Москва, 15 декабря, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Росавиации 15 декабря расширить список стран, у которых закупают запчасти для перевозчиков.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российские авиакомпании решили внести в перечень стран-поставщиков Индонезию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Пакистан, Эфиопию и Гонконг. Авторы инициативы объяснили расширение списка стран более широкими возможностями ремонта авиационной техники, в частности, двигателей. При этом ранее с указанными странами Росавиация не взаимодействовала и не имеет достаточной информации о системе сертификации и контроля за изготовлением запчастей в указанных странах.

Постановление «Об особенностях разрешительных режимов в сфере авиации» приняло правительство 9 мая 2022 года в ответ на санкции Запада против российской авиационной отрасли. Так, на воздушные суда разрешили устанавливать импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в стране разработчика самолёта. Согласно документу, в список государств-поставщиков включили Китай, Индию, Бразилию, Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Великобританию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд и ЮАР.

Гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявил РБК, что Пакистан или Эфиопия, да и Малайзия с Индонезией звучат несколько экзотично и настораживающе, но там большой парк самолетов. Он также отметил, что в Гонконге, Сингапуре, Индонезии и Малайзии много ремонтных организаций.

При этом Олег Пантелеев из «Авиапорта» отметил, что серьезных опасений по поводу безопасности использования компонентов из нового списка стран-поставщиков нет. По его словам, в заявленном списке нет стран с драматически низким уровнем безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) приняло решение отозвать сертификаты для российских воздушных судов, фактически запретив использование в Европе самолётов российского производства. Агентство также отозвало сертификаты на тренажёры Airbus, на которых обучаются российские пилоты.

В свою очередь в МИД России отметили, что веденные ЕС и США в авиационной отрасли антироссийские санкции стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения России. В ведомстве подчеркнули, что такого рода ограничения поставили под угрозу безопасность авиаперевозок пассажиров на внутренних, и на международных направлениях.