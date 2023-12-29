Власти и «патриоты-активисты» Латвийской Республики объявили войну жителям, отмечающим Новый год по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и достойными того, чтобы как-то от них избавиться.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё в прошлом году была введена практика «общественного осуждения» тех, кто справляет новогодние праздники в 23:00, а сейчас её дополняют запретами на Деда Мороза и Снегурочку.

Вычисление «ватников»

Русскоязычные жители Латвии составляют до 35% населения. Многие из них симпатизируют России, но сейчас за открытое выражение этих симпатий можно стать фигурантом административного, а то и уголовного дела. Поэтому сейчас пророссийски настроенные латвийцы вынуждены сохранять молчание.

Однако ещё в прошлом году бдительные «патриоты» заговорили о том, что пятая колонна может выказывать свою поддержку России и разными непрямыми способами, формально не дающими оснований для заведения дела. «Патриоты» призвали внимательнее присмотреться к тем соседям, которые запускают новогодние фейерверки на час раньше — синхронно с тем, когда это делают в Москве.

Первым соответствующую инициативу подал музыкант Марцис Кулис, известный своим пещерным национализмом. Этот персонаж написал в соцсети, что любой, кто в новогоднюю ночь будет запускать салюты в 23:00, будет «зафиксирован как враг Латвии».

Несмотря на различные мнения прочитавших этот пост, в целом предложение встречает понимание, в том числе и у политиков. «Сегодня можно очень легко идентифицировать пятую колонну орков в своём районе», — еще год назад предлагал депутат Сейма Латвии Андрис Кулбергс.

А 1 января нынешнего года в латышском секторе соцсетей распространился видеоролик, снятый у рижского памятника Свободы. Автор стала свидетельницей того, как некие лица запускали праздничный фейерверк в 23:00 — на Новый год по московскому времени. И предложила поставить на дежурство у памятника спецназ, чтобы сразу задерживать подобных «негодяев».

«К сожалению, в Марупе (пригород Риги. — Прим. авт.) тоже пускают салюты по московскому времени. Сволочи», — присоединился к дискуссии бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Некоторые «национальные патриоты», впрочем, зашли ещё дальше. Они стали заглядывать в окна, чтобы увидеть, чем занимаются русские. Один такой, некто Арис Корицс, 31 декабря 2022 года нашёл-таки «преступников», смотревших обращение Владимира Путина. Он негодующе написал в соцсети: «Русские орки в ожидании Нового года смотрят российское телевидение».

«Если так дело пойдет и дальше, скоро такие корицсы будут возмущаться, если увидят, что русские люди решили в спальне заделать русских детей», — горько иронизирует журналист Алексей Стефанов, вынужденный уехать из Латвии в Россию.

Дед Мороз — это «позор»

Памятуя опыт прошлого года, сейчас власти начали принимать меры по «зачистке» русского праздника заранее. Причём инициативу стали проявлять муниципальные органы. В частности, подсуетились власти городка Огре, разработавшие поправки к обязательным правилам самоуправления, запрещающие запуск фейерверков в новогоднюю ночь в 23:00.

В пояснительном тексте отмечается, что зачастую использование пиротехники начинается уже по московскому времени. И это, по мнению авторов, свидетельствует о «взглядах определённой группы общества», о стремлении «выразить поддержку и принадлежность к кремлёвскому режиму», что «не совпадает с ценностями большинства латвийского общества». За подобное «преступление» будут карать административной ответственностью и штрафами: от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро — для юридических.

Следующий ход сделало самоуправление Риги — города, в котором русскоязычные составляют почти половину жителей. В местной думе сочли необходимым напомнить администрации детсадов о том, что «использование госъязыка должно соблюдаться и во время празднования Рождества и Нового года».

Также муниципальные чиновники издали распоряжение о запрете в детских садах Дедов Морозов.

Борьбу с этими «вражескими» фольклорными персонажами власти Латвии начали уже давно. Ещё в начале 2012 года Центр государственного языка оштрафовал Деда Мороза, приехавшего в город Резекне из Великого Устюга, за то, что он поздравил детей по-русски, а не по-латышски. Теперь же битва со сказочным гостем вышла на новый этап.

