«Соединенные Штаты — это не просто наш торговый партнёр, это Полярная звезда рыночной экономики и демократических ценностей Монголии», — такой комплимент американским партнёрам сделал во время недавнего визита в Вашингтон премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председатель ЦК правящей Монгольской народной партии (бывшие коммунисты). Если учесть, что наш дальневосточный сосед — парламентская республика, то речь идёт о позиции лидера страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Вероятно, сам Оюун-Эрдэнэ верит в то, что говорит. Нынешний руководитель государства — чья граница с Россией простирается на 3,5 тыс. километров и которое в советские времена неофициально называли «шестнадцатой союзной республикой» — в 2015 году получил диплом Гарварда. Учитывая географическое расположение Монголии, между двумя противниками США — Россией и Китаем, проамериканские симпатии лидера экс-коммунистов весьма важны для Вашингтона.

«Премьер-министр Монголии обратился к Вашингтону с посланием администрации Байдена и корпорациям США: хотя Россия и Китай являются «вечными соседями» его страны, Монголия видит свое экономическое будущее с Западом», — отмечало 8 августа издание Politico.

В общении монгольского премьера с вице-президентом США Камалой Харрис и главой Госдепа Энтони Блинкеном дело не ограничивалось похвалой американской демократии.

Что нужно «третьему соседу»

Во время визита (который продолжался несколько дней и завершился в эту субботу) Оуюн-Эрдэнэ подписал несколько соглашений о расширении работы в Монголии американских неправительственных организаций и, что важнее, правительственного Агентства США по международному развитию (USAID), которое курируют Госдеп и Сенат. Английский язык, который весной этого года получил статус основного иностранного, в Монголии изучается с той же интенсивностью, как в своё время русский, по инициативе американских партнёров; на 50% увеличен штат помощников преподавателей английского.

Кроме того, как указывает Politico, премьер подписал документы, «направленные на облегчение доступа США в Монголию». Точнее, к богатейшим монгольским недрам и горнодобывающей отрасли, о чём, как передаёт ТАСС, прямо заявил госсекретарь Блинкен на встрече с Оюун-Эрдэнэ. Ранее, в июне, монгольское министерство горнорудной промышленности и Госдеп подписали соглашение о сотрудничестве по критически важным минералам.

«Третий сосед» — так Оюун-Эрдэнэ назвал США по аналогии с двумя традиционными соседями, Россией и Китаем — намерен получать из Монголии редкоземельные металлы. К слову, недавно вопрос закупки редкоземельных элементов с монгольскими чиновниками обсуждал Илон Маск, чья компания SpaceX получила разрешение на работу в качестве интернет-провайдера в Монголии.

Ценное редкоземельное сырье — необходимое в том числе в производстве микросхем и атомной промышленности — Соединенные Штаты получали по большей части из Китая. Который явно не считает Америку своей «путеводной звездой».

Весной этого года Пекин принял решение в ответ на санкции ужесточить контроль за экспортом редкоземельных элементов. И здесь партнёрство с Монголией пришлось весьма кстати. Выгода может быть огромной, «учитывая богатые запасы полезных ископаемых Монголии, включая медь и уран, а также редкоземельные элементы», — с удовлетворением отмечала The Washington Post.

«Американцам нужно обезопасить себя. И здесь, наверное, Монголия была бы таким очень перспективным потенциальным рынком», — сказал ИА Регнум сотрудник отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Борис Кушхов.

Американский бизнес в самом деле активно заходит в страну — так, компания Wood Capital Partners уже ведёт там геологоразведочные работы в поисках меди. Горнодобывающий гигант Rio Tinto работает на одном из крупнейших в мире месторождений золота и меди в Ою-Толгой.

Одновременно к стране присматриваются французы. Премьер Оуюн-Эрдэнэ, будучи в Вашингтоне, упомянул стремление лидера атомной промышленности Франции, компании Orano заключить с Улан-Батором сделку по добыче урана на 1 млрд евро. С учётом того, что французы потеряли уран из Нигера и хотят избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это также немаловажно.

Но активность союзников явно не мешает росту американского влияния. «Сегодня я приветствовала премьер-министра Оюун-Эрдэнэ в Белом доме, чтобы продолжить нашу работу по продвижению свободного и открытого региона, которая приносит пользу американской безопасности и процветанию», — не скрывая, заявила вице-президент Камала Харрис.

Общий друг

Демократическая Монголия «была надежным другом» США на протяжении последних тридцати лет, констатировала Харрис. Страну, которая до начала XX века была провинцией Китая, а с 1921 по 1991 год — ближайшим союзником Советской России и СССР, часто приводят в пример как образец «посткоммунистического транзита».

Михаил Кулешов/РИА Новости Памятник В. И. Ленину в Улан-Баторе. Монгольская Народная Республика

Страна пережила свои лихие девяностые с люстрациями бывших партийных функционеров, приватизацией и инфляцией. В нулевые годы начался впечатляющий экономический подъем, но местную политику тряхнуло в 2008 году. После очередных выборов в Великий Хурал в Улан-Баторе произошло нечто похожее на цветные революции, проходившие тогда на постсоветском пространстве. Правящая Монгольская народно-революционная партия (МНРП, в 1990-е перестроилась, отказалась от марксизма-ленинизма, но не от названия) объявила о победе на выборах, что оспорили оппозиционные либералы из Демократической партии. Штаб-квартира МНРП была захвачена и сожжена, тогдашний президент Намбарын Энхбаяр ввёл чрезвычайное положение.

Подавленная «юртовая революция», впрочем, не привела к слому политической системы. Энхбаяр уже в 2009 году проиграл выборы кандидату-демократу, а в 2012-м был осуждён на четыре года за коррупцию. Но в 2016 году Монгольская народная партия, потеряв в своём названии слово «революционная», вернулась к власти.

В наше время Монголия показывает завидные результаты — экономический рост стал самым высоким в Азии и составил почти 8% за январь–апрель 2023 года, приводит RT сообщение, которое сделал в мае глава правительственной администрации Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

Степень американского влияния на монгольскую экономику, заметим, не надо преувеличивать. Как, впрочем, и сохранность российского влияния на бывшего партнёра по соцлагерю.

Да, монголы традиционно хорошо относятся к северным соседям. Дело не столько в бессрочном договоре о дружбе и не в том, что в 2005 году Россия списала 98% монгольского долга, сколько в исторической памяти. В 1920-е Россия помогла монголам в борьбе за независимость, в 1939-м Советский Союз помог отбить японскую атаку на Халхин-Голе, после Второй мировой СССР и «Варшавский договор» прикрывали страну от «китайского гегемонизма», Союз помогал экономически и культурно.

Но 86% нынешнего монгольского экспорта (половину из которого составляет высококачественный уголь из исчисляемых миллиардами тонн запасов) идёт не в Россию и не в страны Запада, а в бывшую метрополию, Китай. При том, что бытовая синофобия — неприязнь к китайцам — в Монголии весьма развита.

Батанов А., Болдохонов Ким/Фотохроника ТАСС Погрузка угля в вагоны на шахте в Налайхе

Скандал с китайцами

Именно уголь, предназначенный для Китая, стал причиной беспорядков в декабре 2022 года, которые называли попыткой революции — второй после событий 2008-го. Поводом стало сообщение СМИ о том, что некие должностные лица (как монгольские, так и китайские) похитили 6,5 млн тонн угля, которые предназначались для продажи в КНР. Подозрения подтвердились, китайскую часть преступной группы в КНР судили и приговорили к смертной казни, а фамилии монгольских участников китайская сторона передала Улан-Батору. Коррупционный скандал вызвал беспорядки, которые по уже сложившейся традиции вылились в штурм дома правительства.

Протесты завершились без последствий для системы власти вообще и для действующего правительства в частности. Власти арестовали нескольких чиновников и силовиков, причастных к «угольным схемам», было объявлено о реформе горнодобывающей компании «Эрдэнэс Тавантолгой», которая фигурировала в деле, сформировали рабочую группу по расследованию скандальных эпизодов.

Протесты, что важно для американцев, носили, по сути, антикитайский характер. «Среди масс населения растет обеспокоенность тем, что страна слишком сильно экономически зависит от Китая, потому что, по мнению граждан, практически 95% экспорта Монголии уходит именно в Китай и большинство полезных ископаемых ввозится в эту же страну», — отмечает Борис Кушхов. В стране помнят также и о положении этнических монголов, живущих по ту сторону границы, в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, отмечает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Но, отмечает он, «в принципе, конечно, никуда им не деться от торговых отношений с такой крупной торговой страной, как Китай».

Как не потерять Монголию

Можно предположить, что США разыграют карту этой неприязни к Пекину в попытке закрепиться в Монголии, вклинившись между двумя недружественными державами, полагают эксперты. Если взвешенная политика Монголии, основанная на балансе сил между двумя «вечными соседями» и «третьим соседом», устраивает Москву и Пекин, то развитие отношений Улан-Батора с Вашингтоном наверняка заставит их насторожиться.

Сам монгольский премьер вопрос об отношениях со своими соседями и попытке более тесного сближения с США комментировал уклончиво: «У нас есть геополитическая напряженность… но я уверен, что два наших соседа будут и впредь уважать наш выбор и партнерские отношения, которые мы развиваем».

Для того чтобы «выбор и партнерские отношения» не обернулись переориентацией нашего соседа на Вашингтон, Россия должна не только напоминать о вековой дружбе двух народов, отмечают эксперты. Как ранее отмечало ИА Регнум, нейтральная и стабильная страна с хорошей репутацией на мировой арене может быть неплохой альтернативой для релокации российских производств, чтобы снизить на них санкционное давление. Предлагалось, что к соседям могут переехать фирмы, работающие в сфере микроэлектроники. Монголия борется с опустыниванием своих сельхозземель (вопреки расхожим представлениям, страна не сугубо животноводческая; местные аграрии добиваются урожайности едва ли не на уровне российского Юга), и здесь союзникам могут помочь наши специалисты.

Наконец, повышению репутации «первого соседа» должен посодействовать скорейший запуск трансмонгольского газопровода «Союз Восток». Монголия долго добивалась запуска этого проекта продолжения «Силы Сибири-2» для поставки на запад Китая до 50 млрд кубометров газа в год, благодаря которому страна заработает на транзите. Впрочем, как отмечает «Коммерсант», хотя реализация проекта выглядит выгодной для всех участников, окончательное соглашение о поставках сырья до сих пор не подписано китайской стороной.