В информационных сводках 1943 года рябит знакомыми до боли названиями: Дебальцево, Иловайск, Моспино, Славянск, Артёмовск, Ясиноватая. Освобождение Донецкого бассейна далось очень нелегко. Немецкая линия обороны по реке Миус, названная «Миус-фронтом», возводилась в течение двух лет, и проломили её только со второй попытки, ценой крупных потерь.

Иван Шилов ИА Регнум

Ключевым узлом обороны и главным наблюдательным пунктом тогда был курган Саур-Могила, известный теперь каждом жителю Донбасса и как место тяжёлых боев донецкого ополчения с украинскими войсками уже в новой войне. В августе 1943-го высоту штурмовали бойцы Красной армии. В июле 2014-го здесь держал оборону взвод бывшего пограничника Олега Медведя Гришина. «Медведевцы» 13 дней удерживали многократно превосходящие силы противника. Ребята трижды вызывали огонь на себя, атака была отражена с большими потерями для противника.

Контролируемая защитниками Донбасса высота сыграла важную роль в окружении пятитысячной группировки украинских войск (так называемый «Изваринский котёл»). В том бою Медведь погиб. Как погибла и 16-летняя Татьяна с позывным Нона, корректировавшая огонь взводу Медведя. Тогда она получила смертельное ранение в живот. Но, умирая, еще несколько часов продолжала делать свою боевую работу. Многие ополченцы погибли в том бою, а мемориал был полностью разрушен.

Теперь он снова сияет на старом месте, а герои Новороссии увековечены в бронзе.

«Всё, что происходит с восстановлением мест гордости, силы и памяти Донбасса, — это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. Для создания второй очереди Саур-Могилы президент специально выделил средства, и продолжается возрождение или даже создание заново уникальных мест памяти и гордости. И если в прошлом году на Саур-Могиле был восстановлен исторический монумент, хотя к героям Отечественной войны добавились герои восьмилетней войны на Донбассе», — сообщил в минувший четверг в ходе церемонии открытия обновленного мемориального комплекса первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Первый раз его представили жителям Донбасса к 79-летию освобождения, здесь снова встали на свое место 32-метровая стела и 9-метровая фигура солдата-освободителя, лестница и барельефы на склоне. Вторая очередь реконструкции добралась теперь до нижней площадки: здесь заменены стелы с фамилиями бойцов Красной армии, погибших при штурме Миус-фронта, и открыты два новых памятника. На одном сам комвзвода Гришин, на другом — Нона со своим напарником Гуцулом.

Это дань памяти героям двух поколений.

Сторонники нацистской идеологии целенаправленно разрушали в Донбассе мемориальные комплексы и памятники, посвященные подвигу наших предков — победителей нацизма. Киевская власть пыталась навязать людям «альтернативную историческую реальность», которая не имела ничего общего с действительностью, вычеркнуть память о солдатах и офицерах Красной армии.

Теперь Россия восстанавливает всё то, что важно для нашего народа. По всей территории Донбасса проходят работы по восстановлению повреждённых памятников. Так, в ЛНР восстановлен комплекс «Непокорённые» и открыт мемориал «Острая могила»; в Донецке и Луганске открыты мемориалы «Защитникам Донбасса», состоящие из фигур советского солдата и российского воина. При этом легендарная «Сауровка» превратилась действительно в святое место: теперь здесь захоронены и бойцы Красной армии, и ополченцы, сражавшиеся здесь уже в новой войне. Деды и их внуки в одном памятном месте Донбасса.

А День его освобождения по-прежнему остается здесь одним из главных праздников в году: донецкие ополченцы и армия России отстояли это право. 8 сентября, как и прежде, собирает людей, уважающих свою историю. Именно в этот день части Красной армии вошли в город Сталино, хотя бои за город продолжались еще два дня.

До самой смерти командиры двух стрелковых дивизий — 301-й стрелковой полковник Антонов и 50-й гвардейской стрелковой генерал-майор Владычанский — отчаянно спорили, кто из них был первым. Хотя уже к вечеру 7 сентября немецкие войска начали планомерное оставление города, и к этому моменту в руках 301-й были Гладковка и Студгородок, 230-я стрелковая дивизия контролировала поселок НКВД, Ветку и железнодорожную станцию, а 320-я сд — Путиловку. При этом южная часть города освобождалась силами 295-й дивизии, а сводный отряд капитана Ратникова из 87-й гвардейской, воспользовавшись неразберихой, сумел проникнуть в город по Макшоссе впереди 50-й гвардейской дивизии Владычанского и водрузить красное знамя на оперном театре.

Ольга Ландер/РИА Новости Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска

Но главное, что после штурма Миус-фронта и взятия Саур-Могилы территория промышленного региона была очищена от противника всего за 10 сентября был захвачен порт Мариуполь. За эту операцию легендарный командир роты автоматчиков лейтенант Константин Ольшанский получил орден Александра Невского и очередное воинское звание.

Так же и в наши дни народ Донбасса и армия России противостоят наследникам гитлеровцев, продолжая дело героев Великой Отечественной войны. День за днём солдаты и офицеры отбивают атаки войск киевского режима, уничтожают поставленную странами НАТО технику со знакомыми крестами на бортах. Российские бойцы демонстрируют образцы великой доблести, мужества и героизма, которые могу быть сравнимы только с подвигами воинов Красной армии. И каждый верит, что День освобождения еще будет отпразднован с новым смыслом. Ведь, как отметил президент России Владимир Путин, поздравляя жителей Донбасса с праздником, «мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — предупреждение всем, кто отрекся от предков и забыл уроки истории».