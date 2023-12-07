С разницей в несколько дней пришли два сообщения, имеющие отношение к одной теме — к судьбе граждан бывших советских республик, которые добровольно участвовали в защите России в СВО. Первое сообщение — тревожное, второе — обнадёживающее.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый случай — суд в Казахстане над 34-летним участником боёв за Артёмовск, казахстанским гражданином Алексеем Шомполовым. 29 ноября один из районных судов Караганды приговорил ветерана российской спецоперации к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Бывшему бойцу инкриминировали статью «Наёмничество» — по версии казахского следствия, Шомполов участвовал в боях за Артёмовск в составе штурмовых подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Во время тяжёлых боёв он был ранен, комиссован, а затем вернулся на родину, где и был задержан полицией.

«За подрыв целостности Украины»

Любопытна формулировка, которую использовало правосудие страны, являющейся нашим партнёром по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу.

С точки зрения казахстанского суда, действия Шомполова в составе ЧВК были направлены «на подрыв конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины». Потому «наёмник» подпадает под действие соответствующей статьи казахстанского УК.

Приговор суда о реальном сроке для Шомполова уже вступил в силу — более того, у него были конфискованы выплаты от ЧВК, добытые, по мнению казахских правоохранителей, преступным путём.

Как известно со слов казахского президента Касым-Жомарта Токаева, Россия и Казахстан сегодня обозначают «обоюдное стремление к расширению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей». Заметим, что осуждённый за участие в СВО Шомполов — живое воплощение этих связей: родился в Красноярском крае, русский, но гражданин Республики Казахстан.

Но в некоторых отношениях Астана явно настроена к политике и действиям Москвы весьма специфически.

В апреле этого года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщал о расследовании десяти уголовных дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине — правда, подробностей об их фигурантах, в том числе на чьей стороне они воюют, КНБ приводить не стал.

Однако в том же месяце официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров предупредил казахстанского студента Маргулана Бекенова, вступившего в «Вагнер», что на родине его ждет реальный срок.

«Это преследуется уголовно у нас в Казахстане», — заявил тогда Смадияров, говоря об участии в ЧВК. Но, как оказывается, преследованию за поддержку СВО в республике можно подвергнуться, и не вступая в ряды «вагнеров».

Так, депутата парламента Казахстана Азамата Абильдаева лишили мандата лишь за высказывания в поддержку специальной военной операции, а также исключили из рядов партии «Ак жол» — якобы из-за их противоречия партийной и депутатской этике.

Закон суров, но он закон, для Казахстана и его правоохранителей граждане страны, принимающие участие в СВО, — преступники, подчеркивает в беседе с ИА Регнум российский общественный деятель, долгое время живший в Казахстане, Роман Юнеман.

Стоит упомянуть, что на стороне киевского режима воюет казахстанский гражданин Жасулан Дуйсембин, в связи с чем возникает вопрос: получит ли такой же срок и конфискацию заработанного на Украине этот персонаж, если решит вернуться на родину?

Кажется, проблема в целом стоит гораздо глубже и шире, чем может показаться на первый взгляд.

Но для начала надо упомянуть второе, на сей раз обнадёживающее сообщение о судьбе добровольца-иностранца.

Счастливый исход в ручном режиме

На днях стало известно о том, что печальной судьбы Алексея Шомполова едва избежал уроженец Узбекистана Александр Бабков, которому там тоже грозила уголовная ответственность.

Ранее Бабков отправился на СВО добровольцем, участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск, получил государственную награду «За отвагу» и ещё ряд медалей: «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута».

Однако, несмотря на боевые заслуги, у него были трудности с получением гражданства России, а также с получением удостоверения ветерана боевых действий и официальным трудоустройством. Кроме того, в январе 2024 года у него заканчивается временная регистрация, что могло стать причиной депортации его в Узбекистан.

«Получается, я участник СВО, имею награды, а помощи никакой нет. Удостоверение ветерана выдают только гражданам РФ. На работу меня без документов не берут. Подрабатываю грузчиком, но, конечно, это не дело. Я не знал, куда ещё обратиться, и обратился в проект «Не один на один». Буду продолжать пытаться получить гражданство», — говорил Бабков в интервью изданию RT.

МВД РФ по Свердловской области Александр Бабков

Сегодня вопрос о правовом статусе ветерана СВО взят на контроль начальником главного управления по вопросам миграции МВД Валентиной Казаковой.

Как заверила официальный представитель МВД Ирина Волк, «мои коллеги постараются всё оформить максимально оперативно. Александр может быть в этом уверен».

Остается лишь вопрос, почему проблема бойца, сражавшегося за нашу страну, решалась фактически в ручном режиме, в то время как по указу президента он должен был получить российское гражданство на упрощённых условиях.

