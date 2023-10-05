Москва, 5 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путина в рамках дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о том, как можно оценить чествование нациста, ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (укр. Гунька). Российский лидер подчеркнул, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй.

Кадр из видео Президент России Владимир Путина на дискуссионном клубе «Валдай»

По его словам, этот инцидент и конкретно речь канадского спикера, заявившего, что Хунка «сражался за независимость своей родины против русских», говорит либо о безграмотности политика, либо личных качествах.

Путин напомнил, что «Галичина» сражалась на стороне Гитлера, и чтобы говорить, что ветеран СС — герой, надо быть негодяем. Кроме того, Путин отметил, что спикер рассказал и о нынешней помощи Хунки украинским войскам, фактически сравняв ВСУ с гитлеровцами.

«Это подтверждает, что одна из наших целей на Украине — это денацификация», — сказал президент.

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Уделил внимание Путин и тому факту, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, в чьих жилах течёт еврейская кровь, аплодировал нацисту.

«Это же просто отвратительно», — указал глава государства.

Он обратил внимание на то, что это не просто приветствие последователя нацистов, а признание самого непосредственного участника убийств тысяч евреев, поляков, русских и представителей других народов во время Второй мировой войны.

Путин также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса — представителями разных стран — преступной и виновной в геноциде.

Как сообщало ИА Регнум 24 сентября, во время выступления Зеленского в Канаде он вместе с присутствующими приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии СС «Галиция» («Галичина») Ярослава Хунку, которого на тот момент ещё спикер парламента Энтони Рот представил как «борца за украинскую независимость против русских». Спустя два дня после громкого скандала на весь мир стало известно, что Рот подал в отставку.

После чествования Хунки Россия может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил о недопустимости повторения ситуации с чествованием эсэсовца в парламенте Канады и подчеркнул важность того, чтобы Канада вынесла урок из позорной для неё ситуации.