Волонтёрские организации, которые помогают бойцам в зоне СВО, наращивают производство «наземных дронов». ИА Регнум ранее рассказывало о том, как наши военные начали брать на вооружение «мотор-колёса» — самоходные мины, которые показали себя как эффективное средство, в том числе против танков противника.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь же, по информации ИА Регнум, на базе гироскутеров, электросамокатов и других «гражданских средств передвижения» активно собираются модели беспилотных платформ. Такие наземные дроны предназначены для решения самых разнообразных задач: от подвоза боеприпасов и продуктов на передовые позиции до эвакуации раненых в тыл.

О том, что на фронте подобные разработки начинают использоваться в массовом порядке, свидетельствуют многочисленные видеоматериалы, которые публикуют по обе стороны фронта.

Волонтёры разработали более десяти моделей беспилотных транспортёров, рассказал информированный источник ИА Регнум, который занимается вопросами поставок помощи бойцам.

Для производства транспортёров используются различные гражданские платформы в зависимости от того, какие задачи предстоит решать машине, пояснил собеседник. К примеру, на базе гироскутеров создаются машины для подвоза боекомплекта, но для эвакуации бойцов нужна более тяжелая техника.

«У гироскутера слабые колёса, необходимо переделывать. Есть заводские, более мощные, но порядка 20–30 тысячи рублей за одно колесо. Поэтому берутся моноколёсные гироскутеры. Может быть четыре моноколеса, по две с одной стороны. Может быть по шесть колёс, уже по три с каждой стороны. И между ними «тележка», — рассказал источник ИА Регнум. Такие платформы, пояснил он, могут вывозить раненого весом 70–80 кг.

У «тележек» имеется и мирное применение для инвалидов-колясочников: у нас много ребят, которым нужны коляски. Здесь будет тот же принцип, что и при эвакуации раненых: управляемая коляска, которая может везти бойца весом 70–80 кг, — поясняет собеседник.

И здесь стоимость гораздо ниже, чем у инвалидных колясок, которые могут стоить более 100 тысяч рублей.

Где, как и в каких количествах применять «тележки», зависит от командиров, «они дают добро». Некоторые подразделения начинают использовать разработки для доставки боекомплекта, продуктов, «на самый ноль, на самую передовую».

Без ЛуАЗов и «Запорожцев»

Вообще-то разработка беспилотных платформ для действий вблизи линии фронта началась ещё в советские годы, как и многие другие востребованные сейчас военные технологии. Причём работы велись в Украинской ССР.

Сергей Корсун ИА Регнум

В 1965 году на Луцком автомобильном заводе (ЛуАЗ) на Волыни начался выпуск транспортёров переднего края ЛуАЗ-967, иными словами — лёгких вездеходных бронеавтомобилей, предназначенных для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Из-за того что завод после распада СССР стал украинским, российская армия осталась без подобных машин, рассказал ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Ситуация осложняется тем, что для обслуживания машин необходимы запчасти с Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ), который также пока ещё остаётся на Украине.

Поэтому после начала СВО разработка подобных транспортёров легла на плечи волонтёров. Тем более что теперь для подвоза грузов далеко не обязательно иметь водителя в бронетранспортёре.

«Тележки» идут в серию

Одна из проблем, с которой сталкиваются волонтёры, — недостатки каналов управления беспилотной платформой, которая не позволяет выполнять задачи на больших дистанциях. И если одним подразделениям достаточно дальности действия в 300 метров, то другим не хватит и километра.

Но постепенно производство становится всё более массовым.

«Это как с дронами FPV, их было немного, «птицы» летели не дальше километра. В процессе уже внедрения в войска начали возникать требования, специалисты-электронщики их решали. Поэтому постепенно выросла дальность применения до пяти километров, потом уже до десяти. Также будет и с «тележками», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Война дронов

Использование каждой конкретной машины или даже её потеря позволяют существенно влиять на «экономику войны». Раньше для поставки боеприпасов или продуктов на передовую необходимо было использовать автомобильную технику или бойцов, добирающихся «на своих двоих», что создавало серьёзные риски.

«Тележки» могут позволить сохранить жизни.

В ВСУ уже оценили появление у российских войск новой техники и ищут способы борьбы с ней. Для «охоты» за беспилотными платформами используются летающие коптеры, которые пытаются забросать машину с боекомплектом гранатами.

Обеспокоенность противника понятна — как уже отмечалось выше, беспилотные платформы могут использоваться для установки мин, банальной «разведки» местности и ряда других задач. В зависимости от потребностей каждого отдельного подразделения.

Как отмечало ИА Регнум, такие же колёсные аппараты, которые выполняют задачи вблизи линии фронта, применяют и в ВСУ. Но за счёт собственных разработок Россия может оказаться впереди конкурентов.

Разработкой тех или иных платформ активно занимаются десятки стран, техника поступает в вооружённые силы, полицейские и спасательные службы.

Разработка беспилотных платформ является передовым направлением военной мысли. Однако вряд ли в ближайшем будущем «тележки» смогут исключить участие человека из ряда задач. Даже если беспилотник запрограммирован на то, чтобы проехать «туда-обратно» по заданному маршруту, ему всё равно может потребоваться помощь человека. Например, дрон может упасть в воронку, яму, окоп, завязнуть в снегу или грязи, заглохнуть. Поэтому использование наземного беспилотника требует присутствия, как минимум, оператора, который будет «глазами» машины, наблюдая за ней с коптера или «от первого лица». А в ряде случаев понадобится помощь человека, который смог бы вытащить её из завала. И это лишь одна из проблем, с которой может столкнуться беспилотник.

Дебют самых разнообразных моделей дронов в ходе конфликта на Украине стал таким успешным в том числе и по причине того, что современные войска не могут адекватно бороться с такой угрозой. Созданные ранее комплексы ПВО, радиоэлектронной борьбы разрабатывались для решения иных задач. Но в будущем против дронов может найтись «противоядие». И от беспилотных платформ придётся вновь возвращаться к чему-то более архаичному, но надёжному.

«Сейчас неясно, по какому пути пойдёт разработка этих платформ. Будут ли они малогабаритными или станут, наоборот, крупнее. В годы Великой Отечественной войны задачи по эвакуации, подвозу боеприпасов решались внедорожником «Виллис». ТПКашка от ЛиАЗа — это тоже внедорожник 4×4», — напоминает Васильев. Возможно, добавляет он, когда с дронами решат вопрос, то все к этому вернутся.

Однако здесь и сейчас беспилотные платформы создают различные возможности, поэтому их количество на фронте будет только расти. И не исключено, что «наземных» дронов скоро окажется больше, чем коптеров.