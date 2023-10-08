Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон на данный момент не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран. «Мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней», — сказал Блинкен в интервью изданию CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом Блинкен добавил, что группировка ХАМАС, совершившая в субботу самую крупную атаку на Израиль за многие годы, не набрала бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы. «Между Ираном и ХАМАС существуют давние отношения. Фактически ХАМАС не существовал бы в том виде, в котором он есть, без поддержки, которую он получал от Ирана на протяжении многих лет», — заявил он.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несет и Иран: «За этим стоят другие силы. Например, Иран, который финансирует такие террористические организации. Им всегда жаль, что у нас улучшаются отношения с различными арабскими странами».

При этом депутаты иранского парламента 7 октября выразили свою поддержку военной операции движения ХАМАС против Израиля, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim. «Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции палестинских моджахедов», — говорится в сообщении.

Степень вовлеченности Ирана в действия ХАМАС не случайно сильно волнует Тель-Авив, западные страны и арабские государства на фоне обострения военного конфликта в Израиле. Израиль давно обвиняет Иран в угрозах собственной безопасности, считает его своим противником и неоднократно угрожал Тегерану, в том числе военным ударом.

Иран же, в свою очередь, называющий Израиль «малым сатаной», тоже не скрывает своего враждебного отношения к Тель-Авиву, активно нагнетая антиизраильскую риторику и поддерживая атакующие Израиль военные группировки вроде «Хезболлы» — военизированного прокси-подразделения Ирана и союзника ХАМАС.

«Неподтвержденные данные»

Да, с одной стороны, движение ХАМАС не раз сообщало, что Иран оказывает ему заметную поддержку. Еще в 2012 году член политбюро ХАМАС Иззат аль-Решек говорил, что Тегеран является основным спонсором правительства группировки в секторе Газа. В 2021 году британское издание The Telegraph подтверждало эту информацию, рассказывая о многомиллионных иранских траншах и приводя цитату представителя движения в Ливане, что «Иран — единственная страна, которая поддерживает сопротивление деньгами и оружием».

В том же году глава политбюро ХАМАС Исмаил Хани признал факт получения финансовой и военно-технической помощи от Ирана. «Наши отношения с Ираном являются стратегическими и составляют очень важную опору проекта сопротивления, — сказал он. — Не секрет, что Иран оказывает политическую, материальную, военную и техническую поддержку сопротивлению в Палестине».

Не раз происходили случаи, когда израильские военные перехватывали идущие в сектор Газа суда с оружием, предназначенным местным группировкам. Так, в 2014 году в Красном море был задержан контейнеровоз, на борту которого было обнаружено 40 ракет типа М-302, минометные снаряды и патроны. Тогда эксперты ООН подтвердили иранское происхождение груза.

Более того, ранее агентство CBS NEWS сообщало со ссылкой на слова секретаря Совета политической целесообразности Ирана Мохсена Резаи, что ХАМАС способен обстреливать ракетами Израиль, потому что Тегеран предоставил группировке необходимые технологии. По его словам, это сделано для того, чтобы палестинцы могли создавать оружие в условиях блокады и защищаться.

Тегеран тогда опровергал обвинения в поставках оружия палестинской группировке, не признает он это открыто и сегодня. Скорее всего, иранская поддержка сводится к политическим и дипломатическим методам, но не исключено, что неофициально Тегеран может предоставлять и военную помощь палестинской группировке, говорит для ИА Регнум старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Что касается конкретной поддержки, то это поддержка прежде всего политическая и, так скажем, морально-политическая и дипломатическая, — отмечает Долгов. — Но есть поддержка, по разным данным, не подтвержденным официально, и в плане предоставления каких-то вооружений и, возможно, военные советники участвуют. Это неподтвержденные данные».

«Турция и Катар ревнуют»

Нужно отметить, что преувеличивать влияние Ирана на ХАМАС все же не стоит. Конечно, с одной стороны, Иран готов сотрудничать с разными силами, если те выступают против Израиля. С другой же, религиозно-политические противоречия преодолеть не так легко. ХАМАС относится к суннитской ветви ислама, а Иран — страна шиитская. Различия в вероисповедании между суннитами и шиитами, а также сложные отношения между арабами и персами ограничивают влияние Ирана.

ХАМАС и Иран, кстати, уже испытывали трудности в отношениях, в частности, после начала гражданской войны в Сирии, когда Иран поддержал правительство Башара Асада, а ХАМАС встал на сторону боевиков. «Помощь (Ирана. — Прим. ред.) остановлена — и военная помощь ХАМАС, и гражданская помощь населению Газы. У движения из-за этого появились трудности», — жаловался тогда на прекращение финансирования со стороны Тегерана заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.

Кроме того, немалое влияние, финансовое и идеологическое, на ХАМАС оказывают Турция и Катар. Их отношения с Тегераном в плане влияния на палестинскую группировку тоже сложно назвать безоблачными, поясняет для ИА Регнум политолог Саид Гафуров. «ХАМАС гораздо ближе идеологически к Катару и Турции, — говорит эксперт. — Эти страны ревнуют и, в общем-то, стараются иранцев особо сильно к ХАМАС не подпускать».

Анкара и Доха покровительствуют движению, оказывая ему значительную финансовую помощь, отмечают исследователи. Едва ли они добровольно полностью отдадут Ирану столь недешевый и важный инструмент влияния на расклад сил в ближневосточном регионе.

«Иран не торопится»

Поддержка ХАМАС со стороны Тегерана сегодня носит скорее медийный и идеологический характер, и Иран не торопится сильнее вмешиваться в происходящее, говорят эксперты. Это происходит как из-за угрозы новых санкций со стороны Запада, так и из нежелания провоцировать усиление конфликта (а эскалация помощи ХАМАС не останется без внимания), чреватого непредсказуемыми последствиями и для Тегерана.

«Тегеран будет проявлять большую активность в сфере идеологической, показывать злокозненность политики Израиля, поддержки, которую Израиль получает в данный момент и от США, и от европейских стран тоже. Вот вокруг этого все будет. Какие-то более жесткие методы воздействия на ситуацию пока не просматриваются», — отмечает в разговоре с ИА Регнум профессор Департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, советник заместителя председателя Совета Федерации Андрей Бакланов.

Эксперт отмечает, что Тегеран понимает серьезность и неминуемость результатов своего возможного вмешательства в текущий конфликт. «Иран не заинтересован в усугублении санкционного давления, санкционного режима. За происходящим на этом клочке земли (в секторе Газа. — Прим. ред.), конечно, все наблюдают, и при элементах какого-то снабжения, логистического или какого-то другого, в сторону Ирана будут серьезные претензии, — говорит Бакланов. — Ирану это не с руки, это будет для него иметь серьезные последствия».

С другой стороны, отмечает Борис Долгов, многое будет зависеть от развития текущего обострения конфликта в секторе Газа. По его мнению, при текущем сценарии развития событий Тегеран намерен продолжать свою обычную политику, а его помощь будет преимущественно дипломатической, политической и гуманитарной. «Но, возможно, если действия Израиля против ХАМАС будут развиваться более жестко, конфликт приобретет более жесткий характер, возможна и поддержка, так скажем, направлением вооружений, направлением советников. Но вряд ли Иран или какие-то арабские страны напрямую вмешаются военным путем», — резюмирует эксперт.