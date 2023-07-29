Литовская Республика намерена закупить для своих вооруженных сил не менее 40 танков. Однако эта сделка, даже ещё не будучи заключена, уже обернулась скандалом и ссорой представителей высших эшелонов власти Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Гитанас Науседа обвинил министра обороны Арвидаса Анушаускаса в разглашении секретной информации о готовящейся закупке. Но министр отказался признавать свою вину и продолжает гнуть свою линию. Науседа и Анушаускас являются представителями противоборствующих политических кланов, а их столкновение обусловлено приближением президентских выборов.

Железные леопарды для железных волков

24 июля состоялось заседание государственного совета обороны Литвы, на котором обсуждалась тема закупок оружия.

Литовская армия собирается сформировать дивизию, в составе которой будет и подразделение, оснащенное тяжелой бронетехникой. По данному поводу командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис заявил, что это будет легкая пехотная дивизия, состоящая из трех бригад. Две из них — это регулярные бригады Geležinis vilkas («Железный волк») и Žemaitija («Жемайтия»), плюс резервная бригада Aukštaitija («Аукшайтия»).

«А кроме дивизии мы в бригаде Geležinis vilkas должны, по моему глубокому убеждению, создать танковый батальон, чтобы иметь возможность вести не только стационарные оборонительные операции, но и маневренную оборону с возможностью наступления и контратаки. Как показывает нынешняя война, мы неизбежно должны всё это иметь», — подчеркнул Рупшис.

Ранее своих танков у Литвы не было, но теперь государство намерено их купить — как минимум сорок единиц.

Однако поскольку приобретение тяжелых боевых машин обойдется в гигантскую сумму, особенно чувствительную для небольшого и небогатого государства, власти решили получить от военных дополнительное обоснование того, что литовской армии нужны именно танки, а не что-то другое.

«Члены Госсовета по обороне обратились к армии с просьбой представить дополнительную политическую, экономическую, производственную и финансовую оценку — принимая во внимание тот факт, что это будет одно из крупнейших приобретений Литвы. Речь идет о двух миллиардах евро», — объяснил советник президента Литвы Кястутис Будрис.

После заседания госсовета по обороне Будрис уточнил, что «эта сумма включает не только стоимость танков, но и боеприпасы, логистику, снабжение», а окончательного решения о том, танки какого именно производителя будет закупать Литва, еще не принято.

Однако литовский министр обороны Арвидас Анушаускас придерживается на этот счёт другого мнения.

Анушаускас, выйдя с заседания госсовета обороны, решил, что надо немедленно рассказать общественности о том, что там обсуждалось. Он сообщил, что в ближайшее время представители его ведомства подпишут с немецкими производителями протокол о намерениях относительно закупки танков Leopard.

IMAGO Adomas Daunoravicius/Global Look Press Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

Министр сообщил, что при рассмотрении вопроса о приобретении танков его ведомство выбирало между тремя вариантами. «Мы оценивали немецкие танки Leopard, американские Abrams и корейские Black Panther», — написал министр в соцсетях. По словам Анушаускаса, анализ и оценка предложений, представленных производителями, заняли около шести месяцев и в итоге, сопоставив такие факторы, как «стоимость и затраты на обслуживание, оперативная обстановка, мобильность, адаптивность, защищенность, огневая мощь», литовцы выбрали немецкий Leopard.

Уже давно в плане военного сотрудничества из всех стран НАТО Литва выбрала именно Германию — в частности, литовские власти активно добиваются исполнения Берлином обещания, данного канцлером Олафом Шольцем: разместить в Литве бригаду бундесвера численностью до четырех тысяч военных. Видимо, этот факт тоже очень повлиял на выбор страны-производителя танков. Министр напомнил, что в распоряжении литовских вооруженных сил уже имеются некоторые немецкие системы вооружения, с которыми танки типа Leopard окажутся хорошо совместимы.

Находка для шпиона

Анушаускас добавил, что поставки танков в Литву будут производиться в течение четырех-шести лет. По оценкам его ведомства, это ежегодно может обходиться государственному бюджету в среднем около 200 миллионов.

Однако едва успели прозвучать эти заявления министра обороны, как президент Литвы Гитанас Науседа обрушился на него с жесткой критикой, обвинив в обнародовании конфиденциальной информации.

По словам президента, на заседании госсовета по обороне была достигнута договоренность о том, что такие данные, как обнародовал Анушаускас, «должны иметь ограниченное применение», а не сразу же публиковаться.

«Я понимаю, что кому-то может показаться очень важным поделиться самой свежей информацией в соцсети — но это, конечно, не должно быть основной функцией министра или любого другого государственного должностного лица. Всегда нужно думать о последствиях обнародования этой информации», — заявил президент перед журналистами, упомянув про «недругов, которые слушают эту информацию, навострив уши, и делают свои выводы».

Министр спешно начал оправдываться — и снова воспользовался для этого соцсетями.

Анушаускас уверяет, что обнародованные им сведения не были секретными:

«Хочу подчеркнуть существенный момент — в сфере обороны никакая информация, имеющая какие-либо грифы секретности, не обнародовалась и не обнародуется», — подчеркнул министр. Также он добавил, что злоупотребление грифом секретности законом запрещено. «Если бы этот принцип не соблюдался, вы, наверное, не узнали бы ни о приходе в Литву подразделений союзников, ни об учениях, ни о полученной армией технике, ни о планируемых на деньги всех налогоплательщиков приобретениях», — отбивается Анушаускас.

Karolis Kavolelis via www. imago/Global Look Press Военные учения в Литве. Декабрь 2019 года

По мнению министра, общественность должна знать, во сколько обойдутся стране решения по усилению армии.

Возможно, одной лишь словесной пикировкой президента и министра дело не ограничится.

Депутат Сейма Агне Ширинскене (член фракции оппозиционного Союза крестьян и «зеленых» Литвы) обратилась в прокуратуру с требованием точно выяснить, не выдал ли и правда министр государственную тайну.

Это не первая атака Ширинскене на Анушаускаса — несколько месяцев назад она уличила его в том, что министр гораздо лучше владеет русским, чем английским языком, что, дескать, для обладателя подобного поста совершенно недопустимо.

Президентские амбиции

«Если дело примет серьезный оборот, то обвинения президента в адрес главы оборонного ведомства в чуть ли не государственной измене могут повлечь для Анушаускаса не только потерю поста, но и уголовное преследование», — оценивает серьезность произошедшего политический обозреватель Владимир Матвеев.

Для того чтобы понять весь контекст скандала, необходимо отметить, что Науседа и Анушаускас принадлежат к разным политическим группировкам.

Анушаускас состоит в рядах главной коалиционной партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» (они же — «консерваторы»). Для тех, кто следить за литовской внутренней политикой, давно не секрет, что руководство СО-ХДЛ не сумело выстроить хороших отношений с Науседой, а в последнее время они откровенно враждуют, периодически обмениваясь критическими замечаниями.

Минувшей весной «консерваторы» сумели очень чувствительно уколоть Науседу, организовав через прессу вброс информации, которую президент скрывал более тридцати лет — о том, что в молодости он состоял в рядах КПСС.

Науседа не остался в долгу — и сейчас бьет по Анушаускасу, который, в отличие от других первых лиц СО-ХДЛ, имеет в Литве достаточно высокий уровень симпатий избирателей.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа

«До новых президентских выборов осталось менее года. Рейтинг Гитанаса Науседы — более 60 процентов, и конкуренцию ему из политиков в нынешней правящей коалиции консерваторов-либералов может составить только Анушаускас. Поэтому и пикировку между президентом и министром нужно рассматривать не иначе как один из эпизодов начавшейся предвыборной компании», — объясняет Владимир Матвеев.

Пока никто из политиков и руководителей страны о планах баллотироваться на пост президента не объявил, но Науседа свою кандидатуру выставит совершенно точно. Имя кандидата от СО-ХДЛ пока не просматривается. Известно лишь, что очень хочет баллотироваться глава этой партии Габриэлюс Ландсбергис, но он является одним из самых непопулярных политиков в Литве.

При этом что Науседа, что Анушаускас (как и вся его партия СО-ХДЛ) настроены в высшей степени антироссийски.

Впрочем, политиков с другим мнением на литовском политическом олимпе сейчас нет — или они тщательно его скрывают. Поэтому, каким бы ни оказался результат очередных президентских выборов, назначенных в Литве на май 2024 года, на какое-либо «потепление» на литовском направлении Москве рассчитывать не приходится.