Критика в адрес чествовавшего эсэсовского ветерана канадского премьера Джастина Трюдо, крушение самолета Евгения Пригожина и призыв включить Индию, Бразилию и ЮАР в Совбез ООН — эти заявления президента России Владимира Путина в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» вызвали живой интерес у ведущих западных СМИ. Однако основное внимание они заострили на фрагментах, в которых глава российского государства затронул тему укрепления ядерного щита страны в условиях обострения исходящей угрозы.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, Associated Press (AP) одним из первых вечером 5 октября встревожилось, что «Россия испытала ядерную ракету и может отказаться от запрета на ядерные испытания». Информационное агентство заострило внимание на словах российского лидера о том, что Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной установкой, и на его предупреждении, что парламент страны может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

AP обратило внимание, что это заявление Путина на «Валдае» стало первым сообщением об успешном испытании «Буревестника», о котором «мало что известно», и указало на существующий якобы мощный скепсис «многих наблюдателей», которые считают такое оружие «трудным в обращении» и опасным «для окружающей среды». При этом агентство процитировало слова президента: «Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало российской государственности и существованию российского государства… Никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придёт в голову применить ядерное оружие в отношении России».

Reuters также обеспокоилось, что «Россия движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний». Пересказав суть заявлений главы государства, агентство посетовало на скорость, с которой его слова обрели реальные очертания. «Всего через несколько часов после слов Путина главный российский законодатель Вячеслав Володин заявил, что руководство законодательного собрания быстро рассмотрит необходимость отзыва Россией ратификации договора», — сообщило агентство. Также было приведено высказывание спикера Госдумы: «Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну».

Reuters вспомнило историю ядерного противостояния СССР и США, сославшись на статистику ООН, согласно которой «за пять десятилетий с 1945 года по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года было проведено более 2000 ядерных испытаний, из них 1032 — Соединенными Штатами и 715 — Советским Союзом», и уточнило, что последний такой акт в Штатах был осуществлён в 1992 году, а в России — ещё до распада СССР, в 1990-м.

В свою очередь, CNN, развивая тему успешного испытания «Буревестника», отметило, что «США и Китай подписали соглашение (ДВЗЯИ. — Прим. ИА Регнум), но не ратифицировали его», а Bloomberg напомнило, что «Россия ранее в этом году поставила тактическое ядерное оружие в Белоруссию», и обвинило Москву в «нагнетании напряжённости».

Примерно аналогичное восприятие реальности после выступления Путина предложили американский Newsweek, который сообщил своим читателям, что «Путин объяснил, когда Россия применит ядерное оружие», и британская Guardian, вышедшая с заголовком «Владимир Путин усиливает ядерную риторику угрозой возобновить испытания».

При этом авторитетные западные источники ожидаемо не представили ничего, что хотя бы отдалённо напоминало попытки анализировать причины, по которым Россия демонстративно повышает ставки в сфере ядерного сдерживания.

Из других высказываний Путина, на которые обратили внимание западные СМИ, выделим критику российского лидера в адрес руководства Канады. Напомним, президент России в ходе выступления 5 октября на «Валдае» заявил, что позвать в канадский парламент нациста, ветерана дивизии СС «Галичина» и чествовать его там мог только идиот или негодяй.

Пытаясь парировать высказывание Путина, Reuters сослалось на вице-премьера Канады Христю Фриланд, которая заявила агентству, что «российскому президенту нельзя позволить воспользоваться тем, что она назвала ужасной ошибкой бывшего спикера». «И нам нужно очень, очень жестко дать отпор всему, что говорит и делает Владимир Путин», — поделилась она.

Пикантность ситуации состоит в том, что сама Фриланд является внучкой украинского нациста. Её дед Михайло Хомяк, как выяснили журналисты, служил под началом организатора Холокоста на польских территориях генерал-губернатора Ганса Франка.