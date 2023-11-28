Представители еврейской общины Швеции трепещут — в стране резко выросло количество антисемитских инцидентов, и люди опасаются за свою жизнь. Шведское правительство довольно невнятно обещает защитить своих еврейских граждан, но те не очень-то верят этим посулам и активно обсуждают планы эмиграции. Налицо свершившийся факт — Швеция, ещё недавно считавшаяся едва ли не самой безопасной и благоустроенной страной Европы, стремительно превращается в социальную «клоаку», не способную предложить своим жителям ничего, кроме чувства страха и нестабильности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они должны отправляться в Газу»

Проживающие в Швеции евреи охвачены страхом — они считают, что их жизнь в этом государстве больше нельзя считать безопасной. После обострения палестино-израильского конфликта власти Швеции констатируют рост антисемитизма в стране — об этом же сообщает печатная пресса, вещает радио и телевидение.

Один из самых громких инцидентов имел место в городе Мальмё, где у местной синагоги с воплями и угрозами сожгли флаг Израиля. При этом, что особенно напугало местных евреев, полиция в Мальмё так и не соизволила пресечь бесчинства погромщиков — в то время как один сжигал флаг, остальные скандировали: «Бомбите Израиль!»

В последнее время по улицам шведских городов неоднократно разъезжали колонны автомобилей, набитые мигрантами из мусульманских стран, которые шумно выражали свою поддержку ХАМАС в борьбе с Израилем. Шведский сектор соцсетей буквально лопается от угроз и оскорблений в адрес евреев — их пишут, опять же, местные мусульмане. У правительства отсутствует внятный план того, как установить в стране межнациональное согласие.

Лидер второй по популярности в государстве партии «Шведские демократы» Йимми Окессон требует депортировать особо шумных сторонников ХАМАС. «Я думаю, они должны отправляться в Палестину и Газу. Указанные лица должны быть лишены права на проживание в Швеции», — сказал Окессон.

Henrik Montgomery Tt/Global Look Press Йимми Окессон

Политик предупредил: «Закон, который мы сейчас разрабатываем, будет направлен против тех, кто приехал сюда только для того, чтобы создавать нам проблемы или использовать Швецию в качестве политической платформы».

Правда, возможность массовой депортации деструктивного элемента из Швеции пока вызывает большие сомнения. Слишком часто подобные рассуждения политиков оборачивались одной лишь говорильней.

А на практике беззубость шведских властей показывает ситуация со скандально известным выходцем из Ирака Салваном Момикой. Всего в течение года он бесконтрольно сжёг в Стокгольме один Коран за другим, насмерть рассорив Швецию со всем мусульманским миром. Но лишь в октябре шведское государство набралось духа депортировать Момику по всей совокупности его «подвигов».

Но еще не факт, что депортирует, тот успел подать на апелляцию.

Столица шведского антисемитизма

Отметим, что в этом году шведские власти выделили 48 млн крон на «противодействие угрозам, ненависти и антисемитизму». А действующий в стране Еврейский центральный совет недавно получил дополнительную сумму в размере 10 млн крон на «меры по обеспечению безопасности».

Шведский министр культуры Париса Лийестранд признаёт:

«События, происходящие в Израиле, имеют серьёзные последствия для евреев всего мира. Мы видим рост угроз в отношении синагог и других еврейских учреждений в Швеции. Это вездесущий в Швеции антисемитизм, который теперь всплывает на поверхность… Еврейские родители боятся оставлять своих детей в детских садах, опасаясь нападений. Это абсолютно ужасно, и мы не можем это принять».

Недавно среди представителей местной еврейской общины местное социологическое агентство Infostat провело опрос, показавший, что всё больше тамошних евреев испытывает беспокойство за своё будущее. Около половины респондентов обсуждают возможность своего переезда из Швеции в более безопасную страну.

Большинство опрошенных полагают, что открытая демонстрация в Швеции своей еврейской идентичности чревата серьезнейшими неприятностями, причем в качестве наиболее опасного города называют именно Мальмё. Для третьего по величине населённого пункта в стране эта проблема достаточно давняя, она появилась не сегодня и даже не вчера.

Так, в 2009-м экстремисты закидали местное еврейское похоронное бюро бутылками с зажигательной смесью, в 2010-м взорвали городской центр еврейской общины в Мальмё. В том же году, когда в этом городе в рамках Кубка Дэвиса команды Швеции и Израиля проводили теннисный матч, на улицы вышли тысячи ненавистников Израиля, вступившие в итоге в столкновение с полицией.

