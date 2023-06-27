Москва, 27 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Брюссель продолжит всё сильнее давить на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, надеясь таким образом вернуть Будапешт в русло европейского мейнстрима. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июня заявил Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований.

Иван Шилов ИА Регнум Венгрия

По мнению Буневича, пока говорить об изгнании Венгрии из Европейского союза очень рано, тем более что в ЕС нет механизма исключения отдельных государств. Из Евросоюза можно выйти добровольно. Но способ выдворить какую-либо страну отсутствует в принципе. Это не значит, что он не может появиться в будущем, но это будет очень долгая и сложная процедура.

Однако, как подчеркнул Буневич, европейская бюрократия может создать сложные условия для сохранения Венгрии в ЕС. Например, это ограничения по выплатам, которые получает Будапешт из фондов Европейского союза. Эти ограничения можно увязать с принципами так называемого соответствия. Страна должна соответствовать нормам европейского права, которое определяется Брюсселем, для того чтобы рассчитывать на получение помощи в полном объёме. Кроме того, страну можно лишить права голоса в ЕС по отдельным вопросам.

Однако в настоящий момент евробюрократия заинтересована не в том, чтобы выгнать Венгрию или Польшу из ЕС, а в том, чтобы заставить (угрозами и шантажом) их идти в рамках мейнстрима и выполнять установки Брюсселя.

«Нет большого секрета в том, что ЕС считает Орбана лидером, имеющим тенденцию к авторитарности. Его постоянно критикуют за нарушение норм европейского права. Кроме того, ситуация усугубляется самостоятельной внешнеполитической линией Будапешта, а также тем, что Венгрия оппонирует проукраинскому курсу ЕС и США», — сказал Буневич.

По его мнению, европейские структуры будут медленно, используя свои бюрократические механизмы, усиливать давление на Орбана и других европейских лидеров, которые не следуют в русле европейского мейнстрима.

Но главным козырем Орбана, как пояснил Буневич, является то, что тот пользуется очень сильной поддержкой у себя в стране. Каких-то серьёзных электоральных колебаний не происходит. Орбан выигрывает выборы за выборами, и его правящей партии пока ничто не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан часто выступает с заявлениями, которые напрямую противоречат официально заявленным установкам Брюсселя. Так, в своём последнем интервью изданию Bild глава венгерского правительства отказался признать Украину суверенным государством, констатировал, что она не может сражаться и вообще существовать без помощи Запада, и заключил, что мир может наступить, только если о нём договорятся Москва и Вашингтон. Кроме того, Орбан усомнился в том, что в таких переговорах у ЕС есть шансы выступить в качестве посредника.

До этого Орбан обещал, что не допустит втягивания его страны в конфликт с Россией, и призывал страны Запада заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности.

Также, по мнению Орбана, так называемая идеология западного либерализма «переворачивает страны с ног на голову и создаёт хаос».