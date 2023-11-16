Москва, 16 ноября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Тем гражданам России, у которых есть ценные бумаги в израильских банках, пора тщательно изучить свой портфель и подумать о том, чтобы переинвестироваться в другие, менее рисковые, активы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее появилась информация, что ряд израильских банков начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян в связи с соответствующими требованиями бельгийского депозитария Euroclear.

Как полагает Перепелица, эти ограничения могут быть связаны и с жёсткими санкциями против России, и с неопределённостью в финансовой обстановке, вызванной израильско-палестинским конфликтом.

«Так или иначе, это взаимосвязанные события, и влияние обоих факторов значительное. Таким образом коллективный Запад отвечает России на провал контрнаступления на Украине и проведение Россией суверенной политики, — сказал Перепелица. — А израильские банки выполняют предписания бельгийского депозитария Euroclear, так как хотят минимизировать риски, связанные с возможным введением вторичных санкций».

По его словам, россиянам, владеющими ценными бумагами в израильских банках, рекомендуется тщательно оценить свой портфель, проконсультироваться с финансовыми экспертами и рассмотреть возможные альтернативы инвестирования или диверсификации активов для снижения возможных финансовых рисков.

Перепелица полагает, что наименьшие риски для россиян сейчас в инвестиционных инструментах внутри России.

В свою очередь, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили напомнила, что в 2022 году европейский депозитарий Euroclear ввёл ограничения на активы российских граждан, находящиеся в финансовых организациях ЕС. Суть ограничений сводится к тому, что лица, не имеющие гражданства или ВНЖ в стране — члене ЕС, не могут получать на свои счета более 100 000 евро в год. В 2023 году Euroclear начал требовать применения указанных ограничений от своих контрагентов. В частности, Казахстан и ОАЭ летом 2023 года также ввели указанные ограничения.

Ещё более категорично оценил действия депозитария профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

«Euroclear взялся за россиян по-крупному и пытается достать их по всему миру, где бы они ни были, — констатировал он. — Такое упорство, как мне кажется, уже носит немного маниакальный характер и мягко говоря утомляет. Потому что они начинают бороться с людьми совершенно не санкционными».

Однако он полагает, что едва ли действия израильских кредитных организаций как-то связаны с тем, что происходит в контексте палестино-израильского конфликта и того, какую позицию в связи с этим занимает Россия.

«Это стопроцентно инициатива не израильских банков, которые сами находятся в полном шоке от происходящего. Это именно исключительно позиция и инициатива Euroclear», — заявил он.

При этом Коган посетовал на то, что израильские банки очень не клиентоориентированные, и он не может советовать работать с такими нетехнологичными и непрофессиональными кредитными организациями. И если россиянин пострадал от подобных действий, то можно обратиться в суд, однако разбирательства такого рода могут затянуться на годы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам основателя международной финансовой компании SmartGet Ltd Марка Ойгмана, израильские банки начали сегрегацию счетов с ценными бумагами российских инвесторов, причём даже в тех случаях, если у них есть израильский паспорт. Как заявил Ойгман, «на этой неделе пошли повальные блокировки».

Весной 2023 года инвестиционные счета граждан России начал блокировать крупнейший в ОАЭ банк Emirates NBD. Как оказалось, эта кредитная организация пользуется услугами депозитария Euroclear, а значит, обязана исполнять их требования.

Тогда же появилась информация, что швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Как оказалось, некоторые клиенты банков уже лишились из-за этого доступа к счетам.