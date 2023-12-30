Заканчивается объявленный Владимиром Путиным Год педагога и наставника. Помимо очевидных задач — повысить престиж профессии учителя, дать возможность педагогам отточить и «осовременить» мастерство и гарантировать достойную оплату учительского труда, — в течение года решалась и более масштабная задача.

Иван Шилов ИА REGNUM

Её упомянул глава Минпросвещения Сергей Кравцов 19 декабря на совещании с ректорами педвузов и чиновниками, которые отвечают за образование в регионах.

«Вместе мы строим суверенную систему образования, которая не зависит от внешнего влияния», — подчеркнул министр.

Вторая, не менее важная черта обновляющейся педагогической системы: она «ставит на первое место развитие школьника, формирование его кругозора».

«Мы создали защищённое информационное пространство», — отметил глава Минпросвещения, имея в виду цифровой сервис «Моя школа».

Эта платформа одновременно позволяет работать с электронным дневником, даёт доступ к интерактивным урокам от лучших учителей России, к электронным книгам и обучающим роликам, а также играет роль «оболочки» для чатов и видеоконференций.

Больше внимания борьбе с буллингом

Помимо дополнительной помощи в формировании кругозора детей и подростков, важно то, что сейчас в школы «вернулось воспитание», подчеркнул Кравцов.

Ещё в 2021–2022 учебном году российским школам вернули воспитательную функцию — инициатива бывшего уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой нашла поддержку у президента, был принят и подписан соответствующий закон.

«Мы тесно взаимодействуем с институтом уполномоченных по правам ребёнка и будем продолжать нашу работу. Все последствия, которые мы наблюдаем в отношении нарушения прав детей, буллинг — во многом это идёт от воспитания в семье и в школе», — указал Кравцов.

Замечание, крайне актуальное в свете недавней брянской трагедии, — работа педагогов, школьных психологов и региональных детских омбудсменов, в том числе работа с семьями, должна вестись с предельной серьёзностью.

«Президент инициировал изменения в закон об образовании, воспитание вернулось в школы — это очень важный шаг, и необходимо, чтобы вы, коллеги, подключились в регионах к работе по воспитанию», — указал глава Минпросвещения.

«Территории плюс» на карте образовательного пространства

Но, пожалуй, одно из главных новшеств, отличающих прошедший год, — это подключение школ на новых территориях к российской системе образования. Процесс начался еще с 2014-го, но после воссоединения Донбасса с Россией в сентябре 2022 года интеграция идёт полным ходом.

В случае с недавно освобождёнными районами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дело восстановления школьного образования и его «врастания» в общероссийскую систему начинается с нуля.

«Луганск еще в 2015 году перешел на российские учебники и программы, для нас новый виток перехода прошел достаточно мягко. На «территориях плюс» — в недавно освобождённых районах, были и есть свои сложности», — сказала ИА Регнум учитель истории и обществознания луганской школы № 13, зампредседателя горсовета Луганска Вероника Бова.

Школы, которые находятся в районах, близких к ЛБС (линии боевого соприкосновения), работают на «дистанционке». К понятным сложностям быстрого перехода на российские стандарты образования добавляется близость зоны боёв.

«Есть и проблемы с интернетом на этих новых территориях. Связь есть не всегда, а есть места, где его (интернета. — Прим. ред.) вообще нет», — отмечает луганский педагог.

Наибольшие проблемы возникли у ребят-выпускников, ведь им уже скоро получать документ об образовании, а они фактически два года на «дистанционке», к тому же в таком ограниченном формате, отметила учитель.

«Тем не менее учителя очень стараются. В частности, педагоги районов, которые давно в составе ЛНР, помогали и методички писать учителям на освобождённых территориях, и материалами делились, и видеоуроками», — сказала Бова.

За 35 лет украинской власти по части развития образования в Донбассе ничего не делалось, «эту огромную дыру надо закрывать», нужно серьёзно вкладываться, чтобы «наши школы были на уровне других школ России», сказала ИА Регнум директор луганской школы № 5 имени В. И. Даля Ирина Андрух.

«Мы с таким удовольствием перешли на российские программы и учебники, что при всех трудностях радости было больше. Безусловно, проблемы всё еще существуют, но сейчас Москва активно нам помогает», — отмечает педагог из ЛНР.

По словам собеседницы, те проекты, которые развивались в Год педагога и наставника, очень помогли в деле «подключения» новых территорий. Например, в марте на Луганщине прошёл уже второй по счёту фестиваль «ПРОшколу» для старшеклассников из педагогических классов, которые собираются овладевать профессией учителя. Фестиваль организован Луганским педагогическим университетом.

Новые регионы подключились к федеральному проекту «Современная школа». В его рамках по всей России заработали 33 педагогических кванториума — это новые форматы дополнительного образования, «заточенные» под ускоренную подготовку высококвалифицированных кадров. Три таких кванториума будут созданы на новых территориях.

ДНР, ЛНР и Запорожская область теперь в числе других 89 регионов России участвуют в конкурсе «Флагманы образования» — совместном проекте Минпросвещения и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы получили замечательную программу »Актион Образование», которая помогает учителям и администрациям знакомиться с российским законодательством о школах и быть в курсе всех новшеств, которые происходят на поле образования», — рассказывает Андрух.

