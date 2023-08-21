В Швеции наблюдается серьезный экономический и социальный кризис, который привел к росту цен и существенному обнищанию населения. Одно из его главных свидетельств — продолжающееся уже более полутора лет удорожание продуктов питания.

Иван Шилов ИА Регнум

Это неприятное явление уже заставило многих шведов экономить, их пищевая корзина стала куда более скудной. Причём конца-края процессу удорожания не просматривается — судя по всему, пояса шведам придется подтягивать ещё туже. Но есть и другие негативные факторы, делающие жизнь все более тревожной и безрадостной.

Инфляция не останавливается

В последнее время в Швеции очень выросла стоимость электричества и отопления, что по цепочке привело к удорожанию и во всех остальных сферах. Одновременно продолжается и обесценивание местной валюты: шведская крона приближается к новому историческому минимуму. И это заставляет иностранных инвесторов выводить из страны свои капиталы.

В результате, по данным экономического издания Dagens industri, бегство иностранного капитала из Швеции в 2021–2022 годах уже составило 400 миллиардов крон. «Это большие деньги. Для сравнения, весь капитал шведских инвесторов в акциях в этом году составил 79 миллиардов шведских крон», — заявляет эксперт Dagens industri Ульф Петерссон.

По его словам, падение кроны означает, что в этом году европейский инвестор понёс убыток от курсовых разниц в шведских акциях в размере 6%. «Таким образом он потерял 2% на своих шведских акциях, конвертированных в евро. Покупатель шведских акций, размещённых в США, получил примерно нулевой доход после того, как крона в этом году ослабла по отношению к доллару на 4%», — объясняет Петерссон.

Население государства охватило чувство лихорадочной экономии, что, в частности, привело к резкому росту популярности дровяного отопления. В прошлом году шведские поставщики дров опустошили свои запасы ещё до окончания зимы. Ажиотаж ожидают и в этом году — поставщики уже готовятся к тому, что предстоящей зимой их запасов не хватит.

В прошлом году продажи компаний, торгующих дровами, выросли на 300%, а в этом году прогнозируют ещё большее увеличение спроса. «У нас сейчас трёхнедельный срок доставки заказов — много людей уже готовятся к зиме, звонят и бронируют дрова», — говорит Андерс Тидлунд, владелец фирмы «Дрова Тидлунда».

Он отмечает не только рост количества заказов, но и то, что все покупатели теперь заказывают больше дров, чем в предыдущие годы. «Те, кто обычно брал один-два кубометра, вместо этого берут три-пять кубометров. Кроме того, появилось много новых клиентов, которые обзавелись дровяными печами», — свидетельствует Тидлунд. По его словам, цены на дрова по сравнению с прошлогодним ажиотажным зимним сезоном выросли на 25–30%.

Уровень инфляции по показателю CPI (индекс потребительских цен) за июль составил 9,3%. Основная задача шведского Центробанка заключается в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне 2% в год. Июль 2023 года — это двадцать четвертый месяц подряд, когда власти королевства не достигают поставленной цели. В результате, по данным Статистического управления Швеции, за два года общий уровень цен вырос в общей сложности на 18,5%.

Таким образом, деньги шведов потеряли почти пятую часть своей покупательной способности, а к концу года эта цифра приблизится к 25%. Кроме того, из-за ослабления кроны по отношению почти ко всем мировым валютам многие шведы, путешествовавшие в июле по Евросоюзу, ощутили себя чуть ли не бедными деревенскими родственниками. Вернувшись же домой, они заметили, что продукты питания по сравнению с июнем снова стали дороже.

Всеобщая экономия

Наиболее чувствительным для населения Швеции оказался рост цен именно на продукты питания. Минувшей весной появились сообщения о том, что яйца и твердый сыр подорожали в течение года примерно на 30%, а лосось, сметана и сливочное масло — на 40%. Небольшое утешение, впрочем, заключалось в том, что некоторые товары подорожали не очень сильно. Так, например, цена картофеля поднялась «всего» на 15%, а столь необходимый продукт, как бренди, прибавил в цене около 2%.

Больше всего в июле начал «кусаться» репчатый лук: за последний месяц он подорожал на 29,2%. Всего же за год стоимость продуктов увеличилась на 9,5%. А с 1 января 2022 года (момент, когда в Швеции начали расти цены) рост составил уже 21,6%. Прогнозы на будущее неутешительны. Например, оливковое масло продолжит дорожать из-за засухи в Испании, являющейся важным поставщиком данного продукта.

Прогноз на урожай зерна тоже не дает поводов для оптимизма — он ожидается на 15% меньше, чем в прошлом году. Эксперты утверждают, что это даст дополнительный стимул к дальнейшему росту цен на продукты питания.

