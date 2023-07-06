Стран, желающих стать партнерами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), много, их заявки рассмотрят по завершении модернизации этой международной структуры, процитировал 5 июля ТАСС Бахтиера Хакимова, спецпредставителя президента России по делам ШОС. Важный шаг к «перезапуску» Шанхайской организации, — который, похоже, и подвигает другие страны задуматься о вступлении в ШОС, — был сделан 4 июля на саммите ШОС. К России, Китаю, Индии, Пакистану, Таджикистану, Узбекистану, Киргизии и Казахстану добавился Иран.

Иван Шилов ИА Регнум

«В нашей организации теперь в полноправном формате будет участвовать Исламская Республика Иран. Хочу искренне поздравить с этим и от души поприветствовать президента Ирана господина Эбрахима Раиси», — заявил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что иранские партнеры подключились к ШОС быстро — от заявленного намерения до завершения всех необходимых процедур прошло менее двух лет.

«Полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше», — приветствовал новых коллег Эбрахим Раиси.

«Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена», — отмечал номинальный хозяин саммита, индийский премьер Нарендра Моди. Это заявление вряд ли только дипломатическая фигура речи.

Расширение международных клубов — это не всегда хорошо. Если в организацию вступает страна, не готовая к коллективным действиям, то она парализует работу организации. Так, например, поступала Польша в отношении ЕС, регулярно налагавшая вето на развитие сотрудничества между Брюсселем и Москвой. Если в организацию вступают страны, не разделяющие ее цели и задачи, то организация не только парализуется, но и разваливается, что и происходит с тем же Евросоюзом, до сих пор не способным оправиться после вступления восточноевропейских государств.

Но Иран в ШОС — это не тот случай, отмечают эксперты. По их мнению, пополнение Шанхайской организации выгодно не только Тегерану, но и странам-партнерам, это выведет организацию на новый и крайне выгодный для России уровень.

Зачем это Тегерану

Собственно, интерес Ирана очень прост. Во-первых, безопасность. ШОС изначально создавалась с упором на обеспечение коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе (Средняя Азия и Афганистан). Иран в этой безопасности также заинтересован — причем не только в плане обеспечения, но и участия в процессе формирования правил игры.

Учитывая проблемы с Афганистаном (например, недавние пограничные перестрелки из-за дележа водных ресурсов, афганский наркотрафик, окопавшиеся на сопредельной территории террористы), непростые отношения с Таджикистаном, потенциально нестабильную границу с Пакистаном, Исламская Республика хочет быть игроком, а не зрителем на центральноазиатской шахматной доске. А для игры необходимо участие в ШОС — ключевой структуре обеспечения региональной безопасности.

Из этого вытекает и вторая причина — статусность. «Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции», — сказал изданию «Взгляд» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Причем речь идет не о статусе ради статуса, а о получении инструментов для конструирования пространства вокруг себя.

Долгое время иранцы находились фактически в международной изоляции, окруженные враждебными странами (Азербайджан), партнерами враждебных стран (Пакистан, являющийся союзником Саудовской Аравии) или государствами, тяготившимися от иранского присутствия (Ирак).

Эта изоляция привела к тому, что Иран — при всем своем потенциале — всегда пытались не допустить до ближневосточных дел. Местные страны рассматривали его как чужой элемент. Сейчас же иранцы становятся полноправными членами организации, которая обеспечивает безопасность в огромном Центрально-Азиатском регионе, а в перспективе (в случае дальнейшего расширения ШОС) может обеспечивать и на Ближнем Востоке.

В-третьих, иранцы рассчитывают на экономические выгоды. «Иран же получает дополнительные возможности для страдающей от санкций экономики», — поясняет ИА Регнум политолог-ближневосточник Аббас Джума. За счет участия в ШОС иранцы планируют активнее подключаться к различным инфраструктурным проектам, которые продвигает Пекин на евразийском направлении. «Активно участвуя в инициативах ШОС, Иран может использовать свое географическое преимущество, чтобы стать жизненно важным транзитным узлом и способствовать торговле между Востоком и Западом», — заявил посол Исламской Республики Иран в Китае Мохсен Бахтияр.

