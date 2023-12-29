Мэр третьего по величине города России, Новосибирска, Анатолий Локоть досрочно уйдёт с поста градоначальника, сообщил 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Формулировка, которую использовал глава региона, — «очередной отпуск с последующим увольнением». Губернатор добавил, что поддержал решение Локотя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач», — сказал глава области без дальнейших уточнений.

Любопытно, что днём ранее в мэрии официально опровергли уже появившиеся тогда в прессе и Telegram-каналах сообщения об отставке. Информация не соответствует действительности, мэр находится на рабочем месте, заверили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

По графику выборы мэра Новосибирска намечались на 2024 год — в апреле истекли бы полномочия Локотя. Депутаты горсовета обычным порядком выбрали бы (или переизбрали) городского главу из кандидатов, которых отберёт конкурсная комиссия.

Новосибирск до 2023 года оставался одной из последних региональных столиц, где мэров выбирали напрямую, но этот порядок городские депутаты отменили в феврале.

Выдвиженец КПРФ, член президиума ЦК Компартии Анатолий Локоть был на посту мэра неофициальной «столицы Сибири» без малого десять лет.

Кадр из видео Анатолий Локоть

В «родной» для Локотя Компартии подтвердили отставку мэра Новосибирска, но истолковали это как сугубо техническое действие. «Да, действительно, Анатолий Локоть уходит в отставку, это связано с приближающимся окончанием срока его пятилетних полномочий», — сказал «Интерфаксу» секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

К слову, внеплановое назначение нового мэра пройдёт почти в плановый срок. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев разъяснил ТАСС: на принятие решения об отставке Локотя, на формирование комиссии и на два этапа отбора уйдёт 60 дней, т.е. к концу февраля вопрос должен быть решён.

Возможная непосредственная причина

Хотя мэрия до последнего отрицала готовящуюся отставку, она была предсказуемой и даже ожидаемой, сказал ИА Регнум депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

По версии Антонова, не последнюю роль могли сыграть «вопросы с мигрантами и диаспорами, в том числе вопросы серьёзные».

«У нас был конфликт, когда сотрудник полиции при исполнении был вынужден применить табельное оружие, в результате чего погиб молодой человек», — отмечает депутат горсовета. Антонов имеет в виду инцидент, произошедший в конце мая 2021 года в посёлке Мошково под Новосибирском.

Тогда инспектор ДПС Александр Гусев ненамеренно застрелил 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева, когда тот потянулся к кобуре полицейского.

В райцентр, где это произошло, приезжала целая делегация азербайджанцев, говорит Антонов. «Сотрудника полиции, который исполнял свои обязанности, задержали и хотели возбудить уголовное дело. И только вмешательство главы Следственного комитета Александра Бастрыкина решило проблему», — подчёркивает городской депутат.

По мнению Антонова, активное включение федерального СК и местных депутатов позволило вызвать резонанс, в результате которого полицейского отпустили, людей, участвовавших в конфликте, задержали. «И был несанкционированный митинг азербайджанцев на площади Ленина в Новосибирске, на них административные дела после этих событий завели», — рассказывает чиновник.

Что, как утверждает Антонов, не прошло для него даром: по его словам, ему неоднократно звонили по ночам с угрозами.

Накопившиеся в Новосибирске за годы нерешённые проблемы, по словам депутата, стали тем грузом, который Анатолий Локоть в итоге не выдержал.

Но вряд ли главную роль сыграла межнациональная проблема, считает политолог Андрей Тихонов. Да, в Новосибирской области «серьёзную роль играют армянская и азербайджанская диаспоры», замечает собеседник ИА Регнум. «Причём они не соперничают, а держат нейтралитет, — объясняет он. — Это серьёзная сила, и с ними политики региона вынуждены дружить. Но я не думаю, что диаспоры повлияли».

По мнению экспертов, в первую очередь накопилась критическая масса вопросов к качеству команды мэра.

