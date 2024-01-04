На Урале опять неспокойно — новый год начинается с очередного преступления с межнациональным подтекстом. В Нижнем Тагиле двое детей были избиты братьями-пятиклассниками. 29 декабря 2023 года около школы № 56 К. и Р. сперва нанесли удар в лицо мальчику, а затем сбили девочку с ног ударом в висок и начали жестоко бить ногами лежащего ребенка.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшая девочка С. сейчас госпитализирована, ее здоровью был причинен тяжкий вред, она получила закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. С. — сирота, у нее умерла мать, девочку воспитывают бабушка и отец, который постоянно работает, чтобы прокормить семью.

Теперь С. предстоит лечение, и, хочется надеяться, с физическим и психическим здоровьем ребенка все будет в порядке. Как и с ее семьей — известно множество случаев, когда родственникам пострадавших угрожали соплеменники нападавших.

Ситуация в Нижнем Тагиле выходит далеко за рамки школьной потасовки: два крепких подростка умышленно причинили тяжкий вред здоровью малолетней хрупкой девочки. При этом мать братьев находилась рядом, снимала избиение на камеру, да еще и поучаствовала в нём лично, нанеся жертве несколько ударов (!).

Более того, это уже не первый случай, когда К. и Р. совершали противозаконные действия — в школе № 56 они оказались после того, как их выгнали из предыдущего учебного заведения по причине травли других детей, оскорблений и хулиганства. В новой школе их привычки остались прежними, причем жертв братья выбирали из тех детей, что явно слабее их — как минимум ранее они сломали другой однокласснице очки.

Местные источники отмечают, что мать подростков, Фергана, на многочисленные замечания отвечала грубо и резко: другим родителям не нужно ее учить, как воспитывать детей. По результатам ее методы воспитания привели к тому, что два пятиклассника вместе с их старшим братом, который учится в этой же школе в 6-м классе, фактически безнаказанно терроризировали учеников. К слову, рассказывать о случившемся сама Фергана не желает.

Сегодня правоохранители проводят проверку, возбуждено уголовное дело, но из-за возраста братьев разве что поставят на учет инспекторы по делам несовершеннолетних. Риторический вопрос: поможет ли им эта мера встать на путь исправления? Или в новом году их одноклассников снова будут травить, оскорблять, унижать и бить?

Есть по этой истории еще много других опасений и вопросов.

По словам правоохранителей, ранее жалоб на поведение данных подростков ни от администрации школы, ни от родителей в органы внутренних дел не поступало. Это определенно плохо сходится с информацией об историях прежних выходок К. и Р. И почему не вызывало жалоб агрессивное поведение их матери?

Но вопросы есть не только к семье, ставшей угрозой окружающим.

Как отреагируют правоохранительные органы на поведение охранника школы, который был рядом, но никак не остановил избиение детей? Какие меры примет местное управление образования? И как отреагируют городские и областные власти на произошедшее?

К сожалению, есть шансы на то, что эти вопросы не получат надлежащих ответов. Как только история стала достоянием общественности, Фарух Мирзоев, руководитель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области», которого называют лидером свердловских диаспор, выступил с заявлением: если братья виновны, покрывать их диаспора не будет (!), подростки ответят перед законом.

В ответ общественность задается вопросом, почему в таком случае произошедшее 29 декабря получило резонанс и внимание правоохранительных органов лишь спустя несколько дней? Нет ли в этом признаков укрывательства со стороны диаспоры?

И нет ли вклада диаспоры в появлении публикаций о том, что К. и Р., этнических азербайджанцев, якобы самих травили в школе «за не ту национальность», а их предполагаемого отца теперь тоже травят в социальных сетях?

Возмущение общественности вызывает сама постановка вопроса: о каких методах защиты членов диаспоры идёт речь и каков сам правовой статус этих объединений?

«И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех», — пишет депутат Государственной думы Николай Валуев.

Очень странно видеть такие претензии на обладание монополией на власть и правоприменение, отмечает член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

«Прошу прощения, что такое диаспора? Это внегосударственное образование, живущее по понятиям и пытающееся свои понятия поставить выше закона. Каким образом диаспора собирается кого-то защищать или наказывать? У нас есть закон, суд, следствие, — пишет Марина Ахмедова. — Если следствие установит, что все так и было, как пишут, то суд Российской Федерации спросит с мамаши братьев сам и ему не потребуется помощь или одобрение диаспор».

Господин Мирзоев, полагающий, что Уралу без мигрантов не обойтись, и ратующий за уважительное отношение к чувствам и обычаям приезжих, привлек к себе внимание и другими тезисами своего заявления.

В частности, он говорит о плотной работе с правоохранительными органами и миграционной службой. Его мысль можно понять и так: не будут ли «уважаемые люди» как-то влиять на работу полиции и Следственного комитета? Снова риторический вопрос: интересно, не лоббируют ли диаспоры с их сомнительными статусом, риторикой и делами выгодные для себя решения в обход закона?

Это небеспочвенные опасения, ведь деятельность мигрантских диаспор в России зачастую вызывает большие сомнения и подозрения, в том числе и со стороны правоохранительных органов.

Чего только стоят история в Санкт-Петербурге с бандой несовершеннолетних преступников и их «дядей Туралом», который «все порешает с кем надо», или недавние громкие дела в Челябинске, где, как считается, тоже фигурировали местные мигрантские объединения.

Не сведется ли расследование дела при таких вводных к формальности? Не будет ли объявлено о том, что имел место обычный школьный конфликт?

Детям, как говорит городское управление образования, «будет оказана психолого-педагогическая помощь», между делом выяснится, что никого не били и даже не обижали, все помирились, все вернется на круги своя. До новых случаев насилия, порожденного безнаказанностью.

Недобрые чудеса случаются — и особенно часто, когда в них заинтересованы «уважаемые люди». Поэтому в случае с ситуацией в Нижнем Тагиле подобные заявления «диаспор, анклавов и прочих образований, которых в принципе не должно существовать в правовом государстве», как указывает Марина Ахмедова, привлекают самое пристальное внимание к дальнейшему развитию дела.