Москва, 14 июля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал предложение выплаты государству компенсации от спортсмена, который решил сменить спортивное гражданство. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он заявил, что это следует расценивать не как сдерживающий фактор, а как фактор справедливости.

Владимир Федоренко/РИА Новости Депутат Госдумы Николай Валуев

«Эти компенсации реальные затраты всё равно, скорее всего, никогда не покроют. Так что скорее здесь юридический аспект. Тем более что эту компенсацию, как правило, выплачивает не сам спортсмен, а федерация, в которую он переходит», — сказал Валуев.

Однако, как полагает парламентарий, даже если данная норма начнёт действовать, то случаев смены спортивного гражданства станет не больше и не меньше.

В свою очередь член Совета Федерации Александр Карелин заявил, что он понимает тех, кто выступил с идеей о компенсациях за атлета, в случае если тот меняет спортивное гражданство.

«Инициатива сама по себе логичная и понятная, — сказал он. — И для меня вполне объяснимая».

Однако, по его мнению, сложно подсчитать вклад в мастерство и профессию каждого атлета, который взращивался в том числе и на российских спортивных педагогических методиках.

«Как обычно, всё в деталях, — сказал Карелин. — Несмотря на то, что эта инициатива прозвучит очень резонансно, я не думаю, что у неё есть быстрые перспективы воплотиться в законы. Слишком много нужно предусмотреть и учесть. Пока непонятно, как это всё будет работать».

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о появлении инициативы, которая предполагает, что атлет, меняющий спортивное гражданство, должен компенсировать государству те затраты, которые оно понесло на его подготовку. В противном случае, по мнению депутата, деньги налогоплательщиков окажутся потрачены впустую.

Кроме того, ИА Регнум сообщало о том, что Российский футбольный союз введёт единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток. Средства начнут направляться спортивным школам и тренерам, которые подготовили спортсменов. Предполагается, что привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов.