Украинский президент Владимир Зеленский 28 июня внес в Верховную раду законопроект, который придаёт английскому статус языка международного общения на Украине, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Английский словарь

Идея с официальным английским языком патриотической общественностью Украины была воспринята с плохо скрываемой тревогой, и новости о неотложном законопроекте Зеленского №9432 тщательно её маскируют.

Спикеры власти, такие как секретарь Совета нацбезопасности и обороны, бывший русскоязычный луганчанин Алексей Данилов, а также подконтрольные СМИ напирают на то, что английский (со статусом языка международного общения) станет обязательным для чиновников категорий А, Б и В, глав местных администраций и их заместителей, офицеров ВСУ, полицейских, прокуроров, таможенников и налоговиков.

Естественно, как говорится в пояснительной записке, это признание евростандартов в области языковой политики и «стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС».

Однако наряду с этим должна дублироваться на английском информация в транспорте и на уличных указателях; фильмы с английской озвучкой будут демонстрироваться в кинотеатрах на языке оригинала; музеи и заведения культуры обязаны обеспечить двуязычие в любой подаче; чиновникам за сертификат о знании языка на уровне B2 положено 10% премии, а дети начнут учить его с ясельного возраста.

Зеленский мотивирует своих граждан тем, что «английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто — и в ряде других стран и территорий».

Но по удивительному совпадению, большинство из этих стран — британские колонии.

И проводя надрывную политику «деколонизации» с уничтожением всего хоть минимально русского, украинские политики практически завершили формирование новой колонии, где у иностранца больше прав, чем у гражданина Украины.

Гибкий евростандарт

Несмотря на неустанно транслируемую ненависть к советскому периоду истории, рафинированные украинские патриоты значительно преуспели в копировании советских методик: другой государственной традиции у них просто не было. Но если насильственная украинизация дублировала практики 1920-х годов, то проект с введением английского напоминает поздний СССР. Его Конституция не содержала понятия «государственный язык», но им по умолчанию являлся русский — как язык межнационального общения, военной и государственной службы, науки и вообще как необходимое условие успешной карьеры.

Исходя из заявленных в законопроекте №9432 параметров, теперь таким условием является английский язык, дающий зримое преимущество как при поступлении на службу, так и в продвижении по ней. При этом в документе содержится забавный реверанс: его автор утверждает, что положения закона не могут трактоваться «как сужение сферы функционирования и использования украинского языка… и языков коренных народов и национальных меньшинств Украины». Тем не менее очевидно обратное, и с европейскими нормами языковой политики всё это не имеет ничего общего.

На самом деле именно сфера применения русского языка всегда была объективным показателем соблюдения евростандартов, в первую очередь Европейской хартии о региональных языках или языках меньшинств и решений Венецианской комиссии 2019 года.

После принятия Верховной радой закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Украине было рекомендовано срочно подготовить закон о защите языков нацменьшинств, для которых, по мнению «венецианцев», были созданы условия для дискриминации. В первую очередь в сфере образования, где вводилась правовая основа для преподавания предметов «на официальных языках ЕС», но ущемлялся именно русский язык.

Естественно, всё это было проигнорировано, поскольку планомерное вытеснение русского языка не прекращалось с 1989 года, когда украинский впервые был объявлен государственным. Удивительным образом стремление быть частью Европы и категорический отказ соблюдать европейские подходы к равноправию культур и языков в украинском обществе гармонично жили рядом.

По данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, 32,6 млн чел. (67,5%) назвало родным языком украинский, 14,3 млн чел. (29,6%) — русский и 1,2 млн чел. (2,4%) — какой-то другой. При этом русский продолжал оставаться языком межнационального общения, и не только внутри страны, но и в сфере коммуникации на постсоветском пространстве, куда и была ориентирована экономика Украины.

Поэтому совершенно логично принятый в 2012 году закон Колесниченко-Кивалова гарантировал использование на Украине «региональных языков», которые, согласно данным всё той же переписи, считают родными более 10% населения соответствующего региона (вплоть до уровня поселка). В его пределах региональный язык мог использоваться в четко определенных сферах наравне с государственным украинским языком, и это, с некоторыми оговорками, Венецианскую комиссию устроило.

Более того, «скандальный закон» подводил черту под многочисленными инициативами снизу. Начиная с местных референдумов 27 марта 1994 года в Донецкой и Луганской областях, где 90% проголосовали за двуязычие на областном и государственном уровнях, и заканчивая решениями местных советов Юго-Востока и Крыма, которые с середины 90-х по середину двухтысячных голосовали за региональный статус русского языка. Опять же в абсолютном соответствии с европейскими демократическими практиками и упомянутой Хартией, подписанной Украиной в 1996 году и с нарушениями ратифицированной в 2003-м.