Громкие дела

Два подряд руководителя ЦУГАЭТ (муниципального Центра управления городским электротранспортом), Арам Суварян и его преемник Александр Руденко, были осуждены за взятки. Первый в апреле 2017-го на восемь лет в колонии строгого режима, второй — в мае 2023-го на три года условно.

В 2019 и 2022 годах на скамье подсудимых оказывались уже люди, работавшие непосредственно в мэрии. Сначала на четыре года условно осудили экс-замначальника департамента энергетики и ЖКХ Сергея Елисеева — за покушение на мошенничество (точнее, за 5 млн рублей, которые тот просил за «помощь» в выбивании бюджетных субсидий).

Затем, в апреле прошлого года в колонию строгого режима почти на 6 лет отправился экс-глава комитета мэрии по рекламе и информации Дмитрий Лобыня — по делу о взятке. Через полгода тот же Дзержинский райсуд дал «условные» 4,5 года начальнику управления мэрии по капстроительству Константину Головину. Обвинение упоминало восемь «взяточных» эпизодов (в том числе за приёмку недостроенного детсада чиновник взял авиабилетами на 130 тысяч руб).

Был арестован прямо на совещании и более года находится под стражей глава муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик. По трём делам о превышении должностных полномочий чиновнику грозит до 10 лет. Следствие утверждает: по решению Мысика при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового Ледового дворца использовали некачественный песок, который копали по соседству — и этим причинили ущерб городу почти на 360 млн рублей.

На этом фоне безобидным выглядит дело о клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева, по которому в июле на 30 тыс. рублей оштрафовали «главного по политике» в мэрии Артёма Скатова.

«Довольно честный человек»

Ростислав Антонов не склонен подозревать в нечестности самого мэра. «Анатолий Евгеньевич прежде всего политик, — поясняет собеседник. — Он был очень хорошим депутатом Госдумы — активным, инициативным. Но не был хозяйственником».

Локоть привёл много своих людей, которых знал по прежней депутатской деятельности, — отмечает политолог Тихонов. «Среди них было довольно много непрофессиональных людей, просто лично преданных мэру. Иногда были довольно безумные назначения людей непонятных профессиональных качеств», — констатирует собеседник.

По оценке, Локоть — «довольно честный человек», но из этого не следует, что хозяйственники, которых он подобрал в команду, отличались таким же качеством.

В публичную политику коренной новосибирец Локоть пришёл в середине девяностых, когда он — на тот момент второй секретарь обкома КПРФ — впервые был избран депутатом горсовета. На этом посту он заработал очки, «воюя» против повышения квартплаты.

На федеральный уровень Локоть окончательно вышел в 2003-м, когда впервые был избран в Госдуму от КПРФ.

Помимо собственно законотворчества в четвёртом, пятом и шестом созывах, он запомнился тем, что разъяснял, как правильно склонять его фамилию — «Локотя». Спикеры Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приняли к сведению, Владимир Жириновский энергично возражал.

В апреле 2014-го Локоть выиграл прямые и досрочные выборы градоначальника, с отрывом от главного конкурента, депутата от «Единой России» Владимира Знаткова чуть более, чем в 4%.

В единый день голосования в сентябре 2019 года мэр был убедительно переизбран, получив 50,2% голосов горожан. «РИА Новости» в этой связи упоминало соглашение, о котором сообщили сами Локоть и руководитель области Травников.

Мэр-коммунист отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а губернатор-единоросс Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локотя на выборах градоначальника в 2019 году.

Так что нередкого в регионах противостояния главы области и мэра областной столицы (да ещё и из разных партий) удавалось избежать.

Сносы, достройки и упущения

После первой победы на выборах мэра в 2014-м Локоть энергично взялся за дело. И, как признают местные СМИ, в решении некоторых вопросов он был успешен.

В том же году (во исполнение федеральных требований) был закрыт самый крупный вещевой рынок за Уралом, обслуживавший несколько регионов, — Гусинобродская барахолка, также известная как «Сибирский Черкизон».

