Евросоюз намерен обязать власти Дании досматривать нефтяные танкеры из России, пытающиеся пройти через её территориальные воды, и, возможно, препятствовать их дальнейшему движению, сообщает британское издание Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум

В материале, в частности, отмечается: «Чиновники говорят, что требование надлежащей страховки от уважаемых фирм оправдано, учитывая, что многие поставки российской нефти осуществляются на так называемых «теневых флотах» из старых судов, которые имеют более высокий риск поломки [судна] или разлива [нефти], что может привести к крупной экологической катастрофе».

В свою очередь, как напоминает издание, конвенция ООН по морскому праву, регулирующая морское судоходство, включает положения, которые позволяют государствам возбудить судебное разбирательство. Можно даже задержать судно при наличии «явных объективных доказательств» того, что оно может нанести серьезный ущерб.

Несмотря на наличие пока всего лишь газетной статьи, российские власти серьезно отнеслись к озвученным намерениям.

Информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разумеется, он отметил, что преждевременно делать выводы на основании газетной публикации без официального подтверждения. Однако, «с другой стороны, следует заранее всех предупредить о соблюдении всех правил международного судоходства», подчеркнул он.

Уточнение, которое озвучил официальный представитель Владимира Путина, не случайно. Ведь речь может идти о перекрытии чрезвычайно важного для России морского пути, соединяющего воды Балтики с Северным морем, то есть с просторами Атлантического океана.

Кроме того, не случайно и особое отношение к угрозам, поступающим от датчан.

Власти именно этой страны почти на год затянули выдачу разрешений на прокладку в своей акватории труб газопровода «Северный поток — 2». В итоге проект не был запущен до 2022 года, когда произошло резкое обострение отношений между Россией и Западом, началась спецоперация на Украине, а сам трубопровод был взорван и выведен из строя. Причём теракт произошёл как раз в исключительной экономической зоне Дании, юго-восточнее острова Борнхольм.

Именно из этой страны в августе поступали угрозы российскому морскому сообщению на Балтике. А в октябре в балтийских водах был повреждён газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию. В ходе разбирательств, которым были придан нарочитый антироссийский оттенок, звучали, в частности, открытые обещания закрыть Балтийское море для судов России силами НАТО.

Найти замену Балтике сложно

Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков замечает, что информация о вероятных остановках и досмотрах танкеров с российской нефтью властями Дании нуждается в официальном подтверждении.

Но и без наличия такового к ней следует отнестись со всей серьёзностью. Эксперт отмечает: учитывая негативный опыт, который накопился у России в связи с прежними действиями датских властей, версия о возможных недружественных шагах в отношении российского экспорта нефти выглядит вполне реалистично.

Юшков напоминает: «потолок» цены на нефть из России — это запрет перевозить её морским транспортом и страховать такие перевозки, если цена при погрузке нефти на танкер выше 60 долларов за баррель. И коллективный Запад вполне может попытаться использовать Данию, чтобы заставить Россию соблюдать это ограничение хотя бы в отношении тех объёмов нефти, которые экспортируются через Балтийское море.

Собеседник ИА Регнум отмечает, что Россия игнорирует «потолок», считая его незаконным с точки зрения международного права. Действует указ президента, запрещающий продавать нефть в рамках неких предельных цен, кроме отдельных случаев, касающихся ряда соглашений с дружественными странами.

Для решения возникшей проблемы транспортировки нефти Россия собрала танкеры, условно называемые «сумеречным» или «теневым» флотом. Его страхование осуществляют незападные компании, разъясняет Юшков. Если через власти Дании Запад станет вынуждать Россию снова страховать перевозки нефти у западных компаний, те, в свою очередь, будут требовать, чтобы цены на перевозимое сырьё соответствовали «санкционным».

Вопрос о том, насколько «правильная» у России страховка, на самом деле не стоит: она сможет компенсировать любые неприятности. «Например, покрыть все работы по ликвидации возможного разлива нефти, если танкер сломается или ещё что-то произойдёт, — говорит ведущий аналитик ФНЭБ. — Страхование осуществляется, в том числе, под госгарантии, и денег хватит на ликвидацию любой катастрофы».

А перекинуть соответствующие объёмы нефти на другие маршруты России крайне сложно, предупреждает Юшков. К балтийскому берегу, в Приморск и в Усть-Лугу подведены нефтепроводы Балтийской трубопроводной системы, а это несколько десятков миллионов тонн ежегодно. Также до Приморска протянут нефтепродуктопровод проекта «Север», по нему транспортируются большие объёмы дизельного топлива, а потолок цены также игнорируется. Помимо этого в Приморск и Усть-Лугу ведут железные дороги, по которым тоже поставляются нефтепродукты.

Исключить провокации, подобные той, которая может приобрести реальные очертания в Балтийском море, могли бы нефтепроводы, протянутые в район Мурманска для перевозок по Северному морскому пути, который Россия полностью контролирует. Но такой вариант решения проблемы требует времени, констатирует эксперт.

Проверка российской реакции

Если власти Дании — одной из стран НАТО — всё же пойдут на озвученные британской FT антироссийские шаги, то Россия будет закономерно игнорировать предъявляемые требования и настаивать на исполнении фундаментальных норм международного права. Ведь через датские проливы, согласно Копенгагенской конвенции 1857 года, могут проходить любые коммерческие суда, никто не имеет права препятствовать этому.

«Предположим, что они будут захватывать суда, — рассуждает эксперт. — Получается, у России будет полное право охранять их военными кораблями. А это уже чревато прямым военным столкновением».

Но даже исключая силовой сценарий, риски для западных стран в этой истории тоже очень высоки, указывает Юшков. «Думаю, эта публикация вышла для того, чтобы «прощупать почву» — что будет, если Россия вообще откажется экспортировать объёмы, которые шли через Балтику, — рассуждает эксперт. — Сократит добычу? Это опять дефицит на мировом рынке, рост цен до 150 долларов за баррель, и, соответственно, эти же европейские страны и США пострадают».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов соглашается, что сама система «потолков» — ценовых ограничений для нефти из России — вводилась для решения главной задачи — не допустить дефицита «чёрного золота». И уж точно ни Европа, ни США не заинтересованы, чтобы российская нефть ушла с рынка. Расчёт строился на том, что дефицита не будет, потому что на смену объёмам из России придёт нефть из Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран, которые захотят занять освободившуюся рыночную долю.

«Но ближневосточные страны сказали, что технически они заместить Россию не могут, — отмечает эксперт. — И как только Европа препятствует транспортировке российской нефти, возникает дефицит, а это нехорошо, и без того нефть стоит дорого. Просто остановить поток российской нефти они не имеют возможности, потому что нет избытка нефти на мировом рынке. Вы арестовывать будете это судно? А что будет с ценами? То есть они действительно пытаются сохранить контроль над движением российской нефти».

Собеседники ИА Регнум сходятся во мнении, что публикация о вероятных остановках российских танкеров в водах Дании — это информационное «прощупывание», главная цель которого — проверить реакцию России и мирового рынка нефти. Однако обострение в случае, если российская сторона сохранит свою твёрдую позицию на этом крайне важном для неё рынке, и для Европы, и для США станет слишком большим риском.

Заметим: состоявшееся формальное вступление в НАТО Финляндии и ожидаемое присоединение Швеции существенно усиливают позиции этого откровенно недружественного по отношению к России военного блока в водах Балтики и прилегающих к ней районах. Такой резкий сдвиг военно-политического баланса в регионе требует от России готовности защищать свои законные экономические интересы в Балтийском море силовыми методами. Насколько такая готовность окажется актуальной с точки зрения развития событий — другой вопрос.