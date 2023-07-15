В России могут принять закон, который обяжет отечественных атлетов — если те решат сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за другую страну — компенсировать российскому государству затраты на подготовку этих спортсменов. Об инициативе депутатов сообщил 14 июля каналу Матч-ТВ глава профильного комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Иван Шилов ИА Регнум Варвара Грачёва, Кирилл Алексеенко и Мирра Андреева

«Получается, что мальчик или девочка пришли в спортивную секцию, занимались, выросли, попали в национальную команду. Всё это время государство выделяло деньги: на сборы, экипировку, на работу тренеров, на медицину и так далее — то есть работала целая машина, чтобы сделать из этого атлета настоящего чемпиона, — пояснил свою позицию депутат. — Но вместо того чтобы представлять Россию, этот человек, которому в данный момент запрещен допуск на международные старты, уезжает за границу».

Речь, заметим, идёт не просто о смене паспорта России на паспорт, например, Швейцарии, а именно о так называемом спортивном гражданстве. Под этим словосочетанием, как правило, понимается право выступления атлета за национальную сборную некоей страны в международных соревнованиях под флагом этой страны. Либо имеется в виду право спортсмена-иностранца участвовать в национальных соревнованиях.

Например, переход российского «легионера» в один из хоккейных клубов НХЛ, как правило, не требует смены спортивного гражданства. В этом случае речь идет о контракте россиянина с клубом, а не его отношениях со спортивными госструктурами тех же США или Канады. Иное дело, когда, например, биатлонист из России решает выступить за команду Южной Кореи (как это сделал в 2017 году двукратный призёр чемпионатов Европы Тимофей Лапшин), — тогда паспорт придётся сменить.

Обычное дело

Как признаёт сам автор инициативы о «компенсации за смену» депутат Свищёв, смена спортивного гражданства — это не эксцесс, а весьма распространённая практика, «обычное явление в мире, многие атлеты это делают, в том числе переезжающие в Россию».

В самом деле, только за последние полтора месяца можно найти достаточно примеров таких переходов. Так, в начале июля гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское. Уже с 8 июля он может выступать под флагом Австрийской шахматной федерации, сообщил ТАСС. Месяцем ранее российское «подданство» на румынское сменил тренер по шахматам Александр Мотылев (работавший в том числе с самым молодым гроссмейстером в истории Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной).

13 июля стало известно, что 16-летняя российская теннисистка, участница турнира Большого шлема Мирра Андреева намерена получить французское гражданство — по примеру «коллеги» Варвары Грачёвой, которая уже перешла в гражданство Франции в июне. Тогда же, в начале июня, исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход серебряных медалистов чемпионата 2021/22 Дианы Дэвис (дочери известного тренера Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина — в сборную Грузии.

Зачастую такие решения спортсменов не встречают однозначного осуждения. Так, например, основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing («Эс-эм-пи ресинг») Борис Ротенберг сказал ТАСС, что может понять решение российского резервного пилота команды «Феррари» Роберта Шварцмана, когда тот получил спортивное гражданство Израиля. Роберт «родился в России, он здесь вырос, мы его воспитали, но у него мечта, которую он хочет воплотить, — попасть в «Формулу-1», пояснил Ротенберг.

Сейчас частой причиной для смены спортивного гражданства становятся санкции, наложенные на российские национальные федерации и сборные. Как известно, 28 февраля прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Поэтому не удивило, например, сообщение о попадании семи российских спортсменов в список сборной Сирии на Панарабских играх, которые проходят с 5 по 15 июля в Алжире. В Минспорте, впрочем, опровергли эту информацию, но подтвердили, что две участницы Панарабских игр от Сирии — дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова действительно переменили спортивное гражданство.

Надо учесть особую ситуацию

С другой стороны, как отметил 13 июля министр спорта России Олег Матицын, количество смен гражданства невелико, что подтверждает гражданскую позицию большинства наших атлетов. «Это еще раз подтверждает, что они, прежде всего, граждане нашей великой страны и ответственны за тот вклад и то внимание, которое уделяют президент и правительство Российской Федерации, — подчеркнул министр. — И ответственны перед своими тренерами, которые дали им дорогу в жизнь и которые все сделали, чтобы они стали такими спортсменами».

При всей «нормальности» такого явления, как переход из одной спортивной юрисдикции (например, российской) в другую (например, сирийскую, словацкую или американскую), надо учесть политическую ситуацию — на этом акцентирует внимание депутат Свищёв, автор идеи компенсации от сменивших гражданство. В сегодняшней ситуации, «когда большинство стран Европы очень агрессивно относятся к россиянам», «переход каждого атлета из России воспринимается как трагедия», считает парламентарий.

В том же духе высказались и другие профильные законодатели, которые с некоторыми оговорками поддержали идею «компенсации за тренировки». Депутат Николай Валуев в интервью ИА Регнум высказался в поддержку такой инициативы.

Это, по его словам, надо расценивать как проявление справедливости. Правда, заметил Валуев, «эти компенсации реальные затраты всё равно, скорее всего, никогда не покроют». Тем более что деньги, скорее всего, будет отдавать не сам спортсмен, а федерация, в которую он переходит. Сенатор Александр Карелин отметил, что инициатива — логичная, понятная и вполне объяснимая. Хотя, по его мнению, предложение вряд ли быстро воплотится в конкретные законы.

Межклубные правила не «сыграют» на международном уровне

«Конечно, если кто-то в спортсмена деньги вложил, а потом другая страна этим воспользовалась — это, наверное, неправильно, — рассуждает в комментарии ИА Регнум спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. — Должны быть всё-таки институты уважения».

Такие институты — правда, в отношениях не между государствами, а между отдельными клубами — существуют достаточно давно, пояснил ИА Регнум спортивный юрист Евгений Морозов.

«Если брать тот же футбол, там есть свои правила компенсации при заключении первого контракта и дальнейшем переходе, — рассказывает собеседник. — То есть получающий игрока футбольный клуб обязан компенсировать предыдущему клубу затраты на обучение и прочее».

Но в том, что касается международных переходов со сменой спортивного гражданства, то здесь возникают сложности. Как пояснил Морозов,

«международные спортивные регламенты предусматривают смену спортивного гражданства без всяких выплат».

«России вряд ли можно будет рассчитывать на некие компенсации, если это не установлено международными договорами, международными регламентами соревнований. Только при соблюдении этих норм механизм был бы рабочим», — подчеркнул юрист.

Александр Вильф/РИА Новости Члены сборной России во время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Но избежать политизации очень сложно. Для примера Морозов ссылается на Олимпийскую хартию, согласно которой политика не должна вмешиваться в дела спортивные. Но явно политическими причинами продиктована «мотивация» российских спортсменов к выступлению под нейтральными флагами.

«Но если в нашей стране будет издан указ о компенсациях за переход под чужой флаг, в международном сообществе он будет восприниматься как дискриминирующий», — пояснил Морозов. Здесь международные федерации как раз и могут сослаться на упомянутые выше регламенты — по которым смена гражданства не предполагает возмещения «стране исхода».

В любом случае, если в России будет издан такой закон, необходимо будет привести в соответствие с ним внутренние регламенты, замечает спортивный юрист. Причём независимо от того, как в конечном итоге будет выглядеть закон о компенсациях за смену спортивного гражданства, работать он будет лишь в том случае, если спортсмен не готов полностью порвать свои связи с Россией, добавил Морозов.

И здесь надо обратить внимание на важное обстоятельство, которое и подвигает наших спортсменов к выступлению за иностранные команды и сборные

Вопрос о мотивации

Сейчас, по мнению Губерниева, у российских спортсменов, увы, снижается мотивация. «На Олимпиаду никто не поедет, из мотивации остаются только деньги, — рассуждает он. — Поэтому на самом деле нашим спортсменам можно только посочувствовать. Они тренируются, готовятся, но мир у них реально рухнул».

Так что не приходится удивляться, если российский атлет вдруг решает выступать за другую сборную, полагает собеседник ИА Регнум. И никакие законодательные новшества этому не помешают, считает Губерниев.

Однако если отчаявшийся спортсмен, перешедший под чужой флаг, решит затем вернуться и заявиться для участия в российских соревнованиях, то в таком случае закон о компенсациях будет неплохо работать, рассуждает Морозов. Ведь пока он не выплатит полагающуюся компенсацию, его не допустят до соревнований в России.

Чтобы как можно меньше спортсменов принимали решение отказываться от выступлений за Россию, необходимо улучшать привлекательность работы на родине, указывает Губерниев.

«Нужно в принципе создавать условия для того, чтобы люди так или иначе продолжали выступать внутри страны, мотивировать спортсменов, — говорит спортивный комментатор. — А иначе зачем им это нужно? Ну да, планируются Игры Будущего, Игры БРИКС, Игры Дружбы, которые упоминает и депутат Свищёв. Но ведущие спортсмены Южной Африки, Индии и Китая в следующем году поедут на Олимпиаду. Кого мы увидим на своих играх? Либо это будут вторые и третьи составы, либо люди, которые приедут за наши деньги. Поэтому я бы не очень сильно рассчитывал на Игры БРИКС. Так что — развиваем спорт внутри страны». Необходимо инвестировать в развитие спорта и работать над его популяризацией, пояснил Губерниев.