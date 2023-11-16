Израильские банки ограничили россиян в правах распоряжаться своими акциями. Теперь брокерские счета обладателей российских паспортов обособлены в отдельный учет, а сделки по ним могут проводиться на суммы не более 100 тысяч евро. Фактически речь идет об ограничении права собственности, а по сути — своеобразном аресте иностранных акций, принадлежащих гражданам России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщают РБК и Forbes, основанием явилось требование одного из крупнейших европейских депозитариев, бельгийского Euroclear.

Это учреждение являлось своего рода «мостиком» между российскими покупателями иностранных акций и крупнейшими биржами — Лондонской и Нью-Йоркской. То есть огромная часть иностранных ценных бумаг, в которые вложились россияне, хранилась и учитывалась там.

По словам основателя инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марка Ойгмана, первые звонки клиентам его компании стали поступать из банков примерно 10 дней назад. Причем о предстоящих ограничениях сообщалось исключительно устно, без официальных и оформленных соответствующим образом уведомлений.

Информацию подтвердил и управляющий партнёр израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко. Израильские банки, как он сообщил, уведомили клиентов о возможности ограничить использование россиянами счетов ещё в июле, однако с того момента велись переговоры, как именно будет реализовано задуманное и кто именно попадёт под ограничения.

А по словам адвоката Александра Зернопольского, о предстоящих обособлениях счетов клиенты узнавали, самостоятельно обратившись в банк.

Альтернативных систем нет

Euroclear чинит препятствия инвесторам из России с марта 2022 года, действуя (или бездействуя) как по собственной инициативе, так и в рамках различных «санкционных пакетов» Евросоюза. И вот теперь его «длинные руки» дотянулись до Израиля.

Ранее профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган в интервью ИА Регнум отмечал, что депозитарий «взялся за россиян по-крупному и пытается достать их по всему миру». Эти действия эксперт обозначил как упорство, которое «носит немного маниакальный характер и, мягко говоря, утомляет», поскольку речь идёт о борьбе против людей, не подпадающих под санкции.

Финансовый аналитик Владимир Левченко отмечает, что в этом депозитарии зафиксированы права собственности на многие виды ценных бумаг, а их совокупная стоимость как минимум не меньше совокупной стоимости всей мировой недвижимости. «Что касается Европы, то львиная доля всех ценных бумаг и прав собственности хранятся в двух самых крупных депозитариях — Clearstream и Euroclear, — рассказывает эксперт. — Бумаги, которые принадлежат российским гражданам на Западе, зарегистрированы в них».

Через какую структуру, какого брокера или банк это покупалось и как учитывается — это уже следующий шаг учёта права собственности. Какие-то ценные бумаги учитываются через российские банки, наших брокеров, какие-то — через европейские, через ОАЭ, какие-то — через Израиль. И сейчас, по сути, ограничивается право собственности для российских граждан в Израиле — это просто следующий шаг в большой санкционной войне против всех людей, у которых есть российский паспорт, отмечает собеседник ИА Регнум.

Профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов указывает, что Euroclear — компания частная. Альтернатив в мире немного, и все эти структуры также являются частными. «Почему Euroclear и Clearstream критичны для инвестиций в Европе и ряде других стран? Других систем нет, — рассказывает эксперт. — Это явные недоработки международного права».

Хотя это и невыгодно компании с точки зрения делового интереса, но с подачи европейских властей в Euroclear решили, что российские держатели акций не должны быть представлены в Европе, констатирует Родионов. И сейчас компания постепенно распространяет эти меры в других странах за рамками Евросоюза. Это элементарная дискриминация по национальному признаку. «Я владею всем воздухом земли и русским дышать запрещаю», — иронизирует собеседник ИА Регнум.

Действия депозитария сигнализируют, что россиянам не следует держать акции в израильских банках, констатирует эксперт. Активы будут с большой долей вероятности изъяты. Так было с европейскими банками, теперь пришла очередь израильских. «Некоторые банки отказываются следовать этому решению, — рассказывает Родионов. — Израильские согласились».

Профессор Родионов не исключает, что негласные условия предоставления Израилю военной помощи со стороны Евросоюза для ведения боевых действий в секторе Газа могли включать присоединение к антироссийским санкциям. А они открывают возможности для дискриминации по национальному признаку, что давно считается абсолютно неприемлемым ни в смысле деловой этики, ни с точки зрения международного права.

Поспособствовало ли покладистости местных банков недовольство этой страны очевидной пропалестинской позицией России или это всего лишь досадное совпадение — история пока умалчивает. Однако тенденция, как говорится, налицо.