Власти долгое время боролись с «Гусинкой», которая к нулевым обрела репутацию рассадника криминала. Именно с этим связывают убийство в 2001 году вице-мэра Игоря Белякова, который отвечал за потребительский рынок. В 2004-м от пули киллера погиб преемник Белякова Игорь Марьясов.

Но десять лет спустя Локотю удалось прикрыть «Гусинку», которую сменили цивилизованные торговые центры.

Местные СМИ также упоминают реконструкцию долгостроя — гостиницы «Турист», которую возводили с конца 1960-х. Решилась и более важная для горожан застарелая проблема с «бутылочным горлышком» на одной из главных магистралей, улице Петухова. Здесь, наконец-то, появилась транспортная развязка.

При Локоте в 2014-м ввели в эксплуатацию автомобильный Бугринский мост через Обь, который должны были сдать еще в 2009-м. Мост с самым длинным на постсоветском пространстве арочным пролётом связал две федеральные трассы — «Иртыш» (из Челябинска до Новосибирска) и «Чуйский тракт» (из Новосибирска до границы с Монголией и далее в Китай).

Отчасти новосибирская практика напоминала московскую тех же лет. Мэрия сносила нелегальные самострои, в том числе в Центральном парке, и боролась с точечной застройкой.

С другой стороны — и здесь уже отличие от столицы — практически не развивался Новосибирский метрополитен, состоящий всего из двух линий. При Локоте заложили лишь одну станцию — «Спортивную», а от планов продления Дзержинской (она же «зелёная») линии было решено отказаться. Отметим, что за вяло развивающийся метрополитен отвечал упомянутый выше глава «Метро мир» Александр Мысик.

Харизмы недостаточно

Новосибирск — очень сложный, большой город, и возглавлять его сложно, отмечает Антонов.

«Когда Локоть выиграл выборы во второй раз, он снова победил именно как политик, — рассуждает депутат.

А на должность мэра всё-таки должен быть избран хозяйственник, который бы решал проблемы ЖКХ — чтобы мусор убирался, снег чистился, чтобы прорывов труб не было. «И в этом мы ошиблись. Человек просто пошёл не в ту сторону, не те задачи себе взял», — считает собеседник.

По мнению политолога Тихонова, в этом была не только личная вина экс-мэра, но и объективная проблема: полномочия градоначальника по-своему ограничены. «Весь бюджетный процесс завязан на губернатора, особых финансовых ресурсов у мэрии для развития города не оставалось, — подчёркивает эксперт. — Город при Анатолии Евгеньевиче явно страдал от недофинансирования. Может, сейчас эта ситуация изменится».

Из Сибири — на минское направление?

Для многих высших сотрудников мэрии эта отставка будет означать существенное понижение в статусе, а для некоторых не исключён конец карьеры, полагает Тихонов.

Но заявления о том, что сам Локоть теперь пойдёт на повышение по «общегосударственной линии» (а не уйдёт в политическое небытие), собеседники считают небезосновательными.

Антонов упомянул не подтвердившиеся пока сообщения о том, что новая работа Локотя будет связана с российско-белорусскими отношениями.

«С Белоруссией его связывают давние отношения, — отметил депутат горсовета. — Здесь, в Новосибирске, он развернул сборку трамваев на базе белорусских комплектующих. Эти связи, наверное, будут востребованы на новом месте».

Тихонов, в свою очередь, замечает, что назначение в структуры, имеющие отношение к Союзному государству, и т.п. было бы неожиданным кадровым решением — учитывая то, что Локоть в первую очередь трибун, а не хозяйственник.

Где бы ни продолжил карьеру экс-глава Новосибирска, новым городским властям от команды Локотя достаётся, несомненно, «беспокойное, тяжёлое хозяйство», предупреждает депутат Антонов. «По городу много вопросов, которые нужно решать, — отмечает он. — Посмотрим, какие кандидаты у нас заявятся. Ответственность будет в том числе на депутатском корпусе и на мэрии».