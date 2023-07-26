Венгрия оказалась под дипломатическим и медийным ударом европейских соседей. У них есть для этого и свои причины, но за демаршами видны «уши» Брюсселя, который не хочет выделять Будапешту деньги из фондов ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Летний университет

В курортном городке Бэиле-Тушнад, который расположен в населённой этническими венграми части Румынии, каждый год в конце июля проходит «Летний университет Тушваньош». В его рамках венгерский премьер-министр Виктор Орбан любит выступать с громкими политическими и идеологическими заявлениями.

К примеру, именно здесь в 2014 году он впервые заявил, что хочет построить «нелиберальную демократию» в Венгрии.

А в 2022 году Орбан произнес апокалиптическую речь, в которой выступил против «смешивания» европейских и неевропейских рас, предсказал упадок Запада и предрёк «десятилетие опасностей, неопределенности и войны». Он также призвал к новой стратегии ЕС в отношении российско-украинского конфликта, заявив, что западные санкции против России провалились, а Украина никогда не победит.

Кроме того, Виктор Орбан в рамках «университета Тушваньош» каждый раз тем или иным способом напоминает о «Великой Венгрии», в состав которой входили вся территория нынешней Словакии, значительные части Сербии, Хорватии и Румынии, а также Закарпатская область Украины.

В этом году власти Румынии решили сыграть на опережение.

Находясь в Бэиле-Тушнад в минувшие выходные, премьер Венгрии сообщил журналистам, что МИД Румынии заранее направил ему письмо с перечнем тем, которые нельзя поднимать в рамках «Летнего университета Тушваньош».

Но хотя Бухарест попросил Орбана не говорить о том, что может оскорбить чувства румын, в частности о национальных символах и национальных меньшинствах, политик радушно приветствовал местных венгров, которые пришли с национальным флагом и флагом секеев (венгерской этнической группы в Румынии).

«Ладно, я просто скажу, что они существуют, и это является правом венгров, которые живут здесь», — сказал премьер Венгрии.

Министерство иностранных дел Румынии также попросило Орбана не говорить о «несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии», намекая на требование венгров создать автономный Секейский край.

«Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы», — издевательски прокомментировал это Орбан.

Дипломатические демарши

Премьер Венгрии также передал своим «румынским друзьям», что если президент Румынии поедет в Венгрию, то ему не скажут, о чем он может говорить.

А вот в отношении Словакии Виктор Орбан высказался жёстче, назвав её «частью провинции, отделённой от Венгрии».

Напомним, что ровно 900 лет земли нынешней Словакии входили в состав Венгерского королевства — с 1018-го, когда от притязаний на них отказался король Польши Болеслав Храбрый, до распада Австро-Венгерской монархии в 1918-м.

Этот факт по-своему трактует МИД Словакии, куда 24 июля был вызван посол Венгрии в Братиславе. В переданной ему ноте было подчёркнуто, что Чехословакия (следовательно, и Словакия) и Венгрия являются одинаково правопреемниками Австро-Венгрии, поэтому «они не могли ничего оторвать от нынешней Венгрии».

«В наших интересах поддерживать нормальные и спокойные отношения с Венгрией, но с взаимным учетом деликатных вопросов и взаимного уважения. Недавние заявления венгерского премьер-министра этому не соответствуют», — добавили в МИД Словакии.

В тот же день посол Венгрии в Румынии также был вызван в МИД страны. Румынское дипломатическое ведомство об этом не сообщало, но факт вызова подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявив, что «это не было большой неожиданностью».

«Тон и атмосферу встречи можно охарактеризовать как спокойную и вежливую. Заявления, сделанные заместителем госсекретаря Румынии, практически повторяли тезисы предыдущего демарша, на этот раз с уточнениями, сделанными после выступления (Орбана в Бэиле-Тушнад. — Прим. авт.)», — написал Сийярто в Facebook (входит в компанию Meta, признанную экстремистской).

Но если претензии к Венгрии со стороны Словакии и Румынии хотя бы имеют основания, то прозвучавшие в адрес Будапешта обвинения от близкой к властям Германии газеты Handelsblatt выглядят, мягко говоря, натянутыми.

Немецкая газета, русская нефть и польская интрига

В тот же день, 24 июля, когда венгерские послы были вызваны в дипломатические ведомство Словакии и Румынии, в Handelsblatt вышла публикация, посвященная поставкам в Венгрию российской нефти.

Компания MOL, как сообщает немецкое издание, тесно связана с венгерским государством и продолжает получать российскую нефть и перерабатывает её на своих заводах (НПЗ), причем делает это с позволения ЕС. Газета подчеркнула, что MOL «имеет конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтяными компаниями».