Масштаб проблемы

Сейчас у наших граждан в Израиле, попавших в эту ситуацию, уже нет возможности что-то исправить, указывает юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш: «Уже ничего перепродать невозможно, и любые сделки после письменного распоряжения от 13 ноября, во-первых, могут быть заблокированы, а во-вторых — признаны недействительными. Получается, российский паспорт даёт основание просто отобрать деньги, а пока — заблокировать. То есть право собственности на инвестиции полностью останавливается на неопределенный срок».

Впрочем, общая численность российских граждан, которые могут пострадать от банковского произвола в Израиле, вряд ли будет существенной, полагает профессор Родионов. Скорее всего, речь о сотнях инвесторов с заметными вложениями.

Аналитик Левченко сомневается, что можно найти в свободном доступе число российских граждан, которые могут пострадать от действий депозитариев в Израиле: «Это, конечно, банковская тайна, но я думаю, что цифра маленькая, потому что работать в Израиле очень сложно».

Те, кто делает бизнес в России, при этом владея израильским паспортом и делая бизнес в Израиле, с вероятностью 99% не будут хранить финансовые активы в Euroclear, покупая их через израильские структуры. Тех, кто на постоянной основе живёт в Израиле, но сохранил российские паспорта и попал под ограничения Euroclear, немного, полагает Левченко.

Вернутся ли инвестиции

Юрист Ярмуш соглашается, что ситуация вокруг израильских счетов ещё раз подчёркивает, насколько сейчас гражданам и организациям России опасно инвестировать свои средства в иностранные ценные бумаги в иностранных юрисдикциях.

«Закулисные разговоры про решение ограничить счета россиян в Израиле суммами в 100 тысяч евро велись ещё до 13 ноября, когда пришло официальное письменное уведомление, чтобы банки в Израиле определили, какие инвестиционные счета связаны с гражданами России», — отмечает эксперт.

Однако замораживание банками активов россиян, как указывает профессор Родионов, может простимулировать возвращение российских инвестиций на родину. Но не всех, поскольку существуют две категории инвесторов.

Первая — это большие неперсонифицированные деньги, давно находящиеся в доверительном управлении у фондов в других юрисдикциях. Эти деньги «гуляют» по всему миру, переходят туда, где удобнее.

Но есть и инвесторы, которым казалось, что они теперь могут жить в «режиме рантье», пользуясь доходом от ценных бумаг. «Это приятно — ощущать себя умным. Сумел заработать денег, следишь за рынком — что могло бы вырасти, что упасть. Что-то продаёшь через ту же систему Euroclear, если говорить о европейских акциях, а теперь ещё и об израильских», — поясняет эксперт. Таких инвесторов можно насчитать несколько десятков тысяч.

Текущее развитие ситуации было очевидным ещё в феврале 2022-го, настаивает Левченко. И история со счетами в Израиле — сугубо символическая, на российской экономике она никак не скажется. Но она, увы, бьёт по конкретным людям.

В самой России в итоге не останется практически ни одного финансового учреждения, которое не будет находиться под западными санкциями, убеждён эксперт.

«Каждый банк, каждая инвестиционная компания по очереди будут попадать под эти санкции, пора понимать это, — рассуждает Левченко. — И бессмысленно бегать из одной структуры в другую, тратя время и деньги. Однако большинство из инвесторов действует по принципу «мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». Если мы увидим в мире новые точки эскалации, а всё, судя по всему, идёт к этому, Западу потребуется как-то замораживать конфликт на Украине. И делать это можно только через давление на ту часть российской элиты, которая восприимчива к воровству денег за рубежом. Которая до сих пор держит большинство своих средств за пределами России».

При этом есть перспективы восстановить справедливость через суд, убеждена юрист Мария Ярмуш. Теоретически каждую конкретную блокировку инвестиций можно будет обжаловать, указав, что это избыточные меры, не имеющие отношения к санкциям. Предстоит не договариваться с банком, а действовать именно через суд. Но это длительный процесс, на который может уйти несколько лет и в итоге всё равно обернётся конфискацией.

Поэтому действия в иностранных юрисдикциях стали приносить российскому инвестору неприемлемые проблемы, делает вывод эксперт. Как дальше будут себя вести россияне, предсказать пока невозможно, но уже понятно, что пришла пора возвращать свои активы. «Это надёжная защита от «санкционных» изъятий, от того, что по одной только гражданской принадлежности вы попадете в «чёрные» списки и собственность будет как минимум заморожена», — резюмирует эксперт.