Учителя из новых регионов могут общаться в онлайн-режиме со школами-побратимами. «У учителей есть перспектива поработать с новыми программами. А благодаря всевозможным конкурсам, в которых активно участвуют наши дети, они теперь могут поездить по нашей огромной стране», — подчёркивает директор луганской школы.

Показательно, что одним из призёров конкурса «Учитель года — 2023» стал педагог из той же ЛНР — физрук из краснолучской школы № 29 Антон Кандауров.

«Столько внимания не получали десятилетиями»

В Год педагога и наставника призёры и победители конкурса «Учитель года» получили и будут получать в дальнейшем весомые денежные премии. По решению правительства, которое в апреле озвучил премьер Михаил Мишустин, победители получают по 1 млн рублей, а призёры (в их числе и лауреат-2023 Кандауров) — по 500 тысяч.

Серьёзные награды стали вручать и за достижения в обучении. Премий по 200 тыс. рублей в 2023 году удостоились 1250 учителей из различных регионов России. Впервые были премированы так много педагогов.

И это не считая региональных программ соцподдержки: молодым специалистам — помощь с жильём и оплата переезда к месту работы; тем, кто выходят на пенсию, — единовременная выплата; и всем — компенсация расходов на общественный транспорт.

«Столько внимания мы не получали, наверное, десятилетиями. Для нас это важно, потому что люди работают за не очень большую зарплату, тратят огромное количество сил и времени», — сказала ИА Регнум победитель краснодарского краевого конкурса «Учитель года» и финалист всероссийского конкурса Галина Шевченко, учительница начальных классов краснодарской гимназии № 23.

Заслуженный учитель также отметила: очень значимо то, что обратили внимание и на молодых специалистов, которые только пришли в школу. «Меры социальной поддержки, которые есть у нас в Краснодарском крае для молодых педагогов, — это и компенсация платы за жильё, и «подъёмные» деньги», — перечислила Шевченко.

Достойная плата за труд, которая мотивирует школьников из педклассов идти в вузы, а молодых специалистов — оставаться в профессии, безусловно, важна. Но также важна и возможность самореализации и самообучения, подчёркивают собеседники ИА Регнум. Год педагога и наставника предоставил учительскому сообществу множество возможностей.

Почти 800 тысяч учителей поучаствовали более чем в 3 тысячах образовательных и творческих форумов — местных, региональных и всероссийских, — где специалисты получили возможность обменяться опытом и подтянуть квалификацию. Всего же по России в этот год прошло почти 7 тысяч мероприятий разного уровня, которые только в очном формате (не считая «удалёнки») охватили свыше 17 млн человек.

Такая возможность пообщаться — «это классная таблетка от профессионального выгорания», заметила Галина Шевченко.

Не менее важно, что в Год педагога и наставника стартовали сразу несколько проектов, призванных привлечь внимание общества к работе учителей.

В 2023-м прошёл уже второй сезон телепроекта «Классная тема!», который по поручению президента подготовили Минпросвещения, телеканал «Россия» и корпорация VK. Число заявок превысило 7 тысяч (на тысячу больше, чем год назад), а учителя — участники проекта стали в своих городах, поселках и регионах настоящими звездами. Их стали узнавать на улицах, за них болели дети и взрослые.

Самой трогательной и массовой стала акция «Спасибо учителю», которую запустило Минпросвещения России. Больше 2 млн человек — общественные деятели и губернаторы, руководители госкорпораций и чиновники, артисты, космонавты, спортсмены, студенты, школьники, родители — поблагодарили своих педагогов. Люди записывали видеообращения и публиковали их в соцсетях, отправляли своим учителям стилизованные открытки — электронные и классические, бумажные.

Космонавты, которые работают на МКС, приняли участие и в акции «Спасибо учителю!», и направляли приветствия педагогам в День знаний, День учителя и в день открытия Форума классных руководителей.

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Тематические видеоролики о педагогах и наставниках транслировали в Московском метрополитене (общий охват 460 миллионов зрителей). А знаковым событием стал запуск фирменного тематического поезда «Учитель — главная профессия на Земле», который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичной подземки и после завершения Года педагога и наставника — вплоть до весны 2024 года.

Учителя, безусловно, рады такому общественному вниманию, отмечает финалист всероссийского конкурса «Учитель года» Галина Шевченко.

Но, добавляет она, их сейчас тревожит тот факт, что по календарю Год педагога и наставника закончится. «Хочется, чтобы те меры соцподдержки, то внимание, которое было, не закончилось 31 декабря, потому что будет новый год, Год семьи, но мы-то останемся», — отмечает собеседница.

«Из 100 молодых педагогов более 50 уходят в первый год работы. И если мы 31 декабря забудем о профессии учителя, переключившись на что-то другое, то ситуация сильно изменится. Это не одного года событие, это то, что должно формировать образовательную среду в ближайшие десятилетия, тогда мы что-то изменим», — резюмирует учитель из Краснодарского края.