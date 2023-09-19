Вашингтон, 19 сентября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Ракета, которая в начале сентября поразила рынок в городе Константиновке (находится на подконтрольной ВСУ части ДНР), принадлежала украинским войскам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на проведенное ею расследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв артиллерийского снаряда

В результате этой атаки погибли 16 человек и ещё 32 пострадали.

Журналисты провели анализ собранных данных, в том числе фотографий фрагментов ракеты, спутниковых снимков, показаний свидетелей и сообщений в социальных сетях. Они пришли к выводу, что ВСУ запустили ракету из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Авторы публикации считают, что украинские военные якобы не собирались атаковать рынок, а снаряд просто сбился с курса. В статье также говорится, что Киев изначально пытался ограничить журналистам доступ к обломкам ракеты и району, по которому был нанесён удар.

Однако представители прессы всё же смогли пробраться к месту случившегося и обследовать его, а также опросить очевидцев этой атаки. Они также получили доступ к записям камер видеонаблюдения, на которых видно, как ракета ударила по Константиновке со стороны подконтрольной ВСУ территории.

Кроме того, авторы публикации сообщили, что атака совпала по времени с пусками двух ракет с украинских позиций, а размер оставшихся от прилёта отверстий в фасадах зданий доказывает применение комплексов «Бук».

Украинские власти возложили вину за произошедшее в Константиновке на Россию. Помимо этого, советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не собирается проводить расследование этой атаки, несмотря на имеющиеся свидетельства того, что ракета двигалась со стороны украинских позиций.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 8 сентября на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что атака на рынок в Константиновке стала очередным чудовищным преступлением Киева. Дипломат считает, что это нападение могло быть приурочено к визиту на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам Небензи, через эту атаку Киев пытался выпросить у Вашингтона новый пакет военной и финансовой помощи.