Таким же европейскими и демократическими были неоднократные требования о проведении всеукраинского референдума о статусе русского языка как второго государственного либо официального. Вся европейскость Украины, как мы теперь видим, обеспечивалась в основном русским языком.

Vasyl Babych Использование русского языка в быту на Украине 2019

Смена кода

Все эти попытки быть цивилизованными людьми неизбежно наталкивались на системное противодействие под предлогом неконституционности, угрозы национальной безопасности и даже, в трактовке Тернопольского областного совета, как «угрожающие существованию украинского государства».

Мова — генетический код нации, объясняли всем желающим слушать истовые патриоты. Никто не запрещает гражданам Украины говорить по-русски, но при этом доминирование русского языка — это наследие долгой оккупации страны, подавления «всего украинского», прямого уничтожения мовы. Если дать возможность людям свободно пользоваться русским языком, то значительная часть граждан будет игнорировать украинский, он потеряет практическое значение и зачахнет.

Поэтому после первого майдана, при президенте Ющенко, был сделан первый рывок на сокращение сфер использования русского языка. Для нас будет особенно важно отметить, что в 2007–2008 годах министерство культуры и туризма Украины приняло ряд решений, в соответствии с которыми все иностранные фильмы (в том числе в русской озвучке) дублировались, озвучивались или субтитровались на украинском языке.

После второго майдана за дело взялся президент Порошенко, предпринявший «действенные меры для укрепления государственного статуса украинского языка, усиления и распространения его во всех сферах публичной жизни». В 2018 году Порошенко гордо сообщил о принятии десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка. «Потому что впереди — десятилетие украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий положительные необратимые изменения должны произойти. И ключевое слово — необратимые», — подчеркнул Порошенко, чья программа, надо полагать, всё еще действует.

Эстафету от него принял президент Зеленский, быстро поменявший риторику с примиренческой на политкорректную. И уже в ноябре прошлого года гремевший о том, что «украинский — это язык свободы и воли, могучее оружие украинского народа в борьбе за нашу независимость и победу. Уверен, что сохранение нашей идентичности, возрождение исторической памяти, утверждение украинской мовы является вопросом национальной безопасности державы».

Однако по прошествии очень короткого времени оказалось, что все пафосные речи как минимум за целое десятилетие не стоят и грошика.

Простым росчерком пера английский язык, никогда не являвшийся родным для граждан Украины и не представленный носителями в виде нацменьшинства, приобрел фактический статус официального. И фильмов на нем с 2027 года будет показываться 100%. И паспортные документы иностранцев, составленные на английском, не требуют перевода. И аттестация школьников обязательная. И обращаться в органы государственной власти можно будет по-английски. Который, по большому счету, делает украинский ненужным куда быстрее.

Тысячи украинцев-переводчиков лишатся работы, высочайшего качества (безо всяких шуток) украинский дубляж канет в Лету. Образование на английском языке открывает гораздо лучшие перспективы для работы за пределами страны, а в части книгочтения это вообще доступ к целой вселенной знаний, к интересной литературе, которая на Украине просто выродилась. А командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев по случаю отметил, что почти вся техническая документация вооружения и военной техники, которую Украине поставляют страны-партнеры, составлена на английском языке. Переводом на «державну мову», как это было в случае с общепонятным для украинцев русским языком, здесь никто себя не утруждает.

Но это не вызывает даже сотой доли того гнева, который проливался на голову каждого говорящего о равных правах русскоязычных граждан в их собственной стране. Даже легендарная истеричка Ирина Фарион хранит молчание, а «детская писательница» Лариса Ницой, куда более известная травлей русского языка, в социальных сетях призывает к акциям протеста против «мовной катастрофы»: 758 лайков, 347 репостов и 164 комментария.

И это логично. Находясь в полной финансовой зависимости от США и Британии, управляемая вручную и выполняющая навязанный хозяевами план по самоубийству об Россию, украинская власть покорно приняла роль колонии. Ее территория превращена в полигон для испытания всех видов оружия. Ее земля и недра безропотно отдаются в пользование иностранцам, под иностранных выгодополучателей создаются должности и бизнесы, высасывающие все деньги из страны, снимаются любые запреты и ограничения.

Бесправные, запертые в клетке люди являются прекрасной возможностью для любых экспериментов, в частности анонсированной заместителем главы офиса президента Украины Ростиславом Шурмой отмены наличных денег. Такой степени лишения свободы и приватности еще не пробовали нигде. Так отчего же не оттестировать ее на «свободных людях», «сражающихся за независимость»? Как уже были успешно оттестированы технологии формирования сознания, неспособного к минимальной критической оценке происходящего.

А в этом происходящем истинные владельцы бывшей Украины приступили к финальной стадии ее поглощения — через формирование корпуса туземной администрации, владеющей языком хозяев и способных транслировать команды рабам. Так, как всегда и были устроены британские колонии, упомянутые набобом Зеленским.