Отметим, что Ташкент тоже предупреждал, что граждан страны, решивших принять участие в СВО, согласно статье 154 УК республики «Наёмничество», будет ждать лишение свободы на срок до десяти лет. И прецеденты были: месяц назад Юкоричирчикский суд приговорил жителя Ташкентской области Ильдара Хайрулина к пяти годам заключения за военные действия в 2014–2015 годах на стороне ДНР.

Надо уточнить, что в ВСУ тоже был как минимум один гражданин Узбекистана в качестве иностранного наёмника. И в стране, несмотря на декларируемый нейтралитет, есть граждане, поддерживающие киевский режим не только словом, но и делом. Поэтому нам стоит быть особенно внимательными к судьбам людей Узбекистана, кто участвовал в боях за интересы нашей страны на Украине.

«По самому факту выполнения боевых задач»

Определённая работа в плане защиты иностранных добровольцев уже ведётся, заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я знаю, что МИД, в частности дипломаты по странам СНГ, провело разъяснительную работу и разослало письма с просьбой не считать волонтёров из стран ОДКБ и стран СНГ, участвующих на территории Донбасса в боевых действиях, наёмниками», — говорит эксперт.

Тем не менее, отмечает собеседник ИА Регнум, едва ли все адресаты этих писем пойдут навстречу интересам Москвы. А потому многие граждане, приехавшие помогать нам по зову сердца и совести, по-прежнему могут подвергнуться уголовному преследованию по законам тех стран, где участие в СВО расценивается как наёмничество.

Эффективное воздействие на руководство этих государств представляется сейчас крайне маловероятным, считает военный инструктор, публицист, уроженец Алма-Аты Святослав Голиков. «Никаких официальных инициатив в части защиты прав наших добровольцев в ближнем зарубежье с российской стороны я не наблюдаю», — поделился своим мнением с ИА Регнум Голиков. Он считает, что антироссийский курс тех стран не меняется, и, «более того, после начала СВО ситуация только деградирует».

Да, для стран бывшего СССР и местных правоохранителей их граждане, принимающие участие в СВО, — преступники, таково там официальное отношение. «Это очень больной вопрос, но таковы политические реалии в большинстве бывших союзных республик, отношение к нашим добровольцам в последнее время позитивно изменилось только в Белоруссии», — добавляет эксперт.

Опрошенные ИА Регнум эксперты полагают, что людям, воевавшим в СВО и доказавшим своё право быть гражданами России, необходимо быстро предоставлять гражданство — как это и было сделано в отношении Бабкова.

Особое внимание стоит обратить на быстроту и отработанность процедуры предоставления гражданства воевавшим за Россию людям — примеры Шомполова и Бабкова показывают, что равнодушие и пассивность государственных органов могут обернуться большими неприятностями для наших бойцов.

«Особенно на фоне того, что российское гражданство тем временем массово получают жители среднеазиатских республик, которые нередко рассматривают Россию как «кормовую базу», но никоим образом не как Родину, за которую они готовы воевать», — отмечает Голиков.

По его мнению, совершенно необходимо чёткое и недвусмысленное официальное закрепление права добровольцев с иностранным гражданством на получение гражданства России в максимально упрощённом и ускоренном порядке «по самому факту выполнения боевых или служебных задач как непосредственно в ходе СВО, так и шире, начиная с ополчения 2014 года».

Анонимные легионеры

Всем же участникам СВО из стран, где их преследуют за убеждения, нужно подумать об убежище в Российской Федерации, а поездки за рубеж им стоит исключить, сказал ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Необходимо иметь в виду, что в некоторых странах преследуются не только добровольцы, но и члены их семей, замечает собеседник.

Учитывая, что законодательство практически всех стран СНГ нацелено против участия граждан этих стран в боевых действиях на стороне России, необходимы специальные меры по защите добровольцев.

«Например во Франции в иностранном легионе практиковали сокрытие или даже смену личности легионера. Возможно, эту практику стоит применить и у нас», — добавляет Костикин.

Также едва ли стоит сомневаться в необходимости принятия мер для вызволения людей, которые на законных условиях имеют право на российский паспорт.

Помимо этого, нужно разобраться в вопросе, почему гражданин Казахстана Шомполов и гражданин Узбекистана Бабков не получили в свое время в упрощённом порядке гражданство России. Может быть, тому стало причиной их собственное нежелание, но могли иметь место и проблемы на юридическом уровне, а в самом худшем случае и элементарное нежелание ответственных лиц разобраться в проблеме.

Желающие защищать Россию есть в самых разных уголках мира, а их число не столь мало, как может показаться, подчёркивают собеседники ИА Регнум. Они поддерживают нас в трудное для страны время, а Россия должна показать, что не бросает своих — и это должны быть не только слова, но и действия.