В 2015 году, когда Евросоюз столкнулся с острым миграционным кризисом, множество пришельцев осели именно в Мальмё, ставшем морскими воротами Швеции по приему беженцев. Уже тогда некоторые еврейские семьи начали покидать город, в котором окончательно перестали чувствовать себя в безопасности.

В 2021 году в отчете, подготовленном местным муниципалитетом, школы Мальмё были названы «небезопасной средой» для еврейских учащихся, поскольку там они страдают от словесной и физической агрессии, в то время как учителя предпочитают не связываться со школьниками, устраивающими подобные конфликты. Тогда же некоторые городские учебные заведения отказались от традиции приглашать людей, переживших Холокост, потому что дети беженцев относятся к ним «неуважительно».

Сейчас мусульмане составляют около трети населения Мальмё, насчитывающего свыше 350 тысяч человек.

Nicolas Economou/Global Look Press

В настоящее время в Швеции проживает примерно 20 тысяч евреев, причем некоторые из них являются прямыми потомками людей, бежавших в свое время от Холокоста. Сейчас вопрос стоит таким образом, что через некоторое время представителей этой национальности в Швеции может вовсе не остаться.

Так, научный сотрудник университета города Лунда Даниэль Левиафан сказал изданию Dagens Nyheter: «Я очень боюсь, что через пятьдесят лет в Швеции не останется евреев». Кабмин Швеции объявляет, что в курсе проблемы и не допустит геноцида местных евреев.

«Я и моё правительство никогда не примем такого развития событий. Ни один шведский еврей даже не должен задаваться вопросом, осмелится ли он остаться жить в Швеции. Работа правительства по борьбе с антисемитизмом сосредоточена на трёх направлениях. Это укрепление безопасности евреев в Швеции, привлечение внимания к еврейской культуре и усиление образовательных программ о нашем еврейском меньшинстве, которое вскоре должно отметить 250-летие нахождения в нашей стране», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Экспорт антисемитизма

Откровенно говоря, заявление премьера прозвучало не слишком убедительно и не очень успокоило шведских евреев. Они резонно рассуждают, что, пока власти будут разворачивать свои «образовательные программы» и «привлекать внимание к еврейской культуре», экстремисты могут перейти к прямой резне. Тем более, как показывает практика, сейчас даже известные и статусные люди и учреждения опасаются злить антисемитов.

Так, руководство международного кинофестиваля в Стокгольме, проходящего в ноябре, отозвало уже отправленное приглашение израильскому режиссеру Ализе Чановиц, известной, как создательница сериала «Чанши». За неделю до прибытия ей сообщили, что шведский МИД рекомендует проявить осторожность в отношении гостей из Израиля и в случае прибытия Чановиц может оказаться в «неприятной ситуации». Сама режиссер нашла такое объяснение лицемерным и добавила, что «если всё дело в том, что я еврейка, а они ненавидят Израиль, пусть так и скажут».

Что примечательно, шведский антисемитизм успел перекинуться и на другие страны.

Так, недавно гражданка Израиля, обучающаяся в латвийском медицинском университете имени Паула Страдыня в Риге, рассказала, что в последнее время студенты, являющиеся её соплеменниками, стали часто получать угрозы.

«Иностранные студенты участвуют в антисемитских акциях, особенно студенты из Швеции. Есть примерно сто пятьдесят человек, которые публикуют в соцсетях посты, разжигающие ненависть», — сообщила израильтянка.

Особенно большой поток ненависти в свой адрес учащиеся-израильтяне получили после того, как приняли участие в акции памяти по соплеменникам, погибшим в Израиле 7 октября. Студентам-евреям не удаётся избежать контактов с обучающимися с ними в одном вузе пропалестинскими активистами из Швеции, а это оборачивается конфликтными ситуациями. Израильтянка пожаловалась, что администрация вуза игнорирует данную проблему, «закрывая глаза на антисемитские настроения».

Упомянуть Латвию (кстати, это государство в течение нескольких последних десятилетий является, по сути, экономической колонией Швеции) стоит и ещё по одной причине.

Недавно в Латвийской Республике впервые в её новейшей истории произошло убийство по национальному признаку.

На одной из парковок города Резекне 17 ноября местный бизнесмен Игорь Хайт, этнический еврей, в состоянии аффекта застрелил другого бизнесмена Андриса Любку, латыша. Непосредственно перед этим Любка, со слов жены Хайта, обозвал её «русской шлюхой, место которой в ста километрах от Пскова». А потом, как рассказал другой свидетель, всё тот же Любка заявил Хайту, что, дескать, всех евреев должны были уничтожить ещё в 1941 году. Итог — выстрел в голову.

Долго ли еще при нынешних тенденциях ждать, пока подобные события разыграются и в Швеции?