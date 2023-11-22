Издание «Страна. ua» (киевское, но не ассоциирующееся с нынешним режимом и его информационной «обслугой») распространило сообщение, которое разошлось в соцсетях и на интернет-ресурсах. Издание утверждает, что производители обуви для российской армии «закупают материалы в Европе».

Иван Шилов ИА Регнум

Со ссылкой на источники заявлено: за 2023 год Россия якобы закупила у компаний из Италии, Испании, Германии и других стран ЕС соответствующую продукцию на 4,1 млн долл. США. Как утверждает «Страна. ua», из Европы ввозятся такие «комплектующие», как кожа и клей, а также запчасти для обувных станков и тому подобное. Из этого читатель может сделать вывод: для бойцов в зоне СВО (а удобные и крепкие берцы требуются в первую очередь на передовой) работает легкая промышленность нашего опосредованного противника.

Такое впечатление может возникнуть, если учесть, что ранее становилось известно об объективных проблемах со снабжением армии обувью.

Например, как отмечали в 2018 году собеседники издания «Взгляд», армейские ботинки, ставшие тогда штатными в армии, по некоторым параметрам уступали обычным кирзовым сапогам, которые состояли «на вооружении» до 2008 года. Но то были мирные времена, а с началом СВО обувная проблема стала и острее, и актуальнее.

В октябре прошлого года, вскоре после начала частичной мобилизации, появились сообщения о том, что выпуск теплых и удобных ботинок для военных начали обувные фабрики Дагестана.

К февралю этого года партии обуви для мобилизованных изготовляла московская компания «Фарадей», которая специализируется на армейских поставках. Во всяком случае бойцы, призванные из Владимирской области, по сообщению местных Telegram-каналов, получили «зимние ботинки с подкладкой из сетчатого полотна и полиэтиленовой стелькой с утолщением-супинатором».

Наконец в октябре стало известно, что в Костромской области планируется наладить выпуск адаптированных для СВО специальных ботинок из натуральной водостойкой кожи с улучшенными характеристиками. Правда, если судить по этому сообщению, речь идёт о только стартовавшем проекте, а сама модель называется экспериментальной.

Сергей Корсун ИА Регнум берцы военная обувь

И открытым остаётся вопрос, насколько российские армейские ботинки действительно российские.

«Существующих мощностей, мягко говоря, не хватает»

Судя по оценкам собеседников ИА Регнум, знакомых с ситуацией, производств, которые сейчас работают на нужды фронта (создаются вновь или перепрофилируют уже работающие «штатские» линии), становится всё больше. Недавно был успешно запущен очередной проект, «вкратце это производство отечественной тактической обуви», сказал ИА Регнум волонтёр и блогер Алексей Васильев.

«Одна компания перепрофилировала своё производство, и уже во вторую по счёту бригаду — «Эспаньолу» — отправлена партия военной обуви», — отметил собеседник.

Также, по его словам, в процессе доставки партии обуви ещё для двух бригад на южном направлении ЛБС (линии боевого соприкосновения).

Поставляемая в данном случае обувь производится частично из российских материалов, частично из импортных, поясняет Васильев. Правда, о закупке кожи или обувного клея из Милана или Мюнхена речи не идёт. При производстве используется кожа, резина и пропитки отечественного происхождения, фурнитура в основном тоже российская, подчеркнул собеседник. Да и в целом материалы для её производства преимущественно отечественные.

Есть другая проблема: хватит ли для нужд действующей армии той современной обуви, которую производят сейчас и которую зачастую закупают сами бойцы.

«Отечественные производители загружены на несколько месяцев вперёд, — рассказывает волонтёр. — Объёмы довольно большие, и существующих мощностей, мягко говоря, не хватает».

Поэтому и приходится использовать «ножную экипировку» от иностранных производителей, отмечают собеседники ИА Регнум.

Обуй себя сам

Как уже отмечалось, зачастую военнослужащие самостоятельно заботятся о закупке обуви. По словам Алексея Васильева, массово рядовые бойцы и офицеры стали обеспечивать себе качественную тактическую обувь в индивидуальном порядке с начала частичной мобилизации.

«Всё-таки платить мобилизованным стали неплохо, и они, ощутив, что штатная дешёвая обувь менее качественная, предпочли покупать самостоятельно, — рассказывает волонтёр. — Но это тоже зависело, насколько я знаю, от подразделения, рода войск».

Например у спецподразделений и десантников «варианты вообще отличные». Таким образом, одни подразделения жаловались, другие, наоборот, были в восторге, добавляет Васильев.

Обувь для военных нужд покупается и за рубежом, и далеко не всегда речь идёт о параллельном импорте. Но и год назад, и сейчас эти ботинки — в основном реплики мировых брендов — далеко не всегда соответствует ожиданиям относительно качества, сетует Васильев. «Как говорится, «китай» «китаю» рознь. И китайский товар, особенно недорогой, в жёстких условиях эксплуатации проявляет себя не лучшим образом», — поясняет он.

Налаженный за полтора года параллельный импорт из западных стран в Россию затронул в том числе военную обувь, отмечает эксперт. И если есть финансовые возможности, военнослужащие порой выбирают «топовые» европейские образцы.

Использовать «тактику» — стратегически неверно

Причём надо учесть, что тактическая обувь для туристов и «экстремалов» (при всех своих достоинствах лёгкости и прочности) не приспособлена к действительно тяжёлым условиям эксплуатации, отметил в комментарии ИА Регнум военный блогер Александр Арутюнов (известный как Razvedos).

«Это военная обувь либо военно-тактическая, — уточняет эксперт. — Именно тактическая обувь — это максимум горы или полигон, тогда как военная производится под другие задачи и по другим техническим заданиям».

Проблема в том, что это зачастую не понимают сами бойцы.

«У них хорошие военные модели становятся «тяжёлыми и громоздкими», они делают выбор в пользу полукроссовок зелёного цвета, то есть тактических ботинок, и получают потом проблемы с опорно-двигательным аппаратом и живучестью этой обуви, не рассчитанной на тяжелые условия эксплуатации», — поясняет Арутюнов.

По его мнению, масштабы недопонимания различий военной и тактической обуви, к сожалению, существенные. Но это и неудивительно: качественную военную обувь, созданную по всем положенным спецификациям, купить непросто, и чаще всего вместо неё приобретается «тактика» для лёгкого и среднего трекинга — проще говоря, для пеших прогулок по дикой природе.

«Зачастую привозится не то, что нужно, — говорит Арутюнов. — Но как об этом людям говорить? Сказать «вы не понимаете, везёте не то»? А зачастую нечего возить, потому что рынок тактической обуви большой, а рынок военной — ограничен».

Военная обувь — это следующая ступень в качестве материалов, прочности и удобстве конструкции, износостойкости, резюмирует эксперт.

Без «Китая» пока никак

При всех сложностях в войска, работающие в зоне СВО, действительно поступает много качественных военных образцов, говорит Арутюнов. И отечественный «Фарадей» в самом деле централизованно поставляет хорошие военные модели для экипировки.

Не снижают активности волонтёры: закупают самую разную обувь, включая «топовые» Belleville, Aku, Prabos, Haix, Lowa, Zimberland, а также модели белорусских и турецких производителей (в некоторых подразделениях именно турецкая обувь выдаётся централизованно). Сами военнослужащие порой самостоятельно закупают обувь разных фирм.

Причём, как отмечает Арутюнов, в войсках пока сохраняется существенная зависимость от поставок военной обуви из дальнего зарубежья, её ещё предстоит преодолеть.

В обеспечении воюющих частей высококачественной обувью есть сложности, соглашается Васильев. Массовая закупка обуви китайского (и не только, как уточняет Арутюнов) происхождения необходима, поскольку в России мощности пока не могут полностью обеспечить существующие потребности.

«Обувная индустрия не подразумевает, что сегодня «вылупился», а завтра делаешь качественную обувь», — рассуждает Арутюнов. Это десятилетия работы, подчёркивает эксперт. Нет ни одной «топовой» фирмы, которая, производя сегодня качественную современную технологичную военную обувь, работает на этом рынке меньше пятидесяти лет. «То есть если кто-то думает «сейчас пойду, завод открою, начну обувь делать»… Ну да, конечно», — иронически замечает собеседник.

При этом эксперты сходятся во мнении: российские образцы, поступающие в войска сегодня, судя по отзывам участников СВО, заметно отличаются в лучшую сторону от тех, которые были в наличии раньше, и заслуживают самых высоких оценок.