«Дабы производители не работали себе в убыток, цены продолжат расти и дальше», — говорит Ульф Мазур, учредитель сайта по мониторингу цен Matpriskollen.

Шведские СМИ сейчас много пишут о том, как и на чем сейчас экономят жители государства — материалы подобного рода пользуются нынче наибольшим вниманием. Так, Анна-Мария Перссон из небольшого городка Арбро ежемесячно тратит на еду и одежду всего 600 крон (около 5000 рублей). Она рассказывает, что состоит в сформированной в социальной сети группе «Дешевая еда для всех». Ее участниками являются более 30 тысяч человек с ограниченным доходом — они делятся друг с другом информацией, где и что можно купить по дешевке. Анна-Мария вспоминает, что экономить не впервой — ей уже приходилось это делать в студенческие годы. Но то, что тогда воспринималось почти как развлечение, ныне является суровой необходимостью.

Анна-Мария покупает только товары со скидкой — благо, в магазинах можно приобрести продукты со значительным удешевлением, хотя и с коротким сроком годности. «Например, на днях я купила большую упаковку сосисок барбекю за семь крон (примерно 60 рублей — Прим. ред.). Я стараюсь сразу покупать много дешёвого и затем всё это замораживать», — делится Анна-Мария секретами выживания. Также она развела собственный огородик и часто ходит в лес, где собирает дары природы.

В итоге дневное меню Анны-Марии выглядит следующим образом. На завтрак — хлеб с тушёными грибами, собственноручно собранными в лесу, обед — жареная колбаса с коротким сроком годности, луком, яблоком и соусом карри, ужин — собственные кабачки с куриными фрикадельками, паприкой, красным луком и хлебом. Ориентировочная стоимость ее завтрака, обеда и ужина суммарно составляет 21 шведскую крону (180 рублей).

Раньше большинство шведов предпочитали посещать один-единственный излюбленный продуктовый магазин, но те времена ушли. «Это смена парадигмы. Теперь шведы считают, что совершенно нормально делать покупки в разных магазинах. И тем магазинам, где более дорогие продукты, придётся еще больше бороться за то, чтобы покупатели вернулись», — говорит Ульф Мазур. Впрочем, по его словам, слабая крона, выросшие расходы на заработную и арендную плату и жёсткие переговоры с поставщиками не оставляют магазинам особого выбора. Им тоже приходится как-то выживать: рост ценников на прилавках — он не от хорошей жизни.

Неуверенность в своем будущем

Всеобщее удорожание напрямую отражается на демографической ситуации — сейчас в Швеции самая низкая рождаемость за двадцать лет. В течение первой половины 2023 года в стране родились 51 600 детей. Это на 5,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тут следует отметить, что на чувство уверенности шведов в завтрашнем дне негативно влияет ещё и рост межконфессиональной напряженности в связи с тем, что в последнее время шведские власти раздают разрешения на проведение акций по публичному сжиганию Корана. В стране живет крупная мусульманская община, и она, естественно, возмущена подобным отношением к своей священной книге.

По данным британского исследовательского и аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), Стокгольм в рейтинге лучших городов мира опустился с прошлогоднего 21-го места до 43-го. Это связано с тем, что, как подчеркивают в EIU, ощущение стабильности в городе сильно ухудшилось. «Беспорядки в Стокгольме в прошлом году, спровоцированные попытками сжечь Коран, опустили столицу Швеции на двадцать две позиции в списке самых пригодных для жизни городов. Подобные события продолжают происходить в Стокгольме и в этом году», — пишет издание Economist. Газета ссылается на пасхальные беспорядки 2022 года, вспыхнувшие в нескольких шведских городах после того, как экстремист Расмус Палудан сжег священную книгу.

При этом, однако, надо отметить, что опасность шведам грозит не только со стороны террористов. Стокгольм и прочие крупные города Швеции терзают войны этнических банд, состоящих из представителей безработной молодежи, выходцев из семей мигрантов. Жертвами этих войн сплошь и рядом могут стать совершенно непричастные граждане. Так, лишь за первые семь месяцев текущего года полиция зарегистрировала в Швеции в общей сложности 101 взрыв. Если добавить к ним взрывы предотвращённые, то общее число увеличивается до 196.

Если верить полицейской статистике, большинство совершённых подрывов имели место в южных регионах Швеции, где были зарегистрированы 35 подобных случаев. Далее следует Стокгольм с 31 взрывом. По данным полиции, шведские преступники используют для подрывов динамит, похищенный со строительных предприятий. Реже используются ручные гранаты, которые ввозятся в страну нелегально. Ну а если учесть, что эти банды, укомплектованные главным образом выходцами с Ближнего Востока, являются «питательной средой» и для террористов, будущее Швеции перестает выглядеть таким уж благополучным.