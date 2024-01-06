Представители России запросили проведение 22 января заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщают СМИ. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил запрос российской стороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Многие западные страны поставляют вооружения и боеприпасы киевскому режиму с самого начала СВО. Как сообщает Министерство обороны РФ, поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, общий объём их затрат уже составил более 200 миллиардов долларов.

Иностранные государства поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников, отмечает ведомство.

Россия уже направляла Вашингтону ноту из-за поставок американцами и их союзниками оружия Киеву, в которой призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности». В российском МИДе не раз напоминали, что поставленные западные вооружения являются законной целью для нашей армии.

Это уже не первое заседание в Совбезе по вопросам поставок западного оружия ВСУ. Предыдущее состоялось 11 декабря 2023 года, а всего их было не менее десяти.

О том, чем может отличаться от предыдущих новое заседание Совбеза ООН 22 января, ИА Регнум обсудило с профессором кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, экспертом клуба «Валдай» Станиславом Ткаченко.

ИА Регнум: Станислав Леонидович, что стало причиной запроса Москвы очередного заседания Совбеза ООН по вопросу поставок западных вооружений на Украину?

Станислав Ткаченко: Я думаю, что все-таки Российская Федерация готовит сюрприз какой-то. Какой, сейчас гадать было бы преждевременно. Но я думаю, что речь идет либо о самолетах F-16, либо о ракетах какой-то повышенной большой дальности. Что касается артиллерии или бронетехники, здесь все довольно предсказуемо. А вот что касается F-16 и уже известных там ракет, у которых есть разные модификации, ATACMS, например, они могут летать на 100, могут на 400 километров, я думаю, что Россия получила неопровержимые или убедительные сведения того, что планируется поставка качественно более продвинутых вооружений. Вот такая моя гипотеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

ИА Регнум: А может ли ситуация быть связана с обстрелом Белгорода, где при обстреле, как говорит наше Министерство обороны, использовались чешские вооружения, других стран НАТО?

Станислав Ткаченко: По поводу Белгорода Россия уже собирала Совет Безопасности ООН. Там были довольно ритуальные заявления со стороны Запада о том, что, во-первых, у нас нет убедительных свидетельств того, что это были именно эти вооружения, во-вторых, у Украины есть право защищаться и так далее. Поэтому мне кажется, что с точки зрения дипломатии белгородский сюжет уже отыгран и он перейдет в разряд работы посольств, может быть, Россотрудничества, тех структур публичной дипломатии России, которые помогают западному или вообще мировому сообществу правильно воспринимать конфликт на Украине как войну Запада против России.

Собственно, мне кажется, что все заседания Совета Безопасности ООН, которые Россия созывает по поводу Украины, направлены именно на это: на объяснение мировому большинству и всем другим государствам характера данного конфликта как российско-западного и того, что масштабы конфликта разрастаются, выходят на новые рубежи с точки зрения вооружений. До настоящего времени такими крупными шагами было использование кассетных вооружений, ну и все, что связано с ракетами. Сейчас очевидно: если на фронте появится F-16, будет очередной всплеск столкновений разного рода, прежде всего связанных с использованием ракетной техники. Поэтому мне кажется, что либо у России появились какие-то новые сведения по Белгороду (но все-таки должно быть за рамками использования кассетных ракет или кассетных бомб, там именно снаряды кассетные использовались), либо мы используем данные мероприятия в рамках, в общем, можно сказать, рутинной деятельности по формированию образа Запада как агрессора на любой стадии конфликта, в том числе на нынешней стадии, за счет использования новейших вооружений.

ИА Регнум: Как вы думаете, будет ли это заседание иметь какие-то реальные последствия или все сведется к ритуальным фразам?

Станислав Ткаченко: Последствия есть и будут. В первой половине 2022 года Россия в общем воспринималась как государство, которое действует вне принятых рамок международного общения. Если посмотреть голосования в Генеральной Ассамблее ООН, то довольно много государств не просто воздерживались, а голосовали негативно по поводу России. Но сейчас число таких государств резко сократилось. Можно говорить, что мы уже выиграли борьбу за симпатии мирового большинства. Примерно 130–140 государств поддерживают нашу интерпретацию данного конфликта.

Такие мероприятия, они, с одной стороны, носят характер обеспечения или сохранения вот этой группы государств, поддерживающей нашу трактовку, а с другой стороны, сейчас самое время российской дипломатии перейти в атаку на общественное мнение государств прежде всего Европы. Там число уставших от конфликта на Украине и правительств, и политических партий, и журналистов огромно. Буквально только что Дания отложила поставку самолетов F-16 на Украину. Вот такими мероприятиями в рамках Совета Безопасности ООН, которые автоматически привлекают к себе внимание всего мира, Россия помогает поддерживать скептиков из числа недружественных государств, которые не позволяют расширять свое вмешательство в украинский конфликт в сфере поставки вооружения.