Тут нужно напомнить, что с этого учебного года всё дошкольное образование в Латвии, а также 1-е, 4-е и 7-е классы полностью перевели на латышский язык. Родной язык и история русской культуры перешли в разряд «образования по интересам», необязательного факультатива — государство и муниципалитеты оплачивают до трёх часов в неделю.

И встал вопрос: можно ли празднование новогодних праздников отнести к разряду факультатива по родным традициям? В столичном самоуправлении подчеркнули, что нет — «сезонные постановки и другие праздники входят в образовательную (а не факультативную) программу дошкольных учреждений». Таким образом, русским детям в этом году придётся идти на праздник к латышскому «Рождественскому дедушке» и его гномам, а не к Деду Морозу и Снегурочке. И праздновать строго на латышском.

Ну а если родители захотят в частном порядке организовать праздник на русском, то только не в стенах детсада и без участия педагогов.

Печально известная поэтесса Лиана Бокша-Ланга (снискавшая прозвище «латвийской Ирины Фарион») специально потребовала отменить Снегурочку. Её взбесила внучка Деда Мороза, увиденная у рижского торгового центра Spice. «Кампания #Говориполатышски призывает прекратить распространение культуры рашизма в Латвии!» — негодует Бокша-Ланга. Её негодование поддержали многочисленные националисты.

«Кто там в Spice не может отличить празднование Рождества от советского эрзац Деда Мороза со Снегурочкой? Настоящий позор для нас», — написал экс-министр обороны Артис Пабрикс.

Семена злобы

Реклама участия Деда Мороза и Снегурочки в частных вечеринках также вызывает у Бокши-Ланги приступы ярости. «Так в Латвии поддерживается двуязычное и русскоязычное культурное пространство. Русские не хотят интегрировать своих детей в западную культуру», — негодует она.

Проблема заключается в том, что Бокша-Ланга — отнюдь не городская сумасшедшая. У нее полно единомышленников, и она пользуется поддержкой властей. Недаром полгода назад прежний президент Латвии Эгилс Левитс перед уходом в отставку вручил Ланге награду за «гражданское мужество», проявляемое ею в процессе «дерусификации» государства.

Разрушительная деятельность таких, как Бокша-Ланга, даёт обильные всходы. Один из многих примеров: резонанс в соцсетях получили жалобы мамы-латышки на то, что русские, дескать, украли у её ребёнка Рождество. «Все родители голосуют за русское мероприятие, так как полгруппы — русские. Я так просто не могу», — сокрушается мамаша. Другая латышка возмущается: «В Латвии не бывает Деда Мороза на Рождество. Те, кто с этим не согласен, могут выбрать жизнь в России».

Неудивительно, что русские родители, начитавшись, что пишут о них латышские соседи, уже не возражают против отъезда из Латвии. «Нищая ресурсами страна, ненавидящая собственный народ. Страна, где ты не можешь говорить на родном языке, где ты только должен, а у тебя практически ни на что нет прав. Где конституция — это пыльная бумажка, в которую никто никогда не заглядывал», — делятся люди своими невеселыми мыслями.

Справедливости ради, остаются еще на карте Латвии и островки здравомыслия. Один из них Даугавпилс — второй по величине город страны, большинство населения которого составляют русские.

Во главе Даугавпилса стоит мэр Андрей Элксниньш, вызывающий крайнее недовольство националистов — они периодически пытаются устраивать его травлю и мечтают уволить. Политические соперники уже дважды отстраняли Элксниньша от должности, но он оба раза возвращался, пользуясь своей популярностью у горожан.

В прошлом году он до последнего пытался спасти городские памятники советским воинам, подпавшие под действие нового закона о «декоммунизации». А недавно в городском самоуправлении дали понять, что не собираются следовать примеру Огре и запрещать запуск фейерверков в 23:00.

На днях в интернете появился видеоролик, записанный в одном из даугавпилсских трамваев. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан на русском языке. И что характерно, ни у кого из пассажиров негодования это не вызвало.

Однако есть опасения, что такая «вольница» ненадолго — власти могут на государственном уровне принять запрет подобных «диверсий». С них станется.