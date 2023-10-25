Москва, 25 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Хотя газопровод Balticconnector чисто теоретически и можно было повредить якорем, эта версия вызывает очень много неудобных вопросов, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА Регнум.

IMAGO/ Eero Vabamаgi/Global Look Press

Ранее представитель криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи заявил о том, что на месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией обнаружили предмет, похожий на огромный якорь. Кроме того, финские журналисты опубликовали фото гонконгского корабля Newnew Polar Bear (который проходил в том районе в день аварии), на котором видно, что у судна отсутствует левый якорь. Версия о причастности России к инциденту, по словам следователей, не рассматривается как основная.

Фролов согласился с тем, что чисто теоретически повредить газопровод якорем можно. Хотя такого рода объекты, как трубопроводы, указываются на картах, а значит, судно должно иметь представление, какие инфраструктурные объекты расположены на морском дне, как раз таки чтобы избежать таких происшествий.

«В такой ситуации возникает масса вопросов — например, зачем этому кораблю понадобилось бросать там якорь, — поинтересовался Фролов. — Как нам описывают ситуацию? Шло судно, приписанное к порту Гонконга, бросило якорь, повредило газопровод, якорь оторвало, команда корабля испугалась и спешно удалилась? И новый якорь этому судну был не нужен? А ведь после таких инцидентов неизбежно возникает бумажная волокита — надо ведь обосновать, куда делся якорь, получить финансирование для проведения ремонтных работ».

Кроме того, энергетик признался, что его смущает вопрос, почему этот предмет, «похожий на якорь», не могли обнаружить чуть раньше. Иными словами, в чём была проблема ознакомиться с ситуацией на дне, с характером повреждений сразу после инцидента? Однако тогда якорь почему-то никто не заметил.

Он напомнил ещё и о том, что речь идёт о регионе, где в прошлые неспокойные времена часто затапливались суда, а значит, терялись якоря.

«Нам ведь не сказали, что это якорь, находящийся в хорошем состоянии, и что именно этот якорь повредил газопровод. Иными словами, можно ли сказать, что этот якорь попал туда в течение последнего месяца? Или это якорь, который давно лежит на дне? Тогда следующий вопрос — почему его не убрали, когда шло строительство трубопровода?» — поинтересовался Фролов.

По его мнению, куда более убедительной выглядит версия о том, что авария произошла из-за ошибок, допущенных при строительстве трубопровода, тем более что инцидент случился как раз после того, как по газопроводу стали прокачивать плановые объёмы газа. В такой ситуации версия о якоре выглядит очень удобной для тех, кто отвечал за исправную работу этой магистрали.

Отдельного внимания заслуживает признание финских следователей, что версия о причастности России к повреждению газопровода не рассматривается. Фролов пояснил, что это либо означает, что люди, проводящие расследование, достаточно честны и понимают, что на причастность России не указывает ничего, либо что версия о причастности России принесёт рынку газа ЕС больше вреда, чем пользы.

Версия о причастности РФ будет означать, что сейчас, перед отопительным сезоном, в любой момент с газопроводами может произойти всё, что угодно. Стало быть, цены на этот вид топлива, и без того шедшие вверх, получат для этого ещё один импульс.

«Рост неопределённости обернётся тем, что в период отопительного сезона не будет ни малейших шансов на то, что цены нормализуются. Может быть, кто-то, приняв всё это во внимание, решил не муссировать тему о причастности России к повреждению газопровода», — подытожил Фролов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным финского следствия, размеры предполагаемого якоря составляют 2,5×2×1 метр. Кроме того, при расследовании повреждения газопровода полиция концентрируется на китайском судне.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о том, что между аварией на газопроводе Balticconnector и повреждением коммуникационного кабеля в Балтийском море между Эстонией и Швецией есть связь. Данный кабель, по словам министра, был повреждён в результате внешнего воздействия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector.

По мнению финских полицейских, к повреждению газопровода может быть причастно судно из Гонконга, нахождение которого в водах Финского залива соответствует времени и месту повреждения трубы Balticconnector.