 УК РФ (халатность).

Теперь вопрос на контроле не только у главы СК Бастрыкина, но и у руководства ГУ МВД по региону, и у вице-губернатора региона Павла Крекова.

Кроме постановки на учет инспекции по делам несовершеннолетних, агрессивных братьев планируют поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В отношении родителей подростков, трудовых мигрантов из Азербайджана (но уже с российскими паспортами), возбудили административное делопроизводство за ненадлежащее воспитание собственных детей — правда, наказанием тут может быть предупреждение или штраф до 500 рублей. Но если подтвердится информация, что к избиению приложила руку и мать подростков, она может стать фигурантом уголовного дела, где наказание уже не будет символическим.

Дети мигрантов Р. и К.

Местное муниципальное управление образования инициировало внутреннюю проверку: как минимум, чтобы оценить поведение охранника школы, который был рядом, но никак не остановил конфликт.

Местные силовики заявляют, что внимание следователей направлено не только на непосредственных участников и свидетелей избиения. «Будет даваться правовая оценка, в том числе, действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — отметил и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелыхзаверяет, что «после окончания зимних каникул в школе будет проведен целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь».

Но вопросы остались

Пострадавшую девочку уже (очень быстро) выписали из больницы, однако это не снимает вопросы, которые, безусловно, остались к ситуации.

Почему в учебном заведении долгое время закрывали глаза на конфликт, если он, по некоторой информации, тянулся еще с сентября? Или теперь учителя примут более удобную версию, что «суть конфликта неизвестна, предпосылок к нему на уроках не было»?

Весьма интересны утверждения, что в ходе конфликта на постоянной основе происходили взаимные оскорбления и издевательства. Как девочка может издеваться над двумя крепкими братьями (кстати, их старший брат учится в этой же школе в 6-м классе), представить не легко. Равно как и то, что, по словам местных учителей, после избиения С. «на здоровье не жаловалась».

Странно выглядит подробный рассказ Валерия Горелых, растиражировавшего информацию о том, что избитая девочка сама из неблагополучной семьи. По его словам, она воспитывается в неполной семье, ее опекуном является бабушка, ее отец ранее трижды судим, а мать потерпевшей лишена родительских прав и по решению суда отбывает наказание в женской колонии Нижнего Тагила.

Какое отношение эта информация имеет к делу? Если не имеет, то почему личные обстоятельства жизни ребенка (не обвиняемого, а потерпевшего!) официально разглашает глава пресс-службы правоохранительных органов? Или, по мнению Горелых, это смягчающее обстоятельство?

Вызывает вопросы крайне сдержанная реакция на местном уровне. Федеральные политики уже вовсю задают вопросы и требуют разобраться, а местные депутаты, мэр и руководство школы сохраняют молчание или выбирают весьма обтекаемый тон. Конечно, это не корпоративная солидарность (один из депутатов местной думы является сыном начальника местного УМВД), но что тогда?

Очень хотелось бы надеяться, что федеральное внимание и контроль не позволят спустить историю на тормозах.

Но главный (а вернее — очередной) урок из «истории Нижнего Тагила» должны вынести представители диаспор: попытки «покрыть своих» будут приводить к прямо противоположному результату — и в отношении общества к мигрантам, и в отношении наказания нарушителей закона и тех, кто им в этом потакал.