Кроме того, иранцы получают возможность участвовать в избавлении глобальной экономики от господства доллара. «Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами», — заявил Раиси.

Собственно, о дедолларизации мировой торговли говорили и участники саммита ШОС. В частности, Путин, рассказавший о том, что 80% всех коммерческих сделок между РФ и Китаем проходят в рублях и юанях, а также Си Цзиньпин, призывавший все страны-члены увеличивать объемы торговли именно в национальных валютах. И речь тут идет не просто об изменении порядка торговли, а о переписывании правил глобальных экономических взаимоотношений. «Как считают в Тегеране, новый экономический порядок в мире будет устроен руками глав государств — членов ШОС», — говорит Джума. Поэтому в ШОС нужно участвовать.

Новый игрок меняет всю команду

В свою очередь, включая Иран в ШОС, страны — члены Организации следуют одному из базовых законов международных отношений. А именно — не исключать из региональных конструкций безопасности важнейшего регионального игрока.

В ином случае реальный баланс сил, вступая в противоречие с искусственной конструкцией безопасности, рано или поздно ее ломает — как и произошло с европейской системой, из которой после Крымской, Первой мировой и холодной войн была исключена Российская империя, Советский Союз и постсоветская Россия.

Сейчас же, после включения, Иран будет не противодействовать Шанхайской организации, а направит все свои ресурсы на достижение общих целей. «Полное членство Ирана в ШОС, разумеется, укрепит организацию и внесет ощутимый вклад в коллективную безопасность. Возможности Ирана превосходят возможности многих участников организации», — поясняет Аббас Джума. В этом случае общие цели — борьба с терроризмом, налаживание двусторонних связей между странами-членами и, конечно же, формирование нового мирового порядка.

Именно формирование нового, а не создание альтернативного или резервного порядка, на что раньше рассчитывали некоторые страны — члены ШОС. В какой-то степени вхождение Ирана в организацию стало символом эволюции мировоззрения ее участников, перехода от попыток избежать открытого конфликта с Западом к осознанию неизбежности этого конфликта.

«Иран долго томился «в предбаннике» ШОС. Москва всегда была за, выступала за полноценное участие в команде, однако были те, кто скептически относился к процессу вступления. Прежде всего Китай, — отмечает Джума. —

Пекин не хотел превращать ШОС в антиНАТО, а вступление Ирана автоматически придавало бы ШОС антизападную окраску».

Тот факт, что Иран вступил, демонстрирует, что Пекин решил активнее противостоять западной гегемонии. «И тут Иран уже органично смотрится — в новом контексте борьбы с долларом, становления альтернативной Западу экономической системы и тому подобное», — отмечает собеседник.

По сути, Иран активно интегрируется в новый евразийский порядок, который формируют Китай и Россия.

«Исходя из названия, видно, что ШОС — это структура, которая в первую очередь соответствует стратегическим долгосрочным интересам Китая и его планам, таким как «Один пояс — один путь», — сказал изданию «Эксперт» политолог Евгений Сатановский. — К организации присоединяются те государства, которым выгодно участвовать в таких проектах. Члены ШОС имеют возможность больше торговать, не оглядываясь на США, ЕС и такие прозападные структуры, как G7. В этом смысле ШОС лучше всего работает на страны, которые имеют проблемы с Западом, а теперь это и Россия».

С учетом этой трансформации ШОС Иран станет не последним её приобретением. «Авторитет и влияние нашего объединения продолжают укрепляться, растёт интерес к его деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с ШОС и рассматривают возможность подключения к её работе. Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать», — отметил Владимир Путин.

Первой в очереди стоит Белоруссия, подписавшая меморандум о намерении. Ее включение в Организацию сделает ШОС игроком, защищающим свои интересы от западных посягательств не только на центральноазиатском и ближневосточном поле, но еще и на европейском.