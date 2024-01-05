Новогодние, холодные, рекордные

Донат Сорокин/ТАСС

Погода в России бьет температурные рекорды холода, а сильные морозы, пришедшие в новогоднюю ночь, неизбежно оказывают влияние на работу коммунальных служб и транспортную инфраструктуру. Каждый новый морозный день приносит сообщения о проблемах из-за погодных явлений, волна холода принесла не только красивые зимние пейзажи, но и трудности многим жителям России, от курьеров и автолюбителей до аварийных бригад МЧС.

На днях в Центральной России морозы вышли на пик: так, в Москве температуры воздуха в –27,7 градуса не было с 1982 года. В первые дни января показатели градусников в столице опустились до минус 27 градусов, а в Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы. Холода не побили рекорд 1894 года, когда 4 января была зафиксирована температура в –34,3 градуса, однако в век глобального потепления таких волн холода зарегистрировано еще не было.

Морозно и в Санкт-Петербурге: там 3 января стал рекордно холодным день. «В истории города 3 января еще не было такой низкой среднесуточной температуры воздуха как сегодня, –22,2 гр. это теперь самые холодные сутки в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений», — пишет главный синоптик города Александр Колесов.

Обновился рекорд минимальной температуры и в Вологде, где 4 января столбики термометров опустились до минус 39,4 градуса. И хотя холодный антициклон уже постепенно начал сдавать позиции, морозы на праздниках все еще «погостят на территории Русской равнины», сообщает синоптик Михаил Леус.

В Москве и Подмосковье с 21 часа 5 января до 21 часа 7 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

РИА Новости/Александр Гальперин Морозная погода в Санкт-Петербурге

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по столице.

Лютые морозы пришли на Урал: там температура опускалась до –40 градусов. Вместе с холодами там наблюдается еще и сильный снег. Арктический антициклон затронул Сибирь: холода пришли в Томскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Коми, где температура падала до –30 градусов и ниже.

В условиях аномальных похолоданий на значительной части территории России для тех, кто находится в пути, МЧС разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс.

«В случае возникновения нештатной ситуации на дороге подвижные пункты обогрева смогут в максимально сжатые сроки оказать помощь попавшим в беду водителям. На таких пунктах каждый водитель и пассажир может получить необходимую помощь, воспользоваться телефонной связью, выпить горячего чая или согреться», — говорит глава ведомства Александр Куренков.

Проблема с автомобилями возникает не только на трассах.

Перед тем как выехать из двора — если машина стояла на открытом воздухе — автовладельцам часто приходится разбираться с севшими аккумуляторами, чтобы вообще поехать по делам, поэтому сервисы фиксируют повышенный спрос на выездные услуги по запуску авто.

Повлияла погода и на работу курьеров: не все из них выходят на работу в такой мороз, поэтому оформлять заказы в эти дни стоит заранее.

Из-за сильных холодов в ряде регионов России были отменены уличные мероприятия. Во многих городах, как в Владимире, Ярославле, Суздале, Твери была скорректирована праздничная программа, а жителей просят по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе. Тех же, кто захочет провести праздники вне дома, МЧС России предупреждает об необходимости одеваться теплее и следить за кожей, чтобы избежать обморожений.

Неизбежные трудности

Аномальные морозы, как и всегда, сказываются на работе транспортной инфраструктуры. В московской авиагавани Шереметьево предупреждали, что из-за аномально низкой температуры время на обслуживание самолётов, пассажиров и обработку багажа может быть увеличено. Службы аэропорта привлекают дополнительный персонал, организовывают пункты обогрева и вводят резервы специальной техники.

Тем не менее сообщается о случаях сбоев выдачи чемоданов и задержках рейсов на вылет и прилет: в частности, пассажиры рейса из Москвы на Шри-Ланку долгое время не могли вылететь из аэропорта Жуковский.

Из-за снежных заносов и гололедицы в регионах участились автоаварии, возникли трудности у железнодорожников: под Челябинском из-за снегопада встали пассажирские поезда.

«В некоторых вагонах уже не работает туалет. Мы сидим вообще без условий. […] Многие едут именно до Екатеринбурга, поэтому запасов не столь много. Ситуация критичная, нас не выпускают, ничего не говорят, поддержка РЖД не помогает», — рассказывала пассажирка поезда Адлер — Нижневартовск, застрявшего в Челябинской области.

Евгений Софийчук/ТАСС

Сегодня РЖД прилагает усилия, чтобы сократить время опоздания составов, а Следственный комитет России начал проверку по факту задержки поездов в регионе.

Проблемы с поездным сообщением возникли и во Владимирской области: там пассажирский поезд «Ласточка» маршрута Нижний Новгород — Москва остановился на несколько часов из-за обледенения контактной сети. В вагонах отключилось отопление, пассажирам пришлось ждать помощи железнодорожников в тридцатиградусный мороз — некоторым из них потом потребовалась медицинская помощь.

Повлияла непогода и на подачу света и тепла в дома: из многих регионов поступали сообщения о поломках в коммунальных сетях. Об отключениях электроэнергии сообщали, в частности, в Вологодской области, в Карелии и в Ярославле. Жаловались на проблемы с водоснабжением и электричеством в период аномальных морозов и петербуржцы. Из-за новогодних морозов аварийным бригадам приходится работать практически в круглосуточном режиме.

На днях в Воронеже жители 103 многоквартирных домов и 16 социальных объектов остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях при температуре воздуха в –18 градусов. Специалисты приступили к срочному ремонту инфраструктуры, однако, когда отопление начали постепенно включать, замерзшие трубы не выдержали перепадов температур, что привело к прорывам труб и затоплению квартир.

4 января на северо-востоке Москвы не выдержала трансформаторная подстанция: утром там произошло возгорание. В результате без света, тепла и воды остались несколько районов, в частности Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково. Для ликвидации последствий аварии был создан оперштаб, позднее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что практически все жилые и нежилые помещения были снова подключены к отоплению.

Трудно приходится Подмосковью: там проблемы с теплом и водой наблюдаются в Химках, Балашихе, Люберцах. В Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной без отопления остались около 21 тысячи человек, отключения затронули и городскую больницу, в коридорах и палатах которой царил холод.

Прокуратура Московской области начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с «перебоями в предоставлении коммунальных услуг» на территории региона.

Ранее эксперты не раз отмечали проблемы в системе ЖКХ. Это и изношенность инженерных сетей, заложенных еще в Советском Союзе (еще в 2022 году его оценивали в 40% от общего фонда), и недостаток кадров в жилищно-коммунальной сфере с ее низкими зарплатами и малой популярностью у молодежи. С учетом огромной протяженности коммунальных сетей в России их ремонт и обновление представляются не самым легким делом. Есть опасения, что отключения света и тепла могут продолжиться, пока морозы «гостят» на территории страны.