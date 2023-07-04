Нью-Дели, 4 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению. Это произошло в ходе виртуального заседания Совета глав государств ШОС в Нью-Дели, трансляцию ведёт Секретариат ШОС.

Иван Шилов ИА Регнум ШОС

Подписание меморандума запускает процедуру полноценного присоединения Белоруссии к ШОС. В саммите республика участвовала в качестве наблюдателя.

В Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита, говорится, что лидеры стран-участниц отметили важность подписания меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения членства в организации.

В ходе виртуального саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС. Россия, подчеркнул он, уверена, что присоединение Белоруссии пойдёт организации на пользу.

Как сообщало ИА Регнум, Белоруссия, имеющая в ШОС статус наблюдателя, в июле 2022 года подала заявку на полноправное членство. В сентябре по итогам саммита организации в Самарканде был подписан документ о начале процедуры приёма республики в члены ШОС.

Национальное собрание Белоруссии в конце июня 2023 года одобрило законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках ШОС. Документ должен быть подписан президентом Александром Лукашенко.