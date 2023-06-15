Конференция католического епископата в Польше (KEP) анонсировала мероприятия по случаю поминовения 80-летия Волынского геноцида — убийства во время Второй мировой войны 100 тысяч поляков украинскими националистами и обычными украинцами при духовной поддержке местных греко-католических и православных священников. Национальный день траура в Польше в память погибших отмечается 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Станислав Гондецкий

Как сообщил президент KEP архиепископ Познаньский Станислав Гондецкий, 7 июля он и глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук опубликуют совместное заявление как шаг на пути к польско-украинскому примирению. А накануне, 17 июня, во всех приходах будет прочитан «Акт вручения Украины и России Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии», как необходимого условия для наступления мира между этими странами в рамках традиционного учительства Церкви, всегда вверявшей себя Деве Марии в моменты испытаний.

8 июля, рассказал Гондецкий, в деревне Паросля, месте первых польских жертв геноцида 1943 г., будет отслужена месса с участием апостольского нунция на Украине. На следующий день в кафедральном соборе Луцка состоится панихида по погибшим. Там будет представлено «видение» трагедии Украинской греко-католической церковью и Католической церковью на Украине.

Однако в том, как польские и украинские католики и греко-католики будут отмечать 80-летие Волынского геноцида, политической составляющей больше, чем церковной. Хотя Гондецкий и заявляет, что примирение не может состояться без учета самих семей пострадавших, руководство Католической церкви в Польше для себя все уже решило.

Ведь польские епископы с февраля прошлого года постоянно заверяют окружающих в своей «молитве за Украину, сопротивляющуюся российской агрессии». Более того, президент Конференции католического епископата в Польше после начала специальной военной операции критиковал Святой престол за его «прежний и нынешний» подход к России и украинскому конфликту как якобы «очень наивный и утопический».

Это меняет прежний фокус католических польских и украинских епископов на проблему Волынского геноцида. Украинские политики и церковные лидеры еще со времен Леонида Кучмы настаивают на формуле «прощаем и просим прощения», что до недавнего времени вызывало возмущение поляков.

Когда в 2013 году архиепископ Шевчук и митрополит Перемышльско-Варшавской архиепархии УГКЦ Ян Мартыняк в очередной раз выступили за реализацию этого принципа, с резкой критикой на них обрушился глава Львовского архидиоцеза Католической церкви на Украине архиепископ Мечислав Мокшицкий, бывший секретарь папы Иоанна Павла II. Тогда он требовал положить в основу польско-украинского примирения абсолютное и безоговорочное осуждение идеологии крайнего национализма.

«В настоящее время на Украине, особенно на западе страны, национализм рассматривается как основа государственного строительства, националистические лидеры поднимаются до уровня героев», — говорил Мокшицкий. Отсутствие знаний о прошлом и, как следствие, терпимость общества к ужасным преступлениям, какими были этнические чистки на Волыни в 1943 году, не позволяет говорить о примирении, заверял он.

Алексей Витвицкий/РИА Новости День памяти жертв геноцида в Польше

Но это тогда. Сейчас радикальный украинский национализм не смущает как польских политиков, так и польских епископов. А формулу «прощаем и просим прощения» планируется использовать с теми же целями, с которыми католические епископы ее реализовывали в 1965 году в диалоге с Католической церковью в Германии.

Напомним, что в тот год архиепископ Вроцлавский Болеслав Коминек инициировал подписание «Письма немецким собратьям во служении». Подписантами послания стали среди прочих будущий папа Римский, кардинал Краковский Кароль Войтыла и примас Польши, варшавский кардинал Стефан Вышинский.

Перечислив грехи немецкого народа перед польским, в том числе разжигание вражды между поляками и украинцами, вылившейся в Волынский геноцид, архиепископ затрагивал остросюжетные проблемы тогдашних международных отношений. К ним относились вопросы признания новой границы и закрепления в Польше «воссоединенных территорий», бывших немецких земель, доставшихся Варшаве по итогам Второй мировой войны.

Письмо польских епископов получило политическое продолжение в 1970 году. К власти в ФРГ пришло правительство Вилли Брандта. В рамках реализации новой восточной политики Бонн признал западные границы Польши по Одеру и Нейсе, чего и добивалось руководство Польской Народной Республики.

Однако сегодня становится ясно, что формула «прощаем и просим прощения» проявила краткосрочный эффект. Ныне правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) проявляет ревизионистский подход.

PiS требует от Берлина репараций в размере 1,3 триллионов евро за ущерб, понесенный Польшей во время оккупации страны нацистами. Разжигаются антинемецкие настроения, Германия снова становится «врагом», пока, правда, вторым после России. А проправительственная пресса и аналитики сводят публичные дискуссии к вопросу, чьим наследником сегодня становится Берлин — Второго или Третьего рейха.

Политический расчет диктует необходимость использования прежде недопустимой для польских епископов по отношению к Украине формулы «прощаем и просим прощения». Конференция католического епископата в Польше в этом году заявила о своей нейтральности в отношении кампании по выборам в Сейм и Сенат. Однако искусственное примирение с украинской стороной в вопросе Волынского геноцида играет на руку правящей коалиции, поддержка которой киевского режима вызывает раздражение многих избирателей.

Так что, когда в Польше задуют иные политические ветра, может оказаться, что на самом деле поляки как сами не простили, так и не попросили прощения перед наследниками творцов бессмысленной и жестокой резни на Волыни.