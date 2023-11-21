«Революция достоинства», по интересному совпадению начавшаяся в 2013 году день в день с «Оранжевой революцией» 2004 года, с первых дней тщательно конструировалась как миф. Вошедшая в историю как «Евромайдан», она преподносится украинскими пропагандистами как чистая воля народа, избравшего европейский путь развития, присоединение к западной цивилизации.

Иван Шилов ИА Регнум

Десять лет спустя украинский народ вступил в Евросоюз только индивидуально или группами, покинув территорию страны, а главным успехом Майдана стало возвращение Крыма в Россию, появление ДНР и ЛНР, а затем и вхождение в состав РФ сразу четырех новых территорий. Запустив внутреннюю, а затем и внешнюю войну под лозунгами свободы и демократии, «Еврореволюция» превратила Украину в огромное пространство несвободы. Фактически все публичные цели Майдана достигнуты с точностью до наоборот.

Однако историю про «борьбу украинцев за ценности, заложенные в нашей генетике, — волю, свободу, историческую и культурную память, жизнь без ярма» продолжают рассказывать по стандартным шаблонам. Которые легко ломаются фактами.

1. Майдан начался спонтанно как мирный протест

Накачка общества системно велась практически с момента смены «оранжевой» власти на «бело-голубую». Так, с ноября по декабрь 2010 года в крупнейших городах Украины прошли массовые митинги и демонстрации «Налогового майдана» с установкой палаточных городков. 5 августа 2011 года на Крещатике в знак протеста против ареста экс-премьер-министра Юлии Тимошенко тоже были поставлены палатки, простоявшие почти два года.

Летом 2012 г. начались многотысячные акции «мовного Майдана», протестующие против закона «Об основах государственной языковой политики», давшего русскому языку статус регионального в 13 областях. А в ноябре Объединенная оппозиция требовала отставки правительства на многотысячных митингах против фальсификации результатов парламентских выборов. В апреле 2013 г. в Киеве у памятника Тарасу Шевченко оппозиционные силы собрали толпу на акцию «Вставай, Украина!», тоже с требованиями отставки правительства.

Паламарчук Павел/ITAR-TASS

В июле–августе по всей Украине прокатились «акции народного неповиновения» в связи с событиями во Врадиевке Николаевской области, где сотрудники милиции изнасиловали женщину. «Врадиевский марш» прошел до Киева и освещался практически всеми крупными телеканалами страны.

После знаменитого поста Мустафы Найема 21 ноября про «зонтики и хорошее настроение» протест был мгновенно организован повсеместно. В тот же вечер на площади своих городов вышли жители Львова, Луцка, Днепропетровска, Ужгорода, Ивано-Франковска, Винницы. В ночь на 22-е и днем 22 ноября акции протеста начались еще в дюжине областных центров.

А первое столкновение манифестантов с милицией случилось в Киеве уже 24 ноября 2013 г. После митинга оппозиции «За европейскую Украину» представители западноукраинского ВО «Свобода» попытались прорваться к зданию Кабмина, напали на милицейское оцепление, бросая камни и взрывпакеты. Милиция в ответ применила слезоточивый газ.

26–27 ноября активисты четырех праворадикальных организаций и объединений футбольных болельщиков сформировали объединение «Правый сектор»*. Под этим брендом в дальнейшем объединялись все национал-радикальные силы, взявшие на себя силовые действия.

30 ноября на Михайловской площади «правосеки» уже организовали обучение всех желающих тактике уличного боя с правоохранителями. Началось формирование отрядов «самообороны Майдана». 1 декабря радикалы пошли на захват здания Киевской городской госадминистрации и Дома профсоюзов, стали нападать на милицию.

2 декабря 2013 г. были предприняты первые попытки силового захвата Ивано-Франковской и Волынской областных госадминистраций. 8 декабря на киевском бульваре Шевченко группа «активистов» демонстративно снесла и разбила памятник Ленину.

10 декабря сторонники «Евромайдана» оказали ожесточенное сопротивление правоохранителям, попытавшимся разблокировать по решению суда правительственные здания. Забаррикадировавшись в помещениях КГГА, они вступили в бой, вынудив милицию отойти.

11 декабря 2013 г. «майдановцы» возвели в центре Киева баррикады, а также заявили о возобновлении пикетирования правительственного квартала.

