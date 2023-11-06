Москва, 7 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. В ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), говорится на сайте МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

«В 00:00 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 году, окончательно ушёл для нас в историю», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, силу для России утратили ещё два два юридически обязывающих соглашения, связанные с ДОВСЕ. Во-первых, это Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, во-вторых, это фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Первое соглашение заключалось с целью определения уровней обычных вооружений для каждого из участников Варшавского Договора, а второе — для временного решения проблемы фланговых ограничений, возникшей после существования СССР.

В МИД подчеркнули, что приостановкой действия ДОВСЕ Россия оставила возможность для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе, но оппоненты этим не воспользовались, отдав предпочтение блоковой антироссийской основе.

В ведомстве заявили, что Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте, а полученный опыт будет учтён в дальнейшем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Россия уведомила все государства-участники о выходе из ДОВСЕ. У оппонентов не должно быть иллюзий, что Россия может вернуться в ДОВСЕ, договор стал пережитком прошлого, отметили в МИД.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 179-ФЗ о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Документ изначально подписали 16 стран, которые тогда входили в НАТО, а также шесть участников ещё действовавшей на тот момент Организации Варшавского договора, в том числе Советский Союз. Ни в одной из стран НАТО этот договор не ратифицировали.