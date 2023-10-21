Стокгольм, 21 октября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Организатор акций с сожжением Корана иракский иммигрант Салван Момика запланировал провести новую аналогичную демонстрацию. Она состоится несмотря на то, что предыдущие такие акции могли спровоцировать теракт против шведских болельщиков в Брюсселе. Об этом 20 октября сообщило Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА Регнум Осквернение Корана

Уточняется, что Момика уже получил разрешение у полиции на массовое мероприятие с сожжением Корана. При этом всё больше фактов указывают на то, что именно сожжение священной для мусульман книги могло стать мотивом для теракта в Брюсселе, в результате которого погибли двое болельщиков сборной Швеции по футболу.

«Если теракт как-то связан с сожжением Корана, это не моя ответственность», — ответил сам организатор акции Момика на вопросы о связи акции с терактом в Брюсселе.

Иракский иммигрант провёл уже несколько акций с сожжением и осквернением Корана в Швеции. Для одной из таких акций Момика выбрал первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам и провёл её у главной мечети в Стокгольме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в шведском городе Мальмё прошла очередная акция с сожжением Корана, её организатором снова стал мигрант Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, но был задержан полицией. Уточняется, что на акции присутствовали порядка 200 человек, атмосфера на мероприятии «была напряженной».

История с сожжением Корана началась 28 июня, когда полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение такого мероприятия. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде. Организатор акций с сожжением Корана в Швеции Салван Момика подал 12 заявок на новые аналогичные мероприятия.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран является священной книгой для мусульман и для многих других людей.