Таким образом, какими бы ни были мотивы у прекраснодушных людей, правая оппозиция изначально работала на захват власти.

2. Майдан стоял за европейский выбор

В конце ноября в центре Киева на самом деле стояли два Майдана — один политический, второй вышел «за Европу» и с первым соединяться не хотел.

Отказ от подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и возобновление диалога о сотрудничестве в рамках Таможенного союза считается основным мотивом протеста. Однако большинство тех, кто вышел на улицу в разных городах Украины, сделали это по своим соображениям. В первую очередь, в продолжение многолетней атаки националистической оппозиции на власть.

Петр Задорожный/РИА Новости

Также очень громко звучали лозунги социальной справедливости, активисты утверждали, что стоят не за ЕС и Бандеру, а за «лекарства для пенсионеров», все мировые СМИ обошли фото баннеров, растянутых на баррикадах в Киеве: «Поймите, нас достало!»

Термин «Евромайдан» был впервые употреблен в соцсетях 21 ноября 2013 года и сразу вошел в месседж-бокс для освещения акций протеста. Фактически в СМИ была установлена форма цензуры, где через ключевые медиа, освещавшие события в Киеве, в обиход вошел политический словарь.

Митингующих активистов нужно было назвать «мирные протестующие», событие в целом — «Евромайдан», после столкновений с «Беркутом» и внутренними войсками появились «герои», а затем и «Небесная сотня». Соответственно, противники были непременно «титушками», получающими за свою позицию деньги, «банда» — негативная характеристика власти, а защищали её невнятные «силовики». Слоганом Майдана стало бандеровское «Слава Украине! Героям слава!».

Уже 8 декабря 2013 г. появился термин «Революція Гідності», озвученный со сцены Майдана на «вече» главой ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком. Неформальным же лозунгом, объединившим протестующих, стало «главное — свалить Яныка, а там видно будет». А еще 27–28 ноября был объявлен сбор подписей под петициями к правительству США на сайте Белого дома: наложить личные санкции против Виктора Януковича и членов Кабинета министров и поддержать народ Украины «в мирном свержении нынешнего правительства».

3. Майдан — пространство свободы

От начала и до конца события в центре Киева, давшие старт всеобщей революции, были срежиссированы, а не являлись проявлением свободной воли людей. Давно известно и подробно описано, что «избиение детей», ставшее катализатором протеста, организовал бывший глава Администрации президента, затем народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин. Принадлежавший ему центральный телеканал «Интер» дежурил на площади и максимально подробно показал «зверское избиение».

Прямое участие Левочкина, в частности, подтвердил экс-глава киевской милиции Валерий Коряк, а в целом организация протестов, в чем сходятся многие, была идеей олигархов, желавших умерить аппетиты Януковича. Поэтому главные СМИ Украины, никак не освещавшие проблему с «европейским курсом», активно раздували народный гнев именно с 30 ноября, когда «Беркут» разогнал «студентов». Причем до сих пор непопулярно признавать, что в основном среди «студентов» были возрастные люди, приехавшие из других регионов, а собственно студентов было мало.

Андрей Стенин/РИА Новости

Основными информресурсами Майдана помимо 5-го канала олигарха Петра Порошенко стали интернет-издание «Украинская правда» и сетевой телеканал «Громадське ТВ», которые финансировались США. По удивительному совпадению, «Громадське» начало вещание 22 ноября 2013 г., средства на его содержание выделил в качестве гранта американский посол Джеффри Пайетт, свои доли внесли Фонд Сороса и посольство Нидерландов в Киеве. Еще одним рупором Майдана стал телеканал Эспрессо ТВ, начавший тестовое вещание 24 ноября 2013 года — сразу с митинга оппозиции.

Особенностью «революции достоинства» стало широкое применение социальных сетей, в первую очередь Facebook**, которые выполняли не только информационную, но и агитационную, мобилизационную и эмоциональную функции. 48% опрошенных решили принять участие в Майдане, увидев его по телевизору.

Между тем, управление стихией практически сразу взяла в руки как раз националистическая оппозиция, качавшая власть уже три года. Её вожди стояли на сцене, делали призывы, руководили «сотнями самообороны», отвечали за снабжение и водили за собой людей на силовые акции. Никакие «лекарства для пенсионеров» или ассоциация с ЕС их вообще не интересовали.

