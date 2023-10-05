В Швеции начался необычный судебный процесс — судят подростков, совершивших самосуд над насильником-египтянином. Случившееся весьма символично для этой страны. В Швеции бесчинствуют мигранты из третьего мира — убивают, грабят, насилуют. Простым шведам остается лишь проклинать политиков, обеспечивших завоз в страну критической массы недружелюбных «гостей». Или пытаться установить справедливость собственными силами и по своему разумению, что и произошло в данном случае.

Иван Шилов ИА Регнум

Юные мстители

По данным на начало 2023 года, по крайней мере 34,62% жителей Швеции имели иностранное происхождение: в возрасте от 35 до 44 лет — около 44,12%; от 25 до 34 лет — 41,19%, дети от 5 до 9 лет — 40,37%.

Наибольшая доля населения приходится на иммигрантов в таких крупных городах, как Стокгольм, Мальмё и Гётеборг.

При этом именно мигранты составляют большую часть шведского преступного мира. Стокгольм и прочие крупные города терзают войны этнических банд, состоящих из представителей безработной молодежи, выходцев из семей мигрантов из третьего мира. Жертвами этих войн сплошь и рядом оказываются совершенно непричастные граждане.

Одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых мигрантами, — изнасилование.

И, как показывает жизнь, доведенные до отчаяния шведы, разочарованные в своей полиции, начинают сами давать отпор насильникам. Доказательством стал свежий нашумевший случай.

В прошлом году в шведскую полицию обратилась 14-летняя девочка, рассказавшая, что её изнасиловал 26-летний таксист родом из Египта. Но полицейские посчитали приведенные факты недостаточными и ввиду «отсутствия доказательств» отказались от проверки и возбуждения уголовного дела.

А 26 марта близ города Энчёпинг было обнаружено застрявшее в снегу пустое такси. Судя по всему, водитель оставил машину совсем недавно — в салоне всё ещё работал счетчик. Вызванные на место полицейские заподозрили похищение и на место была вызвана поисковая группа с собаками.

Поиски таксиста затянулись на пять дней, хотя его мёртвое тело висело всего в полукилометре от автомобиля. Им оказался тот самый египтянин, которого годом раньше несовершеннолетняя девушка обвиняла в изнасиловании.

Проведённое расследование показало, что самосуд над таксистом свершила группа подростков. Получив отказ от сотрудников правопорядка, девушка вместе со своим парнем (ему на тот момент было 16 лет) обдумала план мести. В марте она написала таксисту и договорилась с ним о встрече. Но вместе с ней на встречу с египтянином явился парень девушки и трое его братьев (15, 17 и 18 лет). Они скопом навалились на таксиста, связали его принесённым с собой скотчем и повесили в лесу — на веревке за шею.

При этом девушка не позаботилась о том, чтобы удалить из телефона свою переписку. Там она в одном из сообщений упомянула, что братья ее парня готовятся к встрече. «Они встретятся с моим насильником, хи-хи-хи», — написала девушка. А в ночь перед убийством она отправила таксисту сообщение, попросив его встретить ее в безлюдном месте и принести с собой водку. Позже она отправила сообщение одному из знакомых о том, что ее насильник мертв. Это и стало доказательством ее вины. Кроме того, ДНК подростков совпала с той, что была собрана на скотче и веревке.

Однако, девушка хоть и призналась, что заманила мужчину в этот район, но утверждает, что парни хотели всего лишь проучить таксиста, а никак не убить. Случайно, мол, так получилось…

В прокуратуре, со своей стороны, утверждают, что смерть египтянина «была чрезвычайно болезненной и носила характер казни».

Пресса пишет, что одним из главных вопросов предстоящего судебного процесса станет выяснение: можно ли было предотвратить убийство, если бы в свое время полицейские прислушались к жалобе девушки?

Бессильные проклятия

Не так давно в Швеции нашумело дело другого таксиста-насильника — выходца из Сомали по имени Абдирашид Адан Мохамуд.

В Швецию он незаконно въехал по подложным документам в 2017 году, а свои «подвиги» совершил в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. Сомалиец запирал женщин в своей машине и вывозил за город, где насиловал.

Шведская прокуратура предъявила ему шестнадцать эпизодов: два совершенных изнасилования, три попытки изнасилования, два «сексуальных посягательства», семь попыток незаконного задержания, одно нападение и кража личных данных. За эти преступления он получил четыре года и девять месяцев тюремного заключения с последующей высылкой и запретом возвращаться в Швецию в течение десяти лет.

В декабре прошлого года шведское издание Samnytt опубликовало материал, автор которого Маттиас Альбинссон рассмотрел 370 случаев аннулирования шведским Транспортным агентством удостоверения таксиста, имевших место в период с января по ноябрь 2022 года. Журналист пришел к выводу, что все водители такси, которые насилуют или домогаются до своих клиентов, являются иммигрантами. Главным «героем» написанной им статьи стал вышеупомянутый Абдирашид Адан Мохамуд, но помимо него лицензий в 2022 году лишились и ещё семь таксистов-иммигрантов (все семеро приехали из стран третьего мира), изнасиловавших пассажирок.

Один из них, пакистанец, надругался на заднем сиденье своего автомобиля над четырнадцатилетней девочкой, а несколько недель спустя вступил в конфликт с полицейским, который заказал домой такси с работы. Пакистанец сказал пассажиру, что ненавидит полицейских и недвусмысленно пригрозил ему расправой, подчеркнув, что теперь знает, где тот живёт.

Рядовые шведы при чтении таких статей приходят в ярость и клянут леволиберальных политиков, допустивших наплыв в страну толп мигрантов.

Одни требуют немедленно депортировать изобличенных преступников или даже кастрировать их. Другие оставляют скептические комментарии вроде такого: «Нет, согласно действующим законам их не будут депортировать. Чтобы уберечь свою семью от подобных вещей, я решил покинуть Швецию после пятидесяти лет жизни в ней. Очень грустно видеть то, что сделано политиками за последние двадцать лет».

Кадр из видео Мигранты на улице Швеции

Также многие проклинают молодых либеральных активистов, требующих предоставить мигрантам максимум «свободы», провоцируя их по факту на преступления.

«Я помню молодую шведку, устроившую сцену в самолете, на котором осужденного насильника везли обратно на Ближний Восток. Ей это действительно удалось. Полиция сдалась», — пишет ещё один комментатор. Что касается тюремного заключения (зачастую, не слишком продолжительного), которому подвергают пойманных насильников, то в глазах шведов это не считается достойным наказанием.

«Мы все знаем, что они получат сверхмягкий срок, проведя несколько месяцев в роскошной «тюремной камере», которая лучше, чем дома многих людей. Белые европейские мужчины любят, когда их дочерей насилуют, — вот для чего они привозят сюда всех иммигрантов», — горько пишут шведы.

Шокирующая статистика

Вот только от сетований мало толку.

В последние годы Швеция вышла на ведущие позиции по изнасилованиям наряду с США, Австралией и ЮАР. Согласно статистике, через этот кошмар приходится пройти почти каждой четвертой шведке.

Но так было не всегда, еще в 2006 г. количество изнасилований в Швеции было на треть ниже, чем в 2015-м.

Mikael Fritzon/ЕРА/ТАСС

Порою эти происшествия потрясают своим цинизмом — как в декабре 2017 г., когда за месяц в городе Мальмё произошло три групповых изнасилования юных девушек. Причем одну из них, семнадцатилетнюю, над которой надругались прямо на детской площадке, потом еще и жестоко избили. В итоге сотни разгневанных горожан вышли протестовать против бездействия властей, не придумавших ничего лучшего, как советовать женщинам не ходить по ночам в одиночку.

С тех пор ситуация только ухудшилась.

«Уже долгое время в Швеции растёт статистика изнасилований. На самом деле она даже не просто растёт, она, скорее, летит ввысь стремительнее взлетающей ракеты. Так, в 1975 году в Швеции сообщалось о 421 изнасиловании за год. А в 2021 году их число достигло шокирующего показателя в 9668 (при численности населения Швеции в 10,5 млн человек. — Прим. авт.)», — отмечает шведский независимый журналист Питер Имануэльсен.

Он добавляет, что ведущие шведские СМИ предпочитают заметать сор под ковер, замалчивая проблему. Причину резкого роста количества изнасилований он видит в слишком мягких приговорах и комфортабельности шведских тюрем, камеры в которых зачастую напоминают гостиничные номера.

Имануэльсен приводит конкретный пример: «В Швеции был человек, который не только изнасиловал двух женщин, но и похитил их. Какой приговор должен получить тот, кто совершил подобное? Ну, изначально его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Довольно мягко на самом деле. Однако на этом всё не закончилось. Позже этого человека признали несовершеннолетним на момент совершения преступлений. Поэтому его приговор посчитали «слишком жёстким», согласно шведским законам, и вручили ему 85 тысяч долларов компенсации за то, что он сидел в тюрьме».

Дело в том, что, когда этот мигрант прибыл в Швецию, его возраст определили путем медицинского обследования и решили, что он совершеннолетний. А позже оказалось, что на самом деле он на тот момент порога совершеннолетия ещё не преодолел. Шведские бюрократы осознали ошибку и вручили насильнику сумму, о которой тот вряд ли даже мечтал, направляясь в скандинавский социальный рай.