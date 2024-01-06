Вашингтон, 6 января, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Представители России запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщил журналистам источник.

United Nations Заседание Совета Безопасности ООН

«Россия запросила заседание СБ ООН на тему поставок оружия Украине на 22 января», — сказал он.

При этом сами западные страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине на 10 января.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря 2023 года в Совбезе ООН также по запросу России состоялось заседание по вопросам поставок оружия ВСУ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что лидеров западных стран, которые лоббируют украинскую тему, не смущают собственные «двойные стандарты» — ни одного заседания по сектору Газа они так и не запросили. Зато на 6 декабря ими было запрошено заседание по гуманитарной ситуации на Украине, добавил дипломат.

В ходе заседания СБ ООН Дмитрий Полянский заявил, что выпрошенное украинским руководством западное оружие будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Это даже признают ведущие западные военные эксперты, сказал он. Все усилия киевского режима никак не повлияют на достижение Россией целей и выполнение задач специальной военной операции, начатой ради спасения жизней жителей ЛНР и ДНР, а также для демилитаризации и денацификации Украины, добавил российский дипломат.