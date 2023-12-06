Автомобиль китайской марки JAC с логотипами такси взорвался в Москве. Инцидент произошёл вечером 5 декабря, перед одним из светофоров на Волгоградском проспекте. Водитель, по информации телеграм-канала «112», получил серьёзные ожоги.

Иван Шилов ИА Регнум

Происшествие дополнило список участившихся ЧП с участием китайских машин. Совсем недавно, в сентябре, неожиданно сдетонировал двигатель стоявшего на парковке возле торгового центра в Москве внедорожника Geely Tugella. Спустя считанные дни в Челябинской области взорвался и сгорел всего за несколько минут ещё один китайский внедорожник. Чуть раньше, в марте, в Белоруссии взорвался легковой электромобиль Zotye-e 200.

Но наибольший за последние годы резонанс получила история вокруг авто марки Haval.

В феврале 2021-го китайский поставщик объявил крупную отзывную кампанию для кроссоверов F7 и F7x из-за риска их возгорания при низких температурах. Перед этим, буквально в течение считанных недель, в России в морозную погоду сгорели как минимум шесть машин из КНР. Схожая проблема выявилась у модели Atlas другой китайской компании — Geely.

Инциденты, которые можно было бы списать на российский климат (прошлой зимой имело место шесть «подрывов»), случаются и в самом Китае.

Соцсети Пожарные тушат внедорожник на парковке ТЦ в Москве

В январе 2021 года пресса и соцсети КНР обсуждали инцидент — сдетонировал электромобиль Chery Arrizo E. Машина воспламенилась прямо в процессе зарядки.

Впрочем, неожиданные для водителей и случайных свидетелей возгорания происходят не только под капотами китайских авто. Так, летом 2021 года без очевидных причин воспламенилась подержанная иномарка уже южнокорейского происхождения. Причём произошло это спустя пару часов после того, как «счастливый» обладатель автомашины покинул салон, в котором её приобрёл.

«Чего-нибудь да нет»

Списывать эти ЧП исключительно на неподготовленность китайских машин к российским дорогам или суровому климату не следует, сказал ИА Регнум главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. Условия эксплуатации автомобилей на севере Китая мало отличаются от российских, настаивает эксперт. Например, во Внутренней Монголии или провинции Хэйлунцзян температура зимой порой достигает минус 20 по Цельсию.

Впрочем, китайский автопром в целом, возможно, в самом деле пока не совсем готов к эксплуатации в более жёстких условиях — когда мороз достигает минус 25–30 градусов, допускает Кадаков. «О чём, кстати, говорит, например, отсутствие на многих китайских авто функций обогрева, — рассказывает автоэксперт. — Автомобили приходят, а у них чего-нибудь да нет. Либо подушка не греется, либо спинка, либо вообще обогрева нет, либо обогрев сидений есть, а лобовое стекло не греется и так далее».

Однако автопроизводители из КНР, как замечает главред журнала «За рулём», быстро адаптируют свою продукцию к потребностям российского рынка — учитывают пожелания дилеров и быстро вносят изменения.

Не следует видеть в проблеме возгораний сугубо китайское происхождение, соглашается партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Действительно, был два года назад отзыв автомобилей Haval», — отмечает он. Но, — добавил эксперт, — справедливости ради, с тех пор о каких-то массовых проблемах слышно не было.

В истории с кроссоверами Haval, произошедшей в 2021 году, производитель открыто признал наличие проблем с топливными трубками, из-за которых могла происходить утечка топлива, отметил Кадаков.

При этом само по себе возгорание из-за неисправности электропроводки или топливной системы в холода — явление далеко не самое редкое.

Ручки народных умельцев

Необходимо также учитывать технические нюансы, уточняет Кадаков. Например, если говорить о машинах, работающих на сжиженном газе. «Если вчера в такси на Волгоградском взорвался газ, то это могло произойти с любым автомобилем», — рассуждает эксперт.

Понятно, что таксисты экономят на всём и вся. И если была какая-то утечка, а соединения при этом были сделаны плохо (и учитывая, что у разных металлов на холоде разные коэффициенты расширения или были какие-то некачественные резиновые уплотнения), то могла возникнуть утечка газа, из-за которой и произошёл взрыв.

Действительно, владельцы и сервисные сотрудники довольно часто вносят изменения в штатную систему автомобиля, в частности непрофессионально устанавливают сигнализацию, считает Моржаретто. А это в свою очередь также приводит к возгоранию.

«Я боюсь вмешательства «ручек» всяких «народных умельцев», которые часто предлагают какие-то «улучшения», это ничем хорошим не заканчивается», — полагает эксперт.

Заметим: тогда, почти три года назад, выдвигалась мнениеверсия, что на всех автомобилях была установлена нештатная сигнализация, что и провоцировало возгорания.

Претензии «китайцев» на лидерство в России

Главред «За рулём» Кадаков убеждён: нельзя сказать, что количество китайских машин за последние два года выросло настолько, что они стали играть ключевую роль в общем автопарке страны. «Это их сейчас много продаётся, — отмечает он. — Но и сейчас «номер один» — это по-прежнему «Лада», чуть ли не ведущая роль на «вторичке» — у Ford Focus».

В свою очередь, китайские модели только заявили о своих претензиях на лидирующие позиции на российском рынке.

Так, в ноябре 2023 года ростом продаж в России могут похвастать лишь три лидера из 10 ведущих китайских марок. Такой вывод сделали эксперты компании «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие» в составе группы ВТБ).

В абсолютных цифрах лучше всего в ноябре приобретали автомобили Haval — 14,4 тыс. машин (на 12% больше, чем в октябре). Кроссовер Jolion — 6,1 тыс. шт. — сохранил статус самой популярной иномарки: модель остаётся в числе немногих кроссоверов, которые можно приобрести по ценам ниже 2 млн рублей, а российская сборка позволяет ему оставаться участником некоторых госпрограмм. Также было реализовано почти 2 тыс. кроссоверов Dargo. Новинка текущего года — внедорожник M6 — в ноябре была продана по итогам 1,8 тыс. сделок.

При этом качество современных китайских автомобилей на дорогах России в целом сегодня ничем не хуже японских и европейских аналогов, уверен Моржаретто. Поэтому массовые возгорания, подобные тем, которые происходили зимой 2020–2021 годов с «Хавэлами», маловероятны. Однако отдельные эпизоды не исключены.