Например, главой всей самообороны и комендантом Майдана стал бандеровец Андрей Парубий, будущий спикер парламента, а с 27 февраля 2014 г. — секретарь СНБО. Именно он стал одним из инициаторов создания Национальной гвардии Украины, в состав которой и вошли отряды самообороны и «Правого сектора», направленные затем на подавление восставшего Донбасса. А «победу Майдана» в итоге приватизировал Петр Порошенко, ставший президентом.

4. Небесная сотня

Один из главных образов мифа о Майдане, которому теперь посвящены пафосные мемориалы, — «Небесная сотня», лучшие люди, отдавшие свою жизнь за Украину. Официально заявлялось, что всех этих людей убил преступный режим и его верные псы в милицейском камуфляже, 80% погибли от огнестрельных ранений.

«Мы называем их «великая сотня», «небесная сотня». Они настоящие национальные герои. Мы благодарны им за их героизм»,— заявил Петр Порошенко в 2014 году на заседании конгресса США. Тогда ему аплодировали стоя, а господа покойники стали частью государственной идеологии: 105 Героев Украины и два кавалера ордена Небесной сотни.

Андрей Стенин/РИА Новости

В 2019 году экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала из этого списка выборку людей, чьи смерти нельзя списать на загадочных снайперов: их больше четверти. 24 человека ушли из жизни как угодно, только не в результате перестрелок в центре Киева. Умственно отсталая женщина порезала палец и не вынесла укола лидокаина. Многие граждане умерли от сердечной недостаточности и болезней, а также совершили самоубийство. Кого-то убили в пьяной драке или при невыясненных обстоятельствах далеко от Майдана. Одного майдановца вообще переехал грузовиком другой майдановец.

Еще четверо погибли в других регионах страны и почему оказались включены в список «героев» — неизвестно. Восемь человек скончались от разного рода травм и сгорели в пожарах. Самый странный из них — Владимир Захаров, которого называют «пожилым программистом» в штабе Партии регионов. На самом деле он был сотрудником службы безопасности, отправленным снять жесткие диски с компьютеров. И задохнулся, когда помещение подожгли «активисты».

Самую большую группу «небесносотенцев» — 69 человек — составили погибшие от огнестрельных ранений. Только от самых разных, первая жертва Сергей Нигоян вообще застрелен картечью в спину. А в целом существует достаточно доказательств того, что убийство людей было одной из многих спланированных акций, запускавшихся в моменты, когда казалось: вот-вот — и все решится миром.

5. Майдан направил на путь развития

Результаты «Революции достоинства» сформулированы в официальном документе Украинского института национальной памяти, госоргана, отвечающего за базовую идеологию. Первым номером идет, конечно же, «демонтаж режима В. Януковича», а седьмым — цивилизационный разрыв с Россией. Кроме того, выделена отмена внеблокового статуса Украины и «начало реформ Вооруженных сил с целью противостоять российской вооруженной агрессии». Достаточно далеко от социальной справедливости, не так ли?

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Но именно это, как мы уже говорили, и являлось фактической целью государственного переворота, определившего судьбу страны и её народа.

В остальном перечень сияет яркими красками: демократизация общества, обеспечение свободной деятельности оппозиционных сил (ставших монопольной властью); развитие гражданского общества и волонтерского движения; утверждение необратимости европейского вектора развития Украины и, конечно, сладкий безвиз.

Страна запустила масштабные реформы во всех сферах, началось обновление политической элиты, борьба с коррупцией, обеспечение процесса евроинтеграции, деолигархизация, декоммунизация. Пошла постепенная интеграция в европейское политическое, правовое, экономическое пространство. В общем, Майдан — это пример успешности и устойчивости демократических трансформаций «для ряда стран, стремящихся к демократическому пути развития».

Только все это пустые слова. В сухом остатке «победа Майдана» принесла лишь войну, гибель десятков тысяч людей, разрушение экономики и в деле евроинтеграции Украина не продвинулась ни на шаг. «Масштабные реформы» доконали остатки того, что было создано в советский период, коррупция стала национальным образом жизни, а «гражданское общество» копирует атмосферу Берлина 1939-го.

А те, кто стоял на Майдане, давно уже стараются не упоминать об этом на людях.

* признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ

** принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена