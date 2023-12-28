Новосибирск, 28 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдёт с поста градоначальника, сообщил 28 декабря губернатор Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM

«Уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», — сообщил губернатор в эфире телеканала «ОТС».

Губернатор заявил, что Локоть получил новое предложение о работе.

Временно исполняющим обязанности мэра Новосибирска назначили Олега Клемешова.

Анатолий Локоть с апреля 2014 года занимал пост мэра Новосибирска. Он выиграл досрочные выборы, набрав 43,75% голосов. Его ближайшим соперником стал депутат от партии «Единая Россия» Владимир Знатков, который набрал 39,5% голосов.

Локоть также был депутатом Госдумы от фракции КПРФ четвёртого, пятого и шестого созывов. С февраля 2006 года был первым секретарём Новосибирского обкома КПРФ. С 2017 года — член Президиума Центрального комитета КПРФ.

На выборах 8 сентября 2019 года его переизбрали на должность мэра Новосибирска. Он получил 50,2% голосов избирателей.