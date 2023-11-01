Парламент Черногории утвердил новый состав правительства страны: после многомесячных дебатов депутаты Скупщины всё же определились со своими предпочтениями, сообщает ТАСС, 46 голосов «за» при 19 против — и 44-е правительство небольшой, но стратегически важной балканской страны приходит к власти.

Иван Шилов ИА Регнум Алекса Бечич, Драган Крапович и Милойко Спаич

Нынешняя оппозиция, а это в первую очередь сторонники многолетнего и одиозного правителя страны, экс-президента Мило Джукановича, поспешила обвинить новый кабинет в том, что он будет «антиевропейским и пророссийским».

Такая «негативная» характеристика выглядит обнадёживающей и обещает возвращение Черногории от жесткой ориентации на НАТО и Евросоюз к традиционному сотрудничеству с Белградом и Москвой. Но при ближайшем рассмотрении всё выглядит несколько сложнее и начать следует с персонального состава кабинета.

В кресле премьера будет 36-летний экс-министр финансов и социального обеспечения и бывший банкир Goldman Sachs Милойко Спаич, известный под почти официальным прозвищем Микки. Он возглавляет движение с говорящим названием «Европа сейчас». Но дело не только в названии.

«Нашими четырьмя основными внешнеполитическими приоритетами являются полноправное членство (…) в ЕС, активное, надежное членство в НАТО, укрепление хороших отношений с соседями и усиление роли страны в многосторонних организациях», — цитирует Reuters выступление Спаича перед Скупщиной.

«Европа сейчас» поддерживает избранного этой весной президента Якова Милатовича — выпускника Оксфорда и также бывшего банковского работника (в данном случае — экс-сотрудника Deutsche Bank).

Вопросы внутренней безопасности и внешней политики (в том числе отношений с Брюсселем) в ранге вице-премьера будет курировать еще один молодой управленец — экс-спикер парламента, 36-летний Алекса Бечич. В прошлом он был членом Социалистической народной партии — части экс-коммунистов, рассорившихся в своё время с Джукановичем. Сейчас народные социалисты считаются партией просербской и «НАТО-скептической», но при этом поддерживают вступление Черногории в Евросоюз.

Что же касается нового куратора внешней политики Бечича, то сейчас он принадлежит уже не к социалистам, а к ещё более умеренной центристской партии «Демократическая Черногория».

Вынужденный альянс

Выборы, по итогам которых появилось «пророссийское и антиевропейское» правительство, состоялись ещё 11 июня.

Победу — но весьма относительную — на них одержала партия президента Милатовича и Микки Спаича «Европа сейчас». Они получили 24 из 81 места в Скупщине. Всего на три места (21 мандат) от них отстали оппоненты из блока «Вместе» с его ядром — Демократической партией социалистов (ДПС, ещё один осколок бывшей компартии, который проще называть партией Мило Джукановича).

На третьем месте коалиция просербских партий «Демократический фронт» во главе с бывшим офицером югославской армии и участником войны в Косово Андрией Мандичем. И с ними-то «проевропейцам» Милатовича и Микки пришлось договариваться о создании коалиционного кабинета.

В частности, в команду вошли упомянутые выше народные социалисты во главе с Владимиром Йоковичем, известным своей симпатией к Сербской православной церкви (Джуканович, напомним, пытался сделать то, что удалось Петру Порошенко — создать «национальную церковь» в пику «бывшей имперской»).

Быстро достичь договоренности не удалось, потому что западные посольства сделали все возможное, чтобы избежать участия в новом правительстве Андрии Мандича и его людей, пояснил ИА Регнум директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Но без пробелградских политиков физически было невозможно сформировать новое правительство — коалиция не складывалась, отмечает эксперт.

В итоге Мандич согласился проголосовать за кабинет Микки Спаича в обмен на должность спикера парламента и получение четырех министерских постов после перестановок в правительстве, предварительно запланированных на следующий год. Решение Спаича взять партии «Демфронта» в состав нового черногорского правительства немедленно вызвало бурные протесты со стороны его политических оппонентов.

«По указке Путина»

Представители ДПС, их союзники — прозападные социал-демократы, Партия бошняков (боснийских мусульман) Черногории, Демократический союз албанцев и прозападное Гражданское движение (ГП) голосование бойкотировали. Сразу после достижения договоренности и избрания Мандича спикером Скупщины и прозвучало обвинение в том, что в Черногории появится пророссийское правительство.

«Цель новой власти состоит в том, чтобы Черногория не была членом ни ЕС, ни НАТО», — заявил нынешний руководитель партии Джукановича — Даниэль Живкович. «Новую власть» фактически обвинили в предательстве курса многолетнего главы страны — бывшего коммунистического функционера, который, собственно, и разорвал союз Черногории с Сербией (окончательно похоронив Югославию), выдерживал строго евроатлантический курс, привёл страну в НАТО и добился кандидатства в Евросоюз.

Бывший премьер, сторонник проевропейского пути Дритан Абазович предрек проблемы с коррупцией в период премьерства Спаича. Абазович пояснил, что новый глава правительства «задолжает миллиард евро, из которых 10 млн оставит себе».

После избрания на пост председателя Скупщины Андрии Мандича сторонники ДПС собрались на массовый митинг протеста, сожгли плакаты с его портретами, скандировали антисербские лозунги.

Представительница Либеральной партии Елена Маркович и вовсе назвала назначение Мандича попыткой превратить Черногорию в сербское государство по указке президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина.

Но на деле договоренность просербских политиков с Микки включает и подписание соглашения о принципах деятельности нового правительства. Согласно ему, «Демфронт» поддержит обязательства Черногории в рамках НАТО, сохранение антироссийских санкций и признание независимости Косово.

«Вряд ли стоит ожидать от нового правительства, что оно выйдет из НАТО или как-то радикально изменит курс Черногории», — комментирует Олег Бондаренко.

Последняя миля

Однако, по мнению балканиста, новые лица черногорской политики все же откажутся от радикального антирусского курса, уменьшив накал страстей, бывший при Джукановиче.

«Очевидно, Черногория выпадет из числа пионеров антироссийской политики Запада, в которое она совершенно случайно попала без какого-либо желания абсолютного большинства населения, встав в один ряд со странами Балтии в приоритетном порядке принятия всяких антироссийских санкций. Конечно, с новым правительством, президентом, премьером, председателем парламента такого не будет», — полагает Бондаренко.

При этом, скорее всего, страна сохранит базовую ориентацию на брюссельские офисы НАТО и ЕС — о чем, собственно, и говорил новоиспеченный премьер Спаич.

Намерение страны вступить в ЕС на днях подтвердил и президент страны Милатович. В ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Подгорице он отметил, что перспектива полноправного членства Черногории в ЕС до 2030 года вполне реальна.

Впрочем, Брюссель, несмотря на заявления политиков о будущем расширении ЕС за счёт Западных Балкан, не дает Черногории четких обещаний, но требует проводить нужные союзу реформы, чтобы «Подгорица прошла последнюю милю».

Балканская страна продолжает оставаться заложником хрупких политических компромиссов и инструментом в руках иностранных политиков. Как отмечают эксперты, хрупким выглядит и компромисс, благодаря которому в стране наконец-то было сформировано правительство.

Прочность коалиции

Насколько долго продержится столь пёстрый кабинет, в который вошли и правоцентристские проевропейские демократы, и пять партий албанского меньшинства, и пробелградские народные социалисты?

«Сглаживая границы наших разногласий, мы работаем на благо всех нас», — сказал Мандич после избрания на пост. Однако такое «сглаживание» явно идет вразрез с программой «Демократического фронта».

«Если уж они так легко растоптали собственные документы, тогда нет особых сомнений, что проигнорируют и Соглашение о формировании правительства, а заодно и законы Черногории», — заявил изданию «Коммерсантъ» черногорский политолог Драгутин Папович.

Или «Демфронт» будет соблюдать условия — и тогда может потерять доверие избирателей, или правящая коалиция развалится. Изменить же ситуацию в свою пользу просербским политикам будет нелегко. Наследие сербофоба и русофоба Джукановича и сегодня очень хорошо ощущается в черногорской политике.

«Джуканович остается сильным игроком и останется, я думаю, еще на долгое время, потому что все-таки это он сформировал нынешнюю политическую Черногорию такой, какая она есть, и, очевидно, он будет продолжать на нее влиять», — говорит Бондаренко.

Разрешить текущие политические разногласия новому правительству будет непросто, сказал ИА Регнум политолог Дмитрий Бавырин.

«Новое правительство должно увязать абсолютно западный курс, то есть ориентацию на ЕС, на НАТО, на Соединенные Штаты, и в то же время решить проблему внутригражданского противостояния, внутригражданского разобщения, — говорит эксперт. — Можно ли эти две задачи решить одновременно, продолжить внешнеполитический курс предыдущих властей, но вернуть гражданское спокойствие и гражданское взаимопонимание? Ну, как говорится, «будем посмотреть».

Единственное, о чём можно говорить с большей степенью уверенности: с приездом туристов из России и проживанием наших граждан на более-менее постоянной основе сейчас проблем нет.

«Безвизовый режим для граждан России сохранен, условия пребывания плюс-минус сохранены. Так что, в общем и целом не было никаких гонений на россиян в Черногории. Если и были какие-то частные случаи попыток отъема собственности, ну, это как-то очень быстро и легко прошло», — заметил Бондаренко.