ВСУ задействуют против российских танков и блиндажей наземные беспилотники, которые выступают в роли самоходных мин. О том, что противник использует такие «мотор-колёса» — снабжённые взрывчаткой небольшие коробочки с колёсами от самокатов или гироскутеров, — сообщают бойцы ВС России, чьи слова, в частности, приводит в своём Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. «Гранату под танк не закинешь, а колеса заезжают. Танк не просто сходит с гусениц, его разносит», — рассказали военные.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщают источники ИА Регнум, аналогичные миниатюрные «убийцы танков» взяты на вооружение и нашими бойцами.

«Для охоты на бронетехнику применяют различные типы таких машин. Они отличаются как по функционалу, так и по своим характеристикам, — рассказал ИА Регнум отставной военный инженер 2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса Сергей Иванов (имя изменено). — Есть беспилотные платформы, которые применяются для минирования местности. Такая машина оснащается механизмом для установки противотанковых мин ТМ-62 на танкоопасном направлении».

Эти наземные дроны можно использовать для «нахального минирования», прямо под носом наступающей бронетехники, отметил собеседник. «Например, местность была расчищена, пробиты бреши в минных полях, туда устремляется бронетехника — и вдруг такая штука сбрасывает мину прямо на расчищенном участке, на пути следования колонны. Если всё сделать по уму, получается крайне эффективно», — пояснил эксперт.

Масса противотанковой мины ТМ-62 — от 7 до 8 кг, его подрыв позволяет выводить из строя ходовую часть танков, наносить серьёзные раны экипажу и более серьёзный урон лёгкой бронетехнике — как гусеничной, так и колёсной, пояснил Сергей Иванов. При этом небольшая масса самого беспилотника позволяет ему свободно перемещаться по созданному им минному полю, не опасаясь детонации.

Шахид-мобили без «шахидов»

Но, продолжает военный инженер, существуют и более сложные разработки, позволяющие маленьким дронам атаковать тяжёлую бронетехнику.

«Давно ходят слухи о создании своего рода аналогов «шахид-мобилей», или, как их называют в англоязычной прессе, SVBIED. На беспилотную платформу устанавливается взрывное устройство с детонатором нажимного действия. Попросту говоря, такая штука разгоняется и влетает в танк, БМП — в любую цель. Срабатывает детонатор, происходит взрыв», — рассказал собеседник.

Виктор Антонюк/РИА Новости Противотанковая мина ТМ-62М

Такую тактику использовали боевики в Сирии — только они использовали для этого мопеды, мотоциклы с вмонтированным в корпус взрывным устройством. «Но там требовалось присутствие террориста-смертника, а здесь всё на автомате. Получается такая мышка, которая заставляет пугаться даже слона», — отметил эксперт.

Четыре колеса лучше двух

И наши военные техники, и противник экспериментируют с беспилотными платформами, привлекая различные разработки, которые используются на гражданском рынке, указывает военный инженер. Для выполнения различных задач могут использоваться беспилотники, выполненные на разных вариантах шасси, а также с различными системами управления.

«Если мы говорим про шасси, то тут может быть несколько вариантов», — поясняет Иванов. Первый вариант действительно подразумевает расположение «а-ля гироскутер — два колеса, между ними платформа». «Второй вариант, более, кстати, практичный — это на базе четырёхколёсного шасси», — пояснил эксперт.

Третий вариант — гусеничный. Такая машина лучше движется по пересечённой местности, но медленнее в силу ряда причин. «Как правило, на гусеничную платформу устанавливают модуль с пулемётом, автоматическим гранатомётом или противотанковым комплексом», — объяснил собеседник. Оператор такой «машинки» видит цель через камеру, может работать по целям, оставаясь в безопасности.

«Радиоуправляемая машинка» или «робот-курьер»

Есть два подхода к тому, как должен использоваться дрон.

Первый — это, условно, машинка на управлении. «То есть где-то сидит оператор, который управляет при помощи пульта. Он же может работать в связке с оператором дрона наведения, который корректирует работу сверху», — пояснил военный эксперт.

Второй подход — использовать в военных целях полностью автоматические системы, которые внедряют некоторые курьерские службы. «В робота загружается программа с картой минного поля, и он ездит и скидывает мины. Единственное, что его ими нужно снабжать, но задача по минированию в целом упрощается, потому что дрон автономен. Кроме того, у него нет сигнала управления, по которому его можно заглушить», — разъяснил специалист.

Наибольшую эффективность автономные дроны могут показать в ходе городских боёв, поскольку в программу можно загрузить маршрут движения по улицам, основанный на данных карт, имеющихся в открытом доступе, внеся в них некоторые правки. Также такие платформы могут выполнять задачи по эвакуации раненых, доставке боеприпасов отдельным подразделениям и не только, перечислил собеседник.

Хорошо забытое старое

Как отмечают эксперты, беспилотные технологии — которые, в связке со спутниковой навигацией и искусственным интеллектом, меняют характер современной войны — сами по себе далеко не новое изобретение. Это касается и БПЛА (чьи прототипы начали разрабатывать ещё во времена Первой мировой), и наземных беспилотников.

Впервые танкетки на радиоуправлении были использованы армией Третьего рейха на полях Второй мировой войны. Первые самоходки фирмы Borgward были получены Вермахтом ещё в 1939 году. Их задачей было бросаться под гусеницы танка противника, выводя боевые машины из строя.

Гусеничные мины-танкетки «Голиаф», управлявшиеся по проводу на расстоянии, применялись немцами, в том числе и против советских танков — начиная со сражения на Курской дуге. Один из «взятых в плен» в 1943 году «Голиафов» демонстрировался на постоянной выставке трофейного вооружения в Москве. Самоходные мины при всей их дешевизне (1 тысяча рейхсмарок за единицу при стоимости противотанковых пушек более 10 тысяч марок) не пользовались популярностью из-за низкой скорости, довольно тонкой брони и уязвимости управляющего провода. Провод же ограничивал дальность передвижения «танкетки-торпеды». В итоге большого влияния на ход боевых действий «Голиафы» не оказали.

baku13 Самоходная мина «Голиаф»

С развитием беспилотных технологий различные вариации дронов стали играть всё более активную роль в боевых действиях, в частности при разминировании местности. Оснащённый манипулятором беспилотник способен извлекать мины и переносить их на безопасное расстояние для последующего уничтожения.

Боевые самоходные «дроны» разрабатывались и во времена СССР. Например, радиоуправляемые телетанки серии ТТ (ТТ-26 и другие), которые даже «пошли в серию» и были испытаны в деле в 1939 году во время советско-финской войны — но опыт оказался неудачным, так как машины зачастую теряли радиосвязь. Существовали и проекты собственно самоходных мин — например, «электротанк» инженера Богун-Добровольского, разработанный уже в июле 1941 года. Но этот и другие проекты остались на бумаге.

Вторую жизнь концепция «самоходной мины» обрела во время СВО. Но несмотря на успешный дебют воздушных беспилотников, их наземные собратья остаются в тени. И для этого есть серьёзные основания.

Робот с ахиллесовой пятой

«Причин, на самом деле, множество, — поясняет Сергей Иванов. — Первое, что вскрылось ещё в годы Второй мировой, — беспилотные платформы легко теряются. Особенно в высокой траве. Значит, ими труднее управлять, даже если есть коптер, который работает сверху».

Другой момент — низкая скорость и уязвимость. «Есть платформы на литиевых батарейках, как у электросамокатов, — указывает военный инженер. — У них ограничена скорость, плюс приходится тащить тяжёлую батарею. Хочешь скорость выше — ставь батарею больше, известная история».

Платформы на бензиновом двигателе уже лучше. Но здесь возникает такой момент, как рельеф местности. «Какая-нибудь кочка, яма, воронка, которую сверху не видно, может вывести такую машину из строя, — рассказывает собеседник. — И давайте не забывать про такие вещи, как лужи, грязь, снег в конце концов. Всё это ограничивает возможности беспилотных платформ».

Чтобы защитить статичную позицию от «самоходной мины», достаточно вырыть минимальный ров или насыпать вал. Так что остаётся работа по движущимся целям, по бронетехнике, но здесь возникает ещё такой момент, как малая скорость. То есть беспилотник можно заранее заметить и уничтожить, отмечает эксперт.

Для повышения эффективности беспилотных платформ-камикадзе, резюмирует собеседник ИА Регнум, необходимо применять их в большом количестве, из соотношения «пять беспилотников на один танк» или даже выше. В таком случае вероятность уничтожения цели будет постоянно повышаться. В то же время стоимость одного уничтоженного танка будет окупать затраты на производство десятков беспилотников. Поэтому в ближайшем будущем малые беспилотники будут всё больше влиять на ход боевых действий.