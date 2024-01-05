Москва, 5 января, 2024, 13:06 — ИА Регнум. В Москве с 6 по 8 января сохранятся аномальные морозы со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В связи с опасными явлениями ведомство рекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.

При использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети и оставлять их без присмотра. Также ведомство рекомендовало не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

Как передавало ИА Регнум, аномальные морозы в Москве сказываются на работе аэропорта Шереметьево. В ночь на 5 января возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание самолётов, пассажиров и обработку багажа.

По данным синоптиков, в Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Таких морозов в этот день в российской столице не было 42 года, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.