Действительно, в 6-м пакете санкций ЕС было введено исключение из-под эмбарго на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», а в 11-м пакете это исключение сохранилось для южной нитки, по которой российская нефть через Украину поступает в Чехию, Словакию и Венгрию, причём в двух последних странах — на НПЗ компании MOL.

Однако на самом деле обижаться немцам нужно не на венгров, а на поляков.

Дело в том, что, когда Германия и Польша, получавшие российскую нефть по северной нитке нефтепровода «Дружба», «добровольно» отказались от поставок нефти по этому маршруту с начала нынешнего года, на самом деле это был шантаж польской стороны как транзитёра.

Patrick Pleul /DPA/TASS

Кроме того, именно под давлением Варшавы запрет на поставки российской нефти по северной нитке «Дружбы» был оформлен на уровне ЕС в 11-м пакете санкций.

При этом Германия оказалась в зависимости от Польши как от транзитёра нефти — казахстанской по нефтепроводу «Дружба» (на неё санкции не распространяются) и ближневосточной, которая поставляется через польский порт Гданьск. Это усиливает переговорную позицию польской государственной нефтегазовой компании Orlen, интересующейся приобретением доли участия в НПЗ PCK в немецком городе Шведт. Его контрольный пакет ранее принадлежал «Роснефти», но в 2022-м был фактически конфискован властями ФРГ.

Судя по всему, в Берлине, который в последние годы полностью подчинён Вашингтону в вопросах внешней политики, не хотят критиковать главного союзника США в Восточной Европе — Польшу, потому критические стрелы обратили в сторону Венгрии.

И хотя Handelsblatt признала, что значительная часть произведённого заводами MOL дизельного топлива отправляется украинской армии, однако претензий относительно использования российской нефти в публикации всё равно больше.

Тень Брюсселя

Такая единовременная атака на Будапешт со стороны Братиславы, Бухареста и Берлина позволяет предположить, что за ней на самом деле стоит Брюссель, ведь Европейская комиссия (ЕК) не первый год находится в жёстком конфликте с властями Венгрии.

Под предлогом «несоблюдения принципа верховенства права» Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии 22 млрд евро из бюджета ЕС, а также 12,4 млрд евро в рамках Фонда восстановления и устойчивости, из которых 5,8 млрд — это гранты.

Кроме того, в начале июня 2023 года Европейский парламент выразил сомнение в том, что Венгрия сможет достойно справиться в следующем году с задачами страны — председателя Евросоюза.

Депутаты мотивировали соответствующую резолюцию тем, что популистское правительство премьер-министра Виктора Орбана допустило в стране упадок демократии и верховенства права. Они призвали Совет ЕС найти такое решение, которое не позволит Будапешту на шесть месяцев стать ведущей столицей Евросоюза.

Венгерское правительство отвергло подобную критику.

Министр юстиции Юдит Варга заявила, что намеченные планы председательства её страны в ЕС будут выполнены, а «евродепутаты сами не уважают верховенство права, потому что в этом вопросе Европарламент не играет никакой роли».

Резолюция Европейского парламента не имеет обязательной силы, и пока Совет ЕС отказывался обсуждать вопрос о председательстве Венгрии.

Однако в последнее время в ЕС было принято немало беспрецедентных решений, и замораживание выделения средств Венгрии это демонстрирует. Тем более что евробюрократы не теряют надежды принудить Будапешт к смирению.

Об этом свидетельствует и заявление бывшего главы Центробанка Венгрии Андраша Симора, ныне весьма близкого к Брюсселю.

24 июля в комментарии американскому агентству Bloomberg Симор сказал, что Венгрия все ближе подходит к возможному выходу из Евросоюза. «Я боюсь, что правительство Венгрии будет манипулировать страной в ситуации, когда выход из ЕС станет реальной альтернативой», — отметил он.

Однако, как отмечал в комментарии для ИА Регнум историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич, в ЕС ныне нет механизма исключения отдельных государств.

IMAGO/photonews. at/Georges Schne/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орба

С другой стороны, по его словам, европейская бюрократия может создать сложные условия для существования Венгрии в составе Евросоюза. Например, сохраняя упомянутые выше ограничения по выплатам, которые получает Будапешт из фондов ЕС.

Буневич считает, что в настоящий момент евробюрократы заинтересованы не в том, чтобы выгнать Венгрию из ЕС, а в том, чтобы угрозами и шантажом заставить её идти в рамках мейнстрима и выполнять установки Брюсселя.

С этой оценкой можно полностью согласиться, и описанная здесь тактика Брюсселя тому свидетельство.

Европейские тиски вокруг Венгрии будут сжиматься всё сильнее.

К примеру, ещё в мае 2023 года Украина и Хорватия повысили тарифы на транспортировку нефти в Венгрию через свои территории, и в августе анонсировано очередное повышение. Очевидно, что такие шаги не могли быть предприняты, по крайней мере, без согласования с ЕС.