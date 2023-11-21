ДНР, 21 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. ВС России могли применить кассетные боеприпасы РБК-500 по скоплению украинских сил в ответ на аналогичные удары со стороны противника, считает ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Воздушно-космические силы России применили по позициям ВСУ авиационные кассетные боеприпасы РБК-500. Видео использования похожих боеприпасов в районе Старомайорского на южнодонецком направлении было распространено в социальных сетях. В ролике видно, как позиции противника на поле за лесополосой накрывает «огненный дождь». Точных выводов, какие именно снаряды были задействованы, сделать нельзя, однако, по оценке эксперта, это похоже на действие зажигательных суббоеприпасов — заряды, которые по большой площади выбрасывает кассетная бомба. Примечательно и место, где, согласно сообщениям, сделаны кадры, — ведь здесь Вооружённые силы Украины сосредоточили крупное соединение бронетехники, которая пытается прорвать линию фронта.

Кассетный авиационный боеприпас РБК-500 поступил на вооружение советских ВВС в конце 1980-х годов. Его отличительной чертой является инфракрасная система наведения на цель. Иными словами, суббоеприпасы самостоятельно наводятся на цели, имеющие тепловой контраст с окружающей местностью. Это могут быть как солдаты противника, так и бронетехника с работающим или неостывшим двигателем, артиллерийские орудия и другие цели, более крупные цели.

«Можно предположить, что таким образом была сорвана попытка наступления ВСУ. Скопление танков, лёгкой бронетехники — это как раз идеальная цель для неё. Причём чем больше техники — тем лучше, в данном случае», — пояснил Михайловский.

При этом для большей эффективности здесь мог быть использован вариант РБК-500 СПБЭ — это модифицированная бомба с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементам. Ранее США и страны Европы заявили о начале поставок кассетных боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии. Поэтому применение аналогичных боеприпасов российской авиацией можно рассматривать как ответную меру.

Масса боевой кассетной части бомбы РБК-500 составляет 478 кг, длина — около 2,5 м, диаметр — 450 мм. Сброс боеприпаса осуществляется c высоты от 400 метров до 5 километров, что позволяет бомбардировщикам находиться вне зоны действия ПВО противника. Модифицированная бомба также включает 14 самоприцеливающихся противотанковых боевых элементов.

Боевой элемент оснащён пироприёмником, который улавливает тепловое излучение, характерное для бронетехники. После того, как цель попадает «под прицел» датчика, он даёт сигнал. Далее командный элемент боеприпаса даёт указание о поражении цели одним из боеприпасов.

Таким образом, РБК-500 существенно превосходит многие зарубежные аналоги, которые в первую очередь нацелены на «засеивание» местности противотанковыми или противопехотными суббоеприпасами нажимного действия.

«Если мы говорить, например, про немецкие танки «Леопард», то они по зубам этим боеприпасам, не говоря про лёгкую бронетехнику», — полагает Михайловский.

Надо учесть, что верхняя часть танка всегда менее защищена: там почти нет брони по сравнению с лобовой частью или кормой. Поэтому применение таких боеприпасов — лучший способ утилизации бронетехники, поставленной странами НАТО, отметил эксперт.

По его мнению, также вероятно, что в районе Старомайорского была применена другая модификация бомбы — которая несёт до 560-570 фугасных боевых элементов, предназначенных для работы «по площади».

Применение кассетных боеприпасов и их передача другим странам официально запрещены международной конвенцией Convention on Cluster Munitions (CCM), но ни Россия, ни США, ни Украина не ратифицировали документ.

Летом этого года в России пообещали не оставить без ответа применение кассетных боеприпасов украинскими войсками, которые используют их для обстрелов жилых районов. В частности, ВСУ использовали кассетные боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Смерч», для сброса противопехотных мин лепесток на жилые кварталы Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября заявил, что США применяют кассетные боеприпасы на Украине руками украинской армии.

5 октября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск в Курской области. После атаки на город нашли неразорвавшиеся боеприпасы. Их обезвредили сапёры. Глава Брянской области Александр Богомаз 4 октября обнародовал информацию о том, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы.