Народный гнев, слабо заметный на фоне твердой и громогласной позиции польских властей, прорвал себя законодательной инициативой.

Иван Шилов ИА REGNUM

В последних числах июля общественное движение Porozumienie Pokoleń Kresowych (PPK, «Согласие поколений Кресовых», т.е. живших на Кресах, нынешней Западной Украине. — Прим. ред.) направило в Сейм Польши поправки в Уголовный кодекс, запрещающие «бандеровщину» в совершенно конкретных выражениях. Пропаганда идеологии ОУН, восхваление ее деятельности, как и деятельности УПА (признаны экстремистскими и запрещены в РФ), лиц, причастных к этим организациям, по мнению авторов проекта, должно наказываться трехлетним лишением свободы.

В пояснительной записке четко говорится, что связано это с прибытием нескольких миллионов граждан Украины, где формирования, причастные к убийству сотен тысяч поляков, чествуются на государственном уровне.

«На Украине установлено 44 памятника Степану Бандере. Бандера является почетным гражданином 26 украинских городов. 7 июля 2016 года Киевский городской совет 87 голосами против 10 проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. <…>

Городской стадион в Тернополе назван в честь командира преступной Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, персонально ответственного за Волынскую резню. В Украине регулярно проводятся марши в честь Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии, собирающие тысячи участников. <…>

Число граждан Украины, поддерживающих деятельность ОУН и Украинской повстанческой армии, выросло с 22% в 2013 году до 43% в 2022 году», — фиксирует печальную картину документ, делая вывод, что прибытие из этой среды украинских иммигрантов делает обстановку в Польше токсичной.

В публичной сфере, говорят «кресовяне», все более заметными становятся установки, обесценивающие или даже отрицающие гибель поляков в результате деятельности украинских шовинистов (слово «националисты» в данном случае не употребляется). В Польше также наблюдаются многочисленные случаи вывешивания красно-черных флагов и публичного исполнения официального гимна УПА «Червона калина», восхваления дивизии СС «Галиция» и поминания в позитивном ключе разного рода западноукраинских «героев».

То, что «патриотически настроенные» украинцы продолжают вести себя в гостях сообразно домашним привычкам, полякам наконец-то официально надоело. А желание конкретизировать УК связано с тем, что ранее действовавшие правовые нормы весьма неконкретны.

В 2018 году широко прогремели поправки в закон об Институте национальной памяти, поданные в российской прессе как решительный удар именно что по «бандеровщине». Хотя никакого удара он не наносил и был чистой имитацией: угодить полякам, но не задеть украинцев.

Административную и уголовную ответственность за отрицание преступлений нацистов, коммунистов, украинских националистов и «членов украинских организаций, сотрудничавших с немецким Третьим рейхом», закон предусматривал изначально, в первом варианте 1998 года. Затем в него внесли дополнительный текст, разъясняющий, что в последнем случае имеются в виду насилие и террор «в отношении отдельных лиц или групп лиц», совершенные в период с 1925 по 1950 год. В том числе истребление евреев.

Кто такие эти таинственные «украинские националисты», какие именно преступления они совершали, совершенно непонятно. При этом в Уголовном кодексе содержалась только статья за пропаганду фашизма «или иной тоталитарной системы».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Но взять тех же самых националистов: являлись ли они системой? А можно ли ей считать современную Украину, где идеология ОУН (б) сделана государственной? Наконец, в далеком 2018 году в Польше не проживало такое количество граждан Украины, прошитых мастерами пропаганды и агрессивно распространяющих бандеровские догматы.

Теперь же польская власть стоит перед весьма сложной задачей: как обеспечить защиту своей собственной идеологии, быть честными перед собственным обществом и не испортить отношения с Украиной, которая по всем понятиям должна быть вычеркнута из списка друзей. Пока второе было явно важнее, учитывая, что есть старшие товарищи и их интерес вести войну с Россией.

Общество это видит, и недовольство регулярно проявляет себя в самых разных неофициальных формах.

К примеру, в Познани фанаты местного футбольного клуба «Лех», возмущенные поведением молодых украинцев, нашли их для проведения воспитательной работы, а затем публично объявили о начале патрулирования улиц. Гостям прямо объясняют, что они должны вести себя сообразно списку правил, если хотят и дальше наслаждаться безопасной жизнью в «нашей стране».

Другие фанатские группировки регулярно используют футбольные матчи для того, чтобы напомнить всем о Волынской резне. Политика власти и католического духовенства, взявших курс на сглаживание этого вопроса в польско-украинских отношениях, одобрения не вызывает.

Как далеко не все согласны и с воинственной позиций правительства Моравецкого, ролью «американского буфера» и перспективой стать линией фронта. Параллельно с PPK проявляет некоторую активность Polski Ruch Antywojenny, выкативший энергичные лозунги «стоп американизации», «стоп украинизации», «война на Украине — не наша» и все в таком духе. Движение это немногочисленно, но действует больше через уличные акции.

Однако выкатить поправки в УК общественные движения пока не пытались.

Теперь главный вопрос, какой будет судьба этой инициативы.

В принципе, PPK умело давит на больное. В сопроводительном письме представитель организации Анджей Лукавски переносит украинские активности на ненавидимых всеми поляками немцев. Представьте, мол, что там бы назвали Гитлера добрым дедушкой, поставили ему памятники, приезжали к нам с нацистскими флагами и славили героев рейха. Немцам бы не спустили. А почему прощают такое украинцам?

Как пояснил ИА Регнум польский политолог Даниэль Микусек, в принципе, так думает большинство жителей страны. Однако общественное мнение мало влияет на власть, не может пробиться через цензуру, общество разрозненно и неорганизованно, поэтому ждет, кто сможет всех объединить и повести вперед. Удивительное совпадение, но именно так выглядело и украинское общество до 2022 года, и тут наш собеседник согласился, что политические режимы Украины и Польши натурально «братские».

Следовательно, перспективы введения уголовной ответственности за «бандеризм» не очень хорошие.

«Есть два сценария. Даже если законопроект будет принят, закон останется мертвым, а институты режима [американского] губернатора Моравецкого не будут его выполнять, — говорит Микусек. — Второй, более вероятный, законопроект не попадет в Сейм или будет отклонен, поскольку решения принимает правая диктатура».

Кроме того, радикально настроенный политолог утверждает, что действующая власть во многом состоит «из потомков бандеровцев с операции «Висла», а это еще одна линия внутреннего конфликта. Имеются в виду украинцы и представители смешанных семей, составлявших хозяйственную, мобилизационную и социальную базу ОУН (б) и УПА и переселенных на бывшие территории Германии — север и северо-запад. То есть просматривается некий заговор, и упомянутое идейное родство руководства двух стран выглядит даже интереснее.

Так это на самом деле или нет, однако в современной Польше налицо сложная политическая ситуация, когда действия власти и её риторика не попадают в настроения общества, а голосовать все равно не за кого. Системная либеральная оппозиция в лице бывшего премьер-министра Дональда Туска держится общеевропейских рамок, в антиукраинскую и антивоенную риторику не полезет. Следовательно, недовольство поляков тем, что им предлагают, будет выливаться в прямую агрессию к украинцам, которых достать легче, чем премьер-министра.

Что же касается политической деятельности реальной оппозиции, пользующейся поддержкой граждан, то она, очевидно, сама требует поддержки. Ведь для России здесь математика простая: чем меньше Польша, один из главных спонсоров, будет поддерживать Украину, тем быстрее она потеряет ресурс для войны. И чем активнее будет там антибандеровское движение, тем скорее его адепты на Украине обрушат свой гнев на поляков, которые вообще-то всегда были для украинцев главными врагами.

О чем давно